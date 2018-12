5 apps om de kerstperiode te overleven LDC

19 december 2018

16u11 0 Vrije tijd Kerst, the most wonderful time of the year, toch? Niet helemaal. Voor velen gaat deze periode gepaard met veel stress: op tijd cadeaus kopen, een kerstfeest organiseren en een vijfgangendiner bereiden voor 20 man. Deze apps kunnen je frustraties wat verzachten.

Frustratie 1: hoe zorg ik dat ik niet te veel geld spendeer aan cadeaus?

“Via de app Manage Christmas stel je een maximaal budget in dat je mag spenderen”, raadt Thaïs Crèvecoeur, van Apple Premium Reseller Switch, aan. Na elke aankoop berekent de app hoeveel je nog over hebt. Je krijgt een waarschuwing als je boven budget dreigt te gaan. Bovendien sla je er gemakkelijk cadeaulijstjes in op en krijg je een overzicht van wat je gekocht hebt of nog moet kopen.

Frustratie 2: ik heb echt geen flauw benul wat te kopen, welk geschenk geef ik dan best?

“Dit is dé periode waarin iedereen melige cadeaus aanvaardt. Ideaal dus om je mama of oma een fotoboek cadeau te doen met foto’s van het afgelopen jaar”, stelt de app-expert. “De Innocence-app kan je daarmee helpen. Met een paar kliks heb je snel een stijlvol album.”

Frustratie 3: cadeaus inpakken, kokkerellen, je huis versieren ... Ik moet zo veel doen waardoor ik soms door de bomen het bos niet meer zie.

Tijdens de kerstperiode lopen we vaak van het ene feest naar het andere, en ondertussen mogen we niets vergeten. Een app als Todoist helpt om orde te creëren in de kerstchaos. “Naast de mogelijkheid om to-dolijstjes op te stellen, laat de app ook herinneringen opduiken op het juiste moment en plaats”, legt Crèvecoeur uit. Zo kan je bijvoorbeeld een reminder krijgen om drank te kopen voor het kerstfeest van je nonkel wanneer je de winkel binnenstapt.

Frustratie 4: na verschillende keren kroketten met kalkoen en kerststronken te eten, zit ik bij wijze van spreke met een indigestie opgezadeld. Kan ik geen lekkere én gezonde maaltijd klaarmaken?

Kerstetentjes staan gelijk aan goed gevulde tafels met vaak dezelfde ingrediënten op het menu: wild vlees, kroketten en overdadige sauzen. Héérlijk, voor een keer of twee, misschien drie. Maar na het zoveelste kerstmaal heb je daar wel de buik van vol. “De app Kitchen Stories geeft inspiratie om meer variatie te brengen in je kerstmenu’s”, tipt de app-expert. “En om te vermijden dat je op het einde van de kerstperiode te veel op die kalkoen begint te lijken, helpt de app Drizzle Me Skinny met caloriearme gerechten.”

Frustratie 5: hik! Gisteren iets te diep in het glas gekeken ...

Bubbels bij de aperitiefhapjes, witte wijn bij het voorgerecht en nog wat glaasjes rode wijn bij het hoofdmaal. Zeggen dat er tijdens kerst en nieuwjaar wat gedronken wordt, is nog een understatement. Dat sommigen eens een keertje opstaan met een kater, is geen grote verrassing. To the rescue: Recoverthol. Op basis van enkele persoonlijke lichaamsstandaarden berekent de app de effecten van een alcoholisch drankje en de tijd die je nodig hebt om terug nuchter te worden. “Katersymptonen krijg je daardoor snel onder controle”, besluit Crèvecoeur.