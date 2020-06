3 reisbloggers over de invloed van de coronacrisis op hun job: “Reizen is andere mensen en culturen ontdekken. Dat kun je niet vanuit de tent in je tuin”

Vrije tijd Binnenkort mogen we - ‘onder voorwaarden’, uiteraard - weer op reis. Reisbloggers en -influencers halen opgelucht adem. Zij zijn immers hard getroffen door de coronacrisis. Hoe groot is de schade voor hen? Dúrven ze nog wel op reis? Wij praten met drie Vlaamse reisbloggers.

Nies Cools heeft een reisblog Reismicrobe en is daarnaast social media-coach.

“Ik noem mezelf graag freedompreneur”, zegt Nies. “Ik haal mijn inkomsten uit verschillende verdienmodellen die me in staat stellen om m’n leven zelf in te richten. Dat brengt best wat voordelen mee: ik ben veel thuis voor de kindjes én kan m’n agenda ook vrijhouden om te reizen. Het feit dat ik een andere job heb naast mijn blog en sociale kanalen komt nu goed van pas. Ik verdien geld met Reismicrobe, maar momenteel toch wat minder. Vroeger haalde ik mijn inkomsten vooral uit affiliate links en advertorials, maar dat eerste ligt nu uiteraard helemaal stil. Niemand gaat nu tickets kopen voor pakweg het Colosseum.”

“Het was toen een bevriend Nederlands koppel, dat leeft en werkt als digital nomads, in februari besliste om uit Vietnam te vertrekken, dat het me begon te dagen dat de coronacrisis een groot effect zou hebben op de reiswereld. Ook toen samenwerkingen voor eind dit jaar plots on hold werden gezet, werd de omvang van deze crisis me duidelijk. Toch kwam het pas écht binnen toen alles compleet werd stilgelegd. Niet in het minst omdat ik ondertussen al veel contacten heb opgebouwd in de toeristische sector. Mijn hart bloedt als ik denk aan de verliezen die die mensen nu lijden.”

“Wat betreft de inhoud van mijn social media kan ik gelukkig nog wel even verder. Ik heb sowieso altijd een mix gehad op mijn kanalen: ik post er zowel persoonlijke foto’s van ons gezin als reisfoto’s. Daarom heb ik ook altijd genoeg content tussen de reizen door, dus dat is nu ook geen probleem.”

“De toekomst zie ik nog rooskleurig in. Als reizen terug mag, dan ben ik weer weg. Natuurlijk op een verantwoorde manier, waarbij we ons netjes aan de regels houden. Dat het anders zal zijn, is zeker. Vooral de verre bestemmingen vind ik een moeilijke. Normaal gezien zouden we met ons gezin van oktober tot en met december door Azië trekken. Ik vermoed dat dat niet zal kunnen, zeker omdat ik niet vast wil komen te zitten tijdens een eventuele tweede coronagolf. Om die reden zijn we nu al aan een alternatief aan het werken en doen we misschien een roadtrip door Europa.”

“Tot slot wil ik iedereen die weer aan het reizen gaat aanraden om ook eens aan de kleinere spelers te denken, die waarschijnlijk nog het hardst hebben afgezien van deze crisis. Boek daarom ook eens bij een kleinschalige B&B. En kies je toch voor een verdere bestemming, ga dan voor slow travel. Waarom snel voor een weekje naar Thailand, als je er ook enkele weken voor kan uittrekken om het land écht te zien?”

Bart Melis heeft een reisblog Vetexbart en is daarnaast aan het werk als social media-manager bij een tv-zender.

“Toen de buitenlandse reizen op de helling kwamen te staan, annuleerden accommodaties en bestemmingen vrijwel meteen hun campagnes, of werden ze op de lange baan geschoven. Toen werd het meteen heel duidelijk dat corona een behoorlijke invloed zou hebben op wat ik doe”, zegt Bart.

“Aan de blog is een verdienmodel gekoppeld. Dat zijn vooral samenwerkingen met bedrijven en toeristische diensten, maar er zijn ook inkomsten uit banners, advertorials of affiliate links. In het begin van de crisis, vooral in maart, had ik zo’n 90 procent minder inkomsten. Door inventief en creatief te zijn en actief op zoek te gaan naar toffe samenwerkingen is die schade ondertussen weer ingehaald.”

“Ik heb redelijk snel de switch gemaakt om alles in te zetten op lokale content en de verre reizen even naar de achtergrond te brengen. De website is nu al zo’n twee maanden volledig coronaproof, met leuke wandelingen in de buurt, de coolste hotspots in de Ardennen of beste fietstochten in Limburg. Stilaan betrekken we nu ook opnieuw onze buurlanden in het verhaal.”

“Zelf sta ik wat terughoudender tegenover opnieuw gaan reizen. Ik weet dat de coronacrisis een ramp is voor de reissector, maar voor mij persoonlijk gaat de versoepeling van de maatregelen wat te snel. Mijn specialisatie is al heel wat jaren New York en ik lees dat er half juni opnieuw vluchten zullen vertrekken vanuit Brussel. Ik vraag me af hoe je zo’n stad goed en veilig kan beleven met draconische anti-corona maatregelen. Het is één van de meest hatelijke woorden van het moment, maar ik hou het deze zomer bij enkele leuke staycations.”

“Voor de Belgische bestemmingen zie ik dan ook een mooie opportuniteit om zichzelf in the picture te zetten en ons zo warm te maken voor meer vakanties in eigen land. Ik hou mijn hart wel vast voor bepaalde fragiele sectoren zoals de luchtvaart, maar ook de cruisemaatschappijen gaan zwaar te lijden hebben onder deze crisis, denk ik. Met enkele duizenden op een boot gepropt, het mondmasker aan het zwembad en de hele dag in lange rijen aanschuiven aan het all-you-can-eat-buffet? Dat zie ik niet meteen gebeuren.”

Toni De Coninck is hoofdredacteur van online reismagazine june. en is daarnaast auteur, copywriter, consultant en coach.

“We hebben ook in onze sector dit virus ontzettend onderschat”, aldus Toni. “Mijn partner is kinderarts en zij waarschuwde al in februari dat dit weleens groter zou kunnen worden dan iedereen toen dacht. Ik had in januari twee trips voor de maand april geboekt, een citytrip naar Milaan en een reportage in New York. Toevallig de twee epicentra van het coronavirus. Alles werd toen natuurlijk geannuleerd.”

“June. is meer dan mooie reizen maken en erover schrijven. Het is een business en dus ook mijn inkomen. Zowat alle bestaande en geplande campagnes voor het voorjaar werden op een paar dagen tijd geschrapt. Ik herinner me een ochtend dat er drie annuleringen na elkaar binnenliepen in de mailbox. Alles bij elkaar liggen de inkomsten van deze periode zo’n 80% lager dan in het voorjaar van 2019. Gelukkig hebben we het roer meteen omgegooid en op 36 uur tijd de homepage van de site coronaproof gemaakt, met artikels over huis, tuin, films, boeken, yoga en zelfzorg. Intussen hebben we de reis- en eetinspiratie opnieuw opgevoerd, met meer aandacht voor eigen land en ook voor de vele takeaway-formules in de gastronomie. Het is onze eigen entry-strategie.”

“Ik verwacht niet dat het toerisme de volgende drie jaar voor het volle pond zal hernemen. Ik had een reis naar Ecuador op de planning, met vertrek op 6 juli, maar die tickets heeft Iberia intussen geannuleerd, waardoor we waarschijnlijk voor eigen land zullen kiezen of met de auto naar Frankrijk rijden.”

“Hoewel deze hele crisis een serieuze domper is, is het ook een unieke kans voor iedereen in de sector om te sensibiliseren, en reizigers duurzamer te leren omgaan met onze grondstoffen. Toerisme is een heel dubbelzinnige business. Je kunt duurzaam gaan wandelen in Canada of IJsland, maar je moet er wel eerst naartoe vliegen. Maar moeten we dan allemaal opnieuw rond de kerktoren blijven? Micro adventures, dat is allemaal goed en wel, maar reizen is andere mensen en culturen ontdekken. Dat kun je niet vanuit de tent in je tuin.”