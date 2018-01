5 schoonmaaktools die je leven beter gaan maken TVM

24 januari 2018

14u20 0 Vrije tijd Kijk jij steevast ook zo op tegen het kuisen van je woning? Je bent niet alleen. Gelukkig zijn er heel wat tools op de markt, die dat vervelende klusje toch een béétje aangenamer en makkelijker maken. Een selectie van 5.

1. Verwisselbare spons met steel voor de afwas

In de steel van deze spons zit een reservoir voor afwasmiddel waar net zoveel uitkomt als nodig is. Afwassen wordt hiermee niet alleen makkelijker, je bespaart er ook water en afwasmiddel mee. Beter voor het milieu én je portemonnee, wat wil je nog meer? Dat je met je handen het vuile servies niet eens hoeft aan te raken is alleen maar mooi meegenomen. Het sponsje gaat ongeveer 4 weken mee.

Voor € 3,98 te koop bij onder andere Delhaize.

2. Een robotgestuurde stofbal

Robotstofzuigers bij de vleet tegenwoordig en we kunnen niet ontkennen dat deze wel degelijk het leven aangenamer maken. Al heeft niet iedereen er geld voor. Deze stofbal is daarom een ideaal alternatief. De roze bal die bestaat uit 84 miljard microvezels rolt vrolijk door het huis en neemt daarbij heel wat stof mee op zijn weg. Wonderen moet je er niet van verwachten, een tapijt krijgt deze bal bijvoorbeeld niet schoon. Maar baat het niet, dan schaadt het niet, toch?

Voor 24,95 te koop via Radbag.

3. Dweilpantoffels

Zet die volumeknop loeihard, trek deze dweilpantoffels aan en gaan! Dansen en dweilen in één, kan het beter?

Voor € 2,48 te koop via Lightinthebox.com.

4. Draadloze schoonmaakborstel

Nooit meer moeten bukken, niet meer schrobben en geen overmatige inspanning doen; inderdaad, het is tijd dat je jezelf deze draadloze schoonmaakborstel cadeau doet. De elektrische schoonmaakborstel is ideaal om vanop afstand tegels, voegen, badkamers, toiletten, fornuizen en auto’s te kuisen. Je moet enkel de hendel vasthouden en de borstel doet verder al het werk. Er zijn vier verschillende opzetstukken, zodat je zelfs de meest lastig te bereiken plekken schoon krijgt.

Voor 39,95, te koop via bol.com.

5. Magnetische raamwissers

Deze handige tool is ideaal voor wie bijvoorbeeld hoger woont in een appartementsgebouw of gewoon een beetje lui is. De raamwissers zijn namelijk voorzien van twee magneten, waardoor je in één moeite beide kanten van een raam kunt schoonmaken. Spuit een beetje glasreiniger op, maak de wissers vast en in een paar minuten heb je weer propere ramen.

Voor € 12,37 te koop via Ali Expres.