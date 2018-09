3 simpele manieren om jezelf op de eerste plaats te zetten Margo Verhasselt

20 september 2018

09u07

Bron: Elite Daily 0 Vrije tijd Er zijn zo van die mensen die altijd de vrede willen bewaren, of ja, de kerk in het midden houden, zeg maar. Goede relaties, trotse ouders en een gelukkige baas. Het klinkt als het ideale leven. Maar er komt heel wat druk bij kijken. Heb je uiteindelijk nooit nog een minuut tijd voor jezelf over? Experts geven drie tips om jezelf op de eerste plaats te zetten.

Een people-pleaser schuift zichzelf steevast aan de kant. Wanneer je nooit moeilijk wil doen en niet voor jezelf opkomt, zijn er meestal twee scenario's: je hebt een probleem, als je het doet en je hebt een probleem, als je het niet doet. Hoe dan? Wel, als iemand met dit type persoonlijkheid er niet in slaagt om iemand te helpen op de manier die hij zou willen, dan zakt de moed al snel in de schoenen. Het gevoel alsof je iets verschrikkelijks gedaan hebt, steekt de kop op zelfs wanneer dat éigenlijk niet het geval is. Komt het bekend voor?

"Het opgeven van je eigen geluk creëert een negatieve feedbackspiraal waarbij je constant zoekt naar geluk, maar dat alleen kan vinden, wanneer je anderen gelukkig maakt", legt Robert Glatter, assistent professor aan Lenox Hill Hospital Northwell Health, uit aan Lifestylewebsite Elite Daily. "Tegelijkertijd verlies je de controle over wat je zelf wil en nodig hebt en vind je nooit het geluk waarnaar je echt op zoek bent."

Experts geven hun tips voor hoe je jezelf niet te vaak wegcijfert.

Leer hoe je 'neen' zegt en meen het ook

Volgens Dr. Danielle Forshee is een duidelijk teken van een people-pleaser wanneer iemand geen 'neen' kan zeggen of wanneer ze zich er nooit aan kunnen houden. Het grootste probleem met het woord 'neen' is dat er zo'n negatieve klank rondhangt. Wanneer iemand het uitspreekt, is dat niet altijd slecht bedoeld. Het is niet egoïstisch om te zeggen dat je ergens geen tijd voor hebt. "Als we altijd 'ja' zeggen, dan hebben we geen tijd of energie om aan onszelf te denken", legt ze uit.

Heb je het echt moeilijk om iemand af te wijzen? Denk dan na over wat je nog moet doen, of wat je kan doen met de vrije tijd die je overhoudt. Leg uit dat je graag zou willen helpen, maar dat het momenteel gewoon echt niet gaat.

Reflecteer over hoe het met je gaat

Voor je toestemt in allemaal nieuwe activiteiten met je vrienden, extra taken op het werk of zelfs een extra hobby, probeer even op een rijtje te zetten wat op dit moment het belangrijkste is voor jou. Heb je echt tijd voor al die dingen? Hoe voel je je bij al die veranderingen? Kan je echt nog vijf extra to do's aan? Voor je 'ja' zegt tegen een nieuwe uitdaging, zeg eerst 'ja' tegen jezelf.

"We kunnen nu eenmaal niet geven wat we niet hebben, en dat geldt ook voor onze tijd, energie en middelen", stelt Shannon Thomas, therapeut. Maak het jezelf niet altijd moeilijk. Bekijk op het eind van de dag of je al je persoonlijke doelstellingen behaald hebt.

Verwen jezelf zo nu en dan

Je mag dan wel zo goed voor anderen zorgen, het is tijd dat je ook zo goed voor jezelf zorgt. Bekijk het als een schouderklopje aan jezelf. Je mag echt wat meer tijd doorbrengen die in teken staat van jou. Of je jezelf nu op een gloednieuw kapsel trakteert of toch liever een boeketje bloemen mee naar huis brengt, onthoud dat het niet egoïstisch is om soms voor jezelf te kiezen.