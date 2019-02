4 x een proper huis in 15 minuten of minder Valérie Wauters

08 februari 2019

Iedereen leeft graag in een proper huis, maar het gebeurt maar al te vaak dat onze woonplek in een rommeltje verandert. Met deze tips hou jij je woning netjes in maar 15 minuten per dag.

1. Vraag je af wat een proper huis voor jou inhoudt

Vraag 5 mensen wat hun definitie is van een proper huis, en de kans is groot dat je vijf compleet verschillende antwoorden zult krijgen. Vraag jezelf daarom af wat een schoon huis voor jou wil zeggen. Word je gek van vingerafdrukken op je roestvrij stalen keukentoestellen? Loop je de muren op van kruimels? Kan je er niet tegen als de hond natte pootafdrukken achterlaat op de keukenvloer? Denk ook na over het type rommel waar je best mee kan leven. Doet een stapeltje ongeopende post je niets? Kan je er best tegen dat er nog wat vuile afwas in de wasbak staat? Weten wat wel en niet kan helpt je al een hele stap vooruit in de zoektocht naar een -voor jou- nette woning.

2. Kies 3 kamers waar je 5 minuten opruimt

Vraag jezelf af in welke drie kamers je het meeste tijd doorbrengt, en neem een timer bij de hand. Ruim in elk van de drie kamers telkens 5 minuten lang op. Brandschoon wordt een kamer niet van 5 minuutjes opruimen, maar je zal ervan versteld staan hoeveel je in 5 minuten ongestoord ruimen gedaan krijgt. Hierbij alvast wat schoonmaakinspiratie voor de keuken, de badkamer en de woonkamer.

5 minuutjes in de woonkamer:

Stof de oppervlaktes af die makkelijk stof verzamelen zoals het TV-meubel en de salontafel.

Vouw dekentjes terug op en leg de kussens terug op de juiste plek in de zetel.

Ga snel met de stofzuiger door de woonkamer.

Ruim alles op wat niet in de woonkamer of op de vloer hoort zoals boeken, babyspeelgoed, schoenen of kleren.

5 minuutjes in de keuken:

Zet alle vuile afwas in de afwasmachine. Heb je geen afwasmachine? Spoel alle vuile borden dan af en zet ze op een nette stapel in de wasbak. Of doe gewoon snel even de afwas.

Haal alles van de keukentafel wat er niet hoort.

Maak het keukenblad schoon met een alles- of keukenreiniger.

5 minuutjes in de badkamer:

Begin met wat WC-reiniger in de toiletpot te doen. Laat zitten tot het einde van je schoonmaakbeurt en maak dan het toilet schoon.

Maak de spiegel schoon en reinig de wasbak en de badkuip.

Maak het vuilbakje leeg.

3. Spendeer 15 minuten in 1 kamer

Wie wat grondiger wil schoonmaken spendeert 15 minuutjes aan 1 kamer. Zet je timer, en vlieg er meteen in. Doe de dingen die we hierboven al vermeld hebben, en voeg volgende stappen aan je schoonmaakroutine toe.

15 minuutjes in de woonkamer:

Gooi alle dekens en kussenslopen in de wasmachine.

Stofzuig de zetel of gebruik een kledingroller om alle stofjes of dierenharen van de kussens te verwijderen.

Maak ook onder de zetel en de kasten schoon. Je zal verbaasd zijn wat er allemaal onderuit komt.

Stof schilderijen, foto’s en wandplankjes af.

Maak ook alle glazen oppervlakken schoon.

15 minuutjes in de keuken:

Veeg de vloer en leg de matten buiten als er in de keuken liggen.

Zet het vuilnis buiten.

Veeg de buitenkant van je keukenkastjes schoon, en doe hetzelfde met de buitenkant van de ijskast, oven en microgolfoven.

Vervang de keukenhanddoeken.

15 minuutjes in de badkamer:

Maak de rest van het toilet schoon. Beperk je niet tot alleen de wc-bril, maar neem het volledige porseleinen altaar onder handen.

Neem reinigingsdoekjes en maak daarmee de kranen en douchekop schoon.

Maak met glasreiniger ook de wanden van je douche schoon.

Vergeet de lichtknop ook niet schoon te vegen!

4. In geval van twijfel: steek een kaars aan

Ziet je huis er op het eerste zicht schoon uit, maar ben je er zelf van overtuigd dat gasten zullen zien dat je alleen maar oppervlakkig hebt gekuist? Steek een kaars aan. Dit trucje werkt altijd, omdat het gasten de illusie geeft dat je veel harder schoongemaakt hebt dan in werkelijkheid het geval was.