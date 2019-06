4 snelle klusjes om de tuinier in jezelf naar boven te halen LDC

16 juni 2019

09u22

Vandaag komt de zon nog eens door de wolken piepen. Ideaal voor een terrasje, barbecue en ... enkele klusjes in de tuin. Want ja, die moeten af en toe ook gebeuren. Voor je begint te zuchten: deze karweien nemen maar enkele uren in beslag. Tijd zat zodat je straks nog kunt genieten van dat welverdiend glas rosé.

Maak je eigen composthoop

Heb je nog geen eigen composthoop? Tijd om daar verandering in te brengen. Dit verkleint niet alleen de afvalberg, maar je kan het ook nog eens gebruiken als gratis plantenvoeding, onder meer om je gras te bemesten. Je kan er zelf eentje in elkaar timmeren, met houten plankjes en gaas bijvoorbeeld, of je kan er eentje kopen. Let er vooral op dat de compostbak vlak op de grond én uit de weg staat.

Kweek je eigen groenten

Neen, je moet heus geen enorme moestuin of serre hebben om zelf groenten te kweken. Ook met enkele potten en voedzame compost kom je al een heel eind, en dat is heel wat handiger als je een terras, patio of kleine tuin hebt. Bloemkolen, broccoli, pompoen, aardappelen, paprika’s of komkommer: plant lekker waar je zin in hebt.

Installeer zelf een vijver

Heeft je tuin een hoek waarbij je niet weet wat je ermee kunt aanvangen? Doe dan eens gek en maak een mini-vijver. Je kan kiezen voor een voorgevormd exemplaar of zelf in de weer gaan met vijverfolie. Hoe dan ook zal je heel wat graafwerk moeten verrichten. Een kleine tip: om rommel te vermijden, kieper je al het zand het best ineens in een emmer of kruiwagen. Als de kuil klaar is en bedekt is met een voorgevormd exemplaar of folie, kan het gevuld worden met leidingwater. Afwerken kan met kiezels of siergrassen.

Onkruid wieden

Last but not least kan je ook onkruid wieden. Niet meteen het leukste taakje, maar het moet wel gebeuren. Huw Richards, YouTuber en tuinexpert, deelt enkele tips die hij toepast om dit karwei wat op te vrolijken.

• Begin pas te wieden als de zon echt schijnt. Dat doet wonderen voor je humeur.

• Luister ondertussen naar wat upbeat muziek of een interessante podcast.

• Wandel elke week snel door je tuin, terras of patio. Zie je ergens onkruid piepen? Trek het snel uit. Hoe sneller je er korte metten mee maakt, hoe beter.