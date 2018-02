5 dingen die je kunt schoonmaken met olijfolie Nadine Stolk

03 februari 2018

11u02

Bron: The Kitchn 12 Vrije tijd Olijfolie komt niet alleen goed van pas bij het maken van gerechten, het is ook nog eens een heel handig schoonmaakmiddel. Je kunt er meer proper mee krijgen dan je denkt, zo ook de volgende 5 dingen.

Leren stoelen

Olijfolie kan krassen en kleuren herstellen en oude versleten stoelen weer laten glanzen. Doe een beetje olie op een zachte doek en wrijf voorzichtig op het leer. Dit werkt niet alleen voor leren stoelen, maar ook voor andere leren producten. Geen olijfolie in huis? Met koudgeperste oliën zoals notenolie en bijenwas lukt het trucje ook.

Hout

Ook hout kan weer stralen na een opfrisbeurt met olijfolie. Meng de olie met wat (appel)azijn of citroensap. Houd de volgende verhouding aan: twee kopjes olijfolie en een kopje citroensap of azijn. Maak een zachte doek nat met het mengsel en wrijf over het hout. Het is zo gedaan en je houten kast, tafel of stoelen zijn weer schoon. Het azijn of het citroensap verwijdert de viezigheid en dankzij de olie blijft het hout vochtig.

Voorwerpen van roestvrij staal

Verwijder eerst het vet of de viezigheid met azijn. Vervolgens doe je olijfolie op een stuk keukenpapier en bewerk je het roestvrijstaal door hier met cirkelvormige bewegingen op te wrijven. Op deze manier herstel je de glans na het schoonmaken. Niet alleen olijfolie helpt hierbij, je kunt dit ook vervangen door andere oliën zoals kokosolie.

Gietijzeren pannen

Als er eten is aangekoekt in je gietijzeren pan, was deze dan niet af met zeep. Hiermee was je de beschermde laag van de pan eraf. Maak de pan schoon met een scrub van grof zout en olijfolie. Met het zout verwijder je de voedselresten uit de pan. De olie zorgt voor een natuurlijke antikleeflaag. Smeer de olie goed uit over de pan. Als je dit regelmatig doet dan bakt de pan steeds beter.

Zilverwerk

Kan je zilverwerk ook wel een glanzende laag gebruiken? Doe wat olijfolie op een doek en wrijf dit voorzichtig op het zilverwerk. Het gaat op deze manier niet alleen mooi glanzen, de olie zorgt ook hier voor een beschermende laag. Kortom, koop een fles goedkope olijfolie en je hebt binnen no-time een stralend huis.