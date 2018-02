3 handige tools voor het vinden van jouw nieuwe Netflix-verslaving Charlotte Dierckx

06 februari 2018

17u55 0 Vrije tijd Sinds de komst van Netflix is het aanbod aan films en series aanzienlijk de hoogte in geschoten. Ideaal voor bingewatchers die de ene na de andere serie verslinden. Maar eigenlijk krijgen we er ook een beetje keuzestress van. Wanneer je favoriete serie tot een einde komt, kamp je plots met een hartverscheurende leegte. Geen paniek, deze drie handige tools helpen je in een mum van tijd aan een nieuwe verslaving.

Onze favoriete series liggen ons nauw aan het hart. Afscheid nemen is dan ook vaak een bittere pil. En terwijl Netflix je startpagina volpropt met mogelijke suggesties, kan jij je niet inbeelden dat er nog serie bestaat die kan tippen aan je laatste begeerte. Tegelijkertijd sta je oog in oog met die onstilbare honger naar meer, waardoor je tegen beter weten in toch wanhopig de zoekfunctie afschuimt naar wat nieuws. Een tijdrovende klus. Gelukkig bestaan er handige tools die je helpen in deze tijden van nood.

1. Flixable

Op zoek naar een nieuwe serie of film? Of wil je weten welke series momenteel het beste scoren? Flixable verzamelt alle nieuwigheden en vaste waarden in een handig overzicht. Sorteer op genre, beoordeling en releasejaar, of laat je verrassen door een lijst met de populairste items van de dag, week en maand. Flixable houdt ook bij welke series en films binnenkort uit het aanbod zullen verdwijnen. Mocht je nog steeds niets gevonden hebben, vind je in de lijst met Netflix Originals ongetwijfeld iets dat je wél kan bekoren.

2. JustWatch

Netflix verandert haar aanbod aan de lopende band, waardoor zelfs de meest doorgewinterde bingewatcher soms een beetje verloren loopt. Grote series en films krijgen vaak wel een plaatje tussen je persoonlijke suggesties, maar er zijn tal van nieuwigheden die je startpagina niet halen. Wie te allen tijde op de hoogte wilt zijn van de laatste releases, brengt best eens een bezoekje aan JustWatch. Deze handige tool verzamelt alle nieuwe items op een timeline, waardoor je nooit nog een potentieel pareltje mist.

3. Fan TV

Met Fan TV heb je altijd een gepersonaliseerd aanbod binnen handbereik. De app verzamelt films en series op basis van je profiel en persoonlijke voorkeuren, een soort van datingapp dus waar je lusteloos op zoek kan gaan naar een nieuwe geliefde - op het grote scherm dan weliswaar.

Download de app gratis voor iOS of Android.