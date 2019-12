Mrs. Fletcher Gesponsorde inhoud 5 redenen waarom het ondeugende 'Mrs. Fletcher' jouw favoriete winterserie wordt Aangeboden door Telenet

10 december 2019

09u00 0 Vrije tijd Eve Fletcher ziet haar zoon naar de universiteit vertrekken en blijft alleen achter. De euforie – freedom! – is van korte duur, want al snel houdt dat lege nest een confronterende spiegel voor. De herkenbare serie Mrs. Fletcher kijk je deze winter lekker languit onder een dekentje … en ook zonder, want het gaat er bij momenten behoorlijk stomend aan toe.

5 redenen waarom je deze reeks op Play van Telenet niet mag missen.

1. De hoeveelheid seks

Net nog moest Eve Fletcher zich met gesloten deur en met gesmoord gezucht en gekreun naar een orgasme werken, nu mogen deur en volumeknop wagenwijd open. En dat niet alleen: Mrs. Fletcher ontdekt de online pornowereld en evolueert van good girl naar naughty milf. Er wordt dus behoorlijk wat gevreeën en gemasturbeerd in deze zevendelige reeks. Extra pluspunt: de standjes en experimenten krijg je onverbloemd, dus zonder perfecte lichamen, belichting en orgasme, maar met realistisch gestuntel, verwrongen gezichtsuitdrukkingen en wat huidplooien en cellulitis te veel. En dat is een verademing!

2. De herkenbaarheid

Elke ouder die ooit een baby in de armen krijgt, weet dat dat wezentje op een dag zal uitvliegen. Het holle, ietwat nutteloze gevoel dat je die maanden nadien overvalt, heeft men het legenestsyndroom gedoopt. Ook Mrs. Fletcher rouwt met een blik op de verlaten slaapkamer van haar zoon. Haar moederrol staat vanaf nu op een laag pitje, verder is ze single, heeft ze eigenlijk niet de meest boeiende job en loert de menopauze om de hoek. Reden te over dus voor een grondige reset. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik: het zijn de vragen die we ons zo nu en dan allemaal stellen.

3. De moeder-zoonrelatie

En dat is verfrissend, want in vergelijking met vader-dochterrelatie blijft deze in films en series toch vaak onderbelicht. Op het eerste zicht lijkt er vooral een grote afstand tussen Eve en Brandon, maar uiteindelijk voel je haar aanwezigheid op zoveel vlakken. Door zich op haar zoon te storten, heeft ze haar afleiding. Valt dat weg, dan staat ze plots in haar blootje. Ook omgekeerd: Brendan leunt heel erg op zijn moeder, aangezien zijn vader vooral afwezig is. Die fragiele relatie geeft de serie een ontroerend extra laagje.

4. De brede kijk op seksualiteit

Moeder valt behalve voor porno ook voor een 19-jarige jongen én een vrouwelijke medewerker, zoon worstelt met zijn transformatie van high school catch tot te mijden eikel op de unief. #MeToo, homo- en transseksualiteit, ongepast gedrag, onzekerheid tot een stevige portie egoïsme in bed: het passeert allemaal de revue.

5. De ontroering

Ondanks het gehijg, gezwoeg en gekrijs zijn niet seks maar eenzaamheid, ontgoocheling en frustratie de hoofdthema’s, zowel bij Eve als bij haar zoon. Eve masturbeert en vrijt het legenestsyndroom van zich af, en ook Brandon heeft vooral de broek op de hielen maar worstelt in feite met intimiteit en kwetsbaarheid. Ondanks zijn vrouwonvriendelijke, verwende gedrag voel je ook medelijden om de kwaadheid die hij meezeult. Maar vooral de ontwapenende Eve en haar pogingen om Eve 2.0 te worden, zijn behalve herkenbaar, ook grappig, spicy, verrassend en simpelweg ontroerend.

