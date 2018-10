Into the wild Gesponsorde inhoud 5 geheime topadressen in de Ardennen: minikasteel, spoorweghuisje, romantische boschalet, statig dorpshuis of luxewellnessvilla Bijzonder logeren in de Ardennen Aangeboden door Ardennes-Etape

19 oktober 2018

14u00 0 Vrije tijd Wat écht telt in je leven, is onvergetelijke ervaringen verzamelen. Samen met je lief, je gezin, je vrienden of drie generaties van je familie leuke herinneringen opbouwen. Daar hoef je niet eens iets exotisch voor te doen. Een minivakantie in de Ardennen volstaat, zeker als je daarbij ook een uniek logeeradres kiest. Trek op avontuur in het bos, maak je hoofd leeg, kom tot rust aan het klaterende water en praat gezellig bij rond het haardvuur. In deze vijf bijzondere vakantiehuizen kan jullie vakantie niet meer stuk!

1. Kasteel met uitzicht

In een kasteel voel je je altijd al wat boven de gewone wereld verheven. Maar als dit ook nog op een mooie Ardense heuveltop mét uitzicht ligt, waan je helemaal on top of the world. En binnen? Een zee van ruimte, zalige luxe en Ardennensfeer. De ziel van dit nobele kasteel uit de jaren ‘40 bleef bewaard: naast fraai modern design en warme details bewonder je ook authentieke elementen. Dit landgoed was ooit het toevluchtsoord van een rijke industrieel die hield van de natuur. Het is dan ook omringd door een prachtig domein met een riviertje, herten en bevers in de buurt. Perfect voor een weekend met je familie of een vriendengroep.

Tip: Het kasteel ligt in Erezée, een rustige, landelijke gemeente niet zo ver van Durbuy. Een heerlijke streek om op ontdekking te gaan in de natuur. Even uitgewandeld? Dan is een rit met de Toeristische Tram van de Aisne (TTA) een originele optie.

2. Spoorweghuisje in het bos

In het bos daar staat een... oud spoorweghuisje dat smaakvol werd opgeknapt tot een eigentijdse vakantiewoning voor vier personen. Binnen overheersen zwart en wit, foto’s uit de oude doos zorgen voor extra sfeer. Gelukkig is er van treinen of een overweg geen sprake meer. De oude spoorwegbedding is nu een Ravel-traject: een groene weg voor fietsers, wandelaars en ruiters. Hier verblijf je dus echt midden in de natuur, het plaatselijke riviertje stroomt zelfs bijna door je achtertuin. Na je bosbad warm je binnen op aan het knusse haardvuur. Leuk adres voor een uitstapje met de kinderen.

Tip: De herfst is natuurlijk dé paddenstoelentijd. Zin om je zoektocht naar zwammen wat grondiger en beter aan te pakken? Check dan eerst de tips van natuurgids en Ardennen-expert Olivier.

3. Romantische boschalet mét jacuzzi en boomhut

Als romantiek voor jullie gelijkstaat aan quality time midden in de natuur is dit de terugtrekplek die je zoekt. Want deze houten chalet in het bos is niet alleen helder en gezellig ingericht, maar heeft ook een eigen overdekte buitenjacuzzi met zicht op het groen. Vergeet zeker niet om het domein rond jullie stulpje te verkennen. Er staat namelijk een boomhut van waaruit je de dieren in het bos kan observeren.

Tip: Nog meer mooie topspots in de Ardennen ontdekken? Natuurfotograaf Martin, geboren en getogen in de Ardennen, valt voor onder meer voor het meer van Nisramont.

4. Dorpshuis vol karakter en warmte

In het kleine gehucht Grandhan, op 5 km van Durbuy, staat een wel heel opvallend, trendy gerenoveerd herenhuis. Wie er ooit heeft gewoond of waarvoor het ooit heeft gediend is in de vergetelheid geraakt. Maar het statige karakter is gebleven. De rest van het verhaal vul je zelf maar in, samen met je gezelschap, want er zijn maar liefst elf fraaie slaapkamers. Na je wandeling, fietstocht of bezoek aan Durbuy trek je je in deze parel in stijl terug. Loungen aan de haard of bijpraten aan de bar waar een sfeervol designvuurtje flakkert? Of maken jullie er toch een herfstbarbecue van?

Tip: Met Halloween verandert Durbuy in een ietwat griezelig stadje. Op andere plaatsen in de Ardennen kan je zelfs het hele jaar door spoken en mysteries tegenkomen.

5. Architecturale wellnessparel in idyllische omgeving

Prestigieuze hedendaagse architectuur met een onovertroffen gevoel van ruimte én een waaier aan wellnessopties - als je een weekendbreak zoekt dicht bij de natuur maar met véél luxe, is deze knappe villa in Sankt-Vith je ideale uitvalsbasis. Het groen van de tuin en het heerlijke uitzicht over de velden krijg je erbij. Maar ook de bossen en rivieren liggen om de hoek. Na je actieve dag in de frisse herfstlucht heb je uiteraard een wellnessbeurt verdiend: trek een paar uur uit voor de sauna en infraroodcabine, koel af in het koude dompelbad en relax verder in de warme jacuzzi. Fantastisch adres voor 16 levensgenieters.

Tip: heerlijk wandelen doe je in het natuurreservaat Emmels in het plaatsje Ambève (Amel), een waterrijk gebied waar weidevogels zich thuis voelen. Heb je fietsbenen? Dan kan je een stukje rijden op de bekende ‘Vennbahn’, een prachtige lange fietsweg zonder autoverkeer.

