5 kleinschalige kerstmarkten in ons land voor wie niet houdt van drukte Timon Van Mechelen

15u58 1 Foto door Alisa Anton op Unsplash Vrije tijd De kerstmarkten in steden als Antwerpen, Brussel en Gent zijn razend populair, waardoor het er steevast over de koppen lopen is. Maar niet getreurd als je niet zo van drukte houdt. Er zijn ook talloze kleinere kerstmarkten in ons land, waar de jenever en glühwein minstens even lekker smaakt. Alleen is het er nét iets minder druk.

1. Kerstmarkt Brasschaat

De kerstmarkt in Brasschaat is één van de oudste kerstmarkten in ons land, en wordt dan ook gezien als de grondlegger van deze gezellige traditie. Klein is de markt trouwens niet, maar het is er wel een stuk rustiger dan op de markt in het nabijgelegen Antwerpen Stad bijvoorbeeld.

Van 15 tot 17 december. Meer info: kerstmarktbrasschaat.be.

2. Kerstmarkt Oostende

De kerstmarkt in Oostende duurt meer dan een maand, maar ondanks de grootse ijspiste en talloze kraampjes, blijft het allemaal toch gezellig kleinschalig. Elke dag vinden er andere acts en activiteiten plaats, al is het feeëriek verlichte Leopoldpark op zichzelf al een belevenis.

Van 1 december tot 7 januari. Meer info: visitoostende.be.

visitoostende.be De kerstmarkt in Oostende.

3. Kerstmarkt Lier

De kerstmarkt van Lier zag nog niet zo heel lang geleden het levenslicht, maar is nu al de moeite waard om voor naar de stad af te zakken. Het hele centrum van Lier wordt namelijk omgetoverd tot een sfeervol winterdorp, waardoor je altijd vrijuit kunt bewegen en nooit uren moet aanschuiven voor een pannenkoek of shotje jenever. Plaats genoeg! Kinderen kunnen gratis een ritje maken met een kersttreintje.

Van 15 tot 17 december. Meer info: kerst.uitinlier.be.

4. Kerstmarkt van Deinze

Nog zo’n kleinschalige kerstmarkt vind je in hartje Deinze. Net als op grote markten kun je er terecht voor lekker eten en drinken, optredens, kinderanimatie en chalets, maar dan in een veel rustiger kader.

Van 16 tot 17 december. Meer info: deinze.be.

5. Winter Duinen in Bredene

Het is het eerste jaar dat er een kerstmarkt plaatsvindt in Bredene, maar het programma klinkt alvast veelbelovend. Op de ijspiste kun je bijvoorbeeld gaan discoschaatsen, deelnemen aan een curlingwedstrijd (soort van ‘petanque op ijs’) en er vindt ook een winterbarbecue plaats.

Van 14 december tot 7 januari. Meer info: winterduinen.be.