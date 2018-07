3 trucjes om planten water te geven als je op vakantie bent ND

07 juli 2018

10u26 0 Vrije tijd Wil je niemand belasten met de taak om je plantjes water te komen geven, terwijl jij op vakantie bent? Niks dat een beetje klussen niet kan oplossen. Met deze drie handige methodes maak je zelf een systeem om je kamerplanten in leven te houden terwijl jij van een reisje geniet.

1. Methode één: zelfbedruipend systeem

Dit zelfgemaakte vernuftige systeem zorgt ervoor dat je planten geleidelijk water krijgen, en zelf gaan "drinken" als ze dorst hebben. Het enige wat je nodig hebt is enkele plastic flessen; een halve liter volstaat voor kleine plantjes, voor grotere planten kan je literflessen gebruiken.



Zo maak je het:



- Maak met een schaar of met behulp van een hamer en een nagel een gat in de plastic dop van een volle fles water.



- Plant de fles nu in de grond met de dop naar beneden. Het water zal geleidelijk in de plant druppelen terwijl je weg bent.

2. Methode twee: een fles en een koordje

Heb je geen plastic flessen, dan kan je ook met behulp van een koordje en een bokaal een systeem op poten zetten. Dit systeem is vooral efficiënt voor kleine plantjes die weinig water nodig hebben.



Zo maak je het:



- Vul een fles of bokaal met water en zet het naast de plant. Zorg ervoor dat de bokaal of fles iets hoger dan de bloempot staat.



- Hang een katoenen of nylon koord in het water en duw dat ook in de grond in de bloempot.



- Het water gaat nu via het koordje geleidelijk in de bloempot. Let op: gebruik een koord of stuk stof dat water kan absorberen uit katoen of nylon, anders zal de truc niet werken.

3. Methode drie: in het bad

Vele kleine kamerplanten, waardoor het nogal een werkje is om ze allemaal van zo'n systeem te voorzien? Tip van Martha Stewart: maak dan gebruik van je badkuip, als je die hebt.



Zo maak je het:



- Maak je badkuip schoon en zorg dat er geen resten van zeep of andere chemische producten in achterblijven



- Bedek de bodem met een doek of badmat, zodat de ondergrond niet glad is.



- Zet al je kleine bloempotjes in het bad, dat je vult met een flinke bodem water. Zo kunnen je plantjes zelf "kiezen" wanneer ze willen drinken. Let wel op met een badkamer waar niet veel daglicht binnen schijnt, als je plantjes dat wel nodig hebben.