5 spannende boeken om deze zomer op het strand te lezen Charlotte Fouquet

27 juli 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 Boeken Kan jij je volledig verliezen in een goed boek? Dan is de zomer het ideale moment om even weg te dromen bij enkele meeslepende verhalen. Deze topboeken zijn heerlijk voor op het strand of in je luie tuinstoel.

De ‘Boonsboro Inn’ trilogie – Nora Roberts

Het prachtige maar eeuwenoude pand Boonsboro Inn is rijp voor de sloop. Tot de drie broers Montgomery het kopen en opknappen om er een bed & breakfast te beginnen. Net als het pand wordt ook hun liefdesleven beetje bij beetje in volle glorie hersteld. De Amerikaanse schrijfster Nora Roberts schreef meer dan 200 romans, waarvan er wereldwijd 500 miljoen zijn verkocht. Ook de ‘Boonsboro Inn’ trilogie kan lezers van over de hele wereld bekoren. Bekijk het boekenpakket hier.

De zeven zussen – Lucinda Riley

‘De zeven zussen’ is het eerste deel uit een zevendelige serie over liefde, verlies en de zoektocht naar wie je werkelijk bent. De reeks bezorgde de Ierse auteur Lucinda Riley wereldfaam. In dit eerste boek gaat Maia, een van de zeven zussen, op zoek naar haar roots in Rio de Janeiro. Het voert haar 80 jaar terug in de tijd, naar de bouw van het wereldberoemde Christus de Verlosser-beeld en de jaren twintig in Parijs. Slaagt zij erin haar ware identiteit te achterhalen?

In de volgende boeken van de reeks gaan de (adoptie)zussen van Maia op hun beurt op zoek naar hun afkomst en verleden. Met elk boek ontdek je een nieuw stukje van de wereld.

Eten, bidden, beminnen – Elizabeth Gilbert

De film ‘Eat, pray, love’, met Julia Roberts in de hoofdrol, ken je vast wel. Maar wist je dat deze film gebaseerd is op de memoires van schrijfster Elizabeth Gilbert? Zij schreef haar jaar van persoonlijke en spirituele ontdekking neer in het gelijknamige boek, vertaald in het Nederlands als ‘Eten, bidden, beminnen’. Was je al gefascineerd door de film, dan zal het boek je zeker kunnen overtuigen.

Alleen voor jou – Luke Allnutt

‘Alleen voor jou’, van schrijver en journalist Luke Allnutt, belicht het leven van Bob Coates, wiens zoon Jack ernstig ziek wordt. De lezer leeft van begin tot einde mee met dit hartverscheurende verhaal over liefde, verlies en vergeving. Liefhebbers van Nicholas Sparks en David Nicholls zullen ook dit boek niet kunnen neerleggen.

Krijg je maar niet genoeg van lezen? Dan is dit boekenpakket met vijf verslavende zomerromans zeker iets voor jou. Naast ‘Alleen voor jou’ van Luke Allnutt, vind je in dit pakket ook ‘Ansichtkaarten uit Griekenland’ van Victoria Hislop, ‘Hou me vast’ van Lori Nelson Spielman, ‘Tussen zussen’ van Cathy Kelly en ‘Villa Magdalena’ van Santa Montefiore.

Zeven perfecte dagen – Rosie Walsh

Sarah Mackey ontmoet een geweldige man en brengt zeven perfecte dagen met hem door. Ze beseffen dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Dan gaat hij op reis, zonder nog iets van zich te laten horen. Er moet iets gebeurd zijn, er moet een reden zijn voor zijn verdwijning. Maar wat? Dit debuut van schrijfster Rosie Walsh was meteen een voltreffer. Intussen is haar bestseller al in 35 talen vertaald.

