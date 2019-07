5 gratis tips om je interieur op te frissen mv

07 juli 2019

13u33

Bron: purewow 0 Vrije tijd Zin om je woonst op te frissen maar geen tijd of geld voor veel gedoe en een heleboel nieuwe meubels? Dan hebben we de perfecte kleine stylingtips die voor jou het verschil kunnen maken en ze zijn dan ook nog eens gratis!

1. Verwissel kunst van plaats

Van familiefoto’s tot ingelijste kunstwerkjes: we houden ervan om ons huis mooi aan te kleden. Eens zin in een frisse wind? Wissel foto’s of schilderijen gewoon van plaats bij je thuis of ga op zoek naar nieuwe ‘kunst’ in magazines en kader die in.

2. Verander de inrichting van de kamer

Verschuif je bed eens naar een andere muur, laat de zetel eens los staan in het midden van een ruimte of verwissel eyecatchers gewoon echt van ruimte. Een simpele aanpassing kan al een enorm verschil maken en ervoor zorgen dat het lijkt alsof je een gloednieuw meubelstuk op de kop getikt hebt.

3. Decoreer met snacks

Denk: een leuke vaas met sinaasappelen, een kommetje met leuke snoepjes en hup: je keuken is in 1-2-3 opgeleukt en versierd.

4. Haal je gordijnen weg

Heb je je gordijnen niet nodig voor privacy? Haal ze dan weg om een nieuwe, zonnige look te creëren. Het ideale moment ook om ze eens een goede wasbeurt te geven!

5. Verander je licht

Ga voor kouder en lichter of juist warmer en zachter om een hele nieuwe sfeer op te wekken in je huis.