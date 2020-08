25 originele tips voor bubbelproof uitstapjes in eigen land (want het moet niet altijd de kust zijn) Liesbeth De Corte

14 augustus 2020

10u56 4 Vrije tijd Al het schoon ontdekken dat ons landje te bieden heeft: het is een van de veiligste vakantie-opties deze zomer. Maar van de kust blijven we beter eventjes weg. Het is er té druk. Vlaanderen Vakantieland deelt daarom de beste uitstappen per provincie. Origineel en aangepast aan onze bubbel, een win-win noemen we dat.

NMBS en Marc Van Ranst zijn het eens. Beiden roepen ze op om even weg te blijven van de Belgische zee. “Onze kust heeft fantastische stranden, en voor kinderen is het een paradijs. Maar niet nu”, zegt Vlaanderens bekendste viroloog op Twitter. “Het is er veel te druk. Stel uw bezoek graag uit. Kom volgend jaar zeker terug!”

Onze Belgische kust heeft fantastische stranden, en voor kinderen is het een paradijs.

Maar niet nu.

Blijf er nu weg.

Het is er veel te druk.

Stel uw bezoek graag uit.

Kom volgend jaar zeker terug! pic.twitter.com/kdKTaP4l1s Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Voor wie toch zijn kot uit wil, heeft Van Ranst reisadvies: “Het gaat u verbazen, maar ons land is veel groter dan die streep kust. Plaats zat, en er zijn vele andere bezienswaardige plekken!” Groot gelijk. Dit is onze selectie:

Limburg

Boomfietsen

In Bosland, het grootste aaneengesloten bos van Vlaanderen, fiets je zomaar door de kruinen van de bomen. Je gaat tot tien meter hoog via een cirkelvormige brug. Zo beleef je de natuur op een heel andere manier én kan je in één klap fotogenieke plaatjes maken.

Fluistervaren

Vanuit Limburg kan je ook opteren voor een boottochtje in RivierPark Maasvallei. Zonder de talrijke watervogels op te schrikken, dankzij de geruisloze elektrische fluisterboot. Een ultieme ervaring voor wie wil genieten van rust.

Supersetting

Vijverlandschap De Wijers biedt een adembenemende setting van vijvers, heide en bossen voor verschillende wandelingen. Over de vlonderpaden van Domein Bovy in Heusden-Zolder bijvoorbeeld. Er is zelfs een hondenlosloopweide waar je hond zich kan uitleven. Echte stappers kunnen zichzelf uitdagen met de lange afstandswandeling van maar liefst 76 kilometer.

Brugge

Bruggen bouwen

Brugs kunstenaar Wietse pimpt samen met zeven Vlaamse en internationaal gerenommeerde artiesten gevels in het centrum en deelgemeenten tijdens streetart-festival ‘The Bridges’. Tussen 17 en 30 augustus kan je de vorderingen van de hippe muurschilderingen gaan bekijken.

Picknick at the museum

Van cultuur genieten met honger en een knorrende maag? Dat is moeilijk. Daarom kan je bij je bezoek aan Musea Brugge een picknick bestellen op een van de pittoreske pleintjes of in een van de gezellige tuinen die de stad rijk is.

Artisanaal verleden en heden

Brugge zet onder het label Handmade in Brugge enthousiast haar ambachtslui in de kijker. In het vernieuwde Gruuthusemuseum – een stadspaleis vol Brugse geschiedenis - loopt tot 17 januari een expo rond 25 van deze Brugse makers. Met een stadsplan kan je hen ook live gaan ontdekken, in hun atelier of winkel.

Oost-Vlaanderen

Frisse wind

Avontuurlijk en verfrissend, dat is door het Oost-Vlaamse landschap cruisen met een scooter of andere tweewieler. Of waarom niet: combineer je boottocht met een tochtje op een Vespa. Romantiek ten top. Ga ineens all the way met een overnachting. Verschillende logies over de hele provincie bieden arrangementen aan waarbij de huur van een scooter inbegrepen is.

Natte avonturen

Voor een meer sportieve uitdaging kan je de Oost-Vlaamse rivieren verkennen. Peddel door het Waasland over de Moervaart en Zuidlede of spetter door de Leie in een kajak of kano.

West-Vlaanderen

Waterlanders

Oneindige vergezichten, zacht glooiende heuvels, vlak polderland en adembenemende stilte: het is heerlijk toeven op en om de IJzer. Zo is een kajakavontuur richting Knokkebrug een echte aanrader. Een luxueuzer bootje vind je bij verhuurbedrijf ’t buitenbeentje of d’Hooipiete in Fintele.

Fietsen voor kinderen én volwassenen

Ook per fiets de IJzervallei verkennen is een fijne gezinsactiviteit. ‘Met Jaek en Nink op avontuur langs de IJzer’ is een kindvriendelijke fietsroute met keuze uit twee lussen van 28,9 en 21,1 kilometer, of combineer ze voor een 47 kilometerlange tour. Mag het wat gekker? Er zijn vier trajecten van Bierfietsroute Tournée Locale, die gidsen je door de Westhoek langs brouwerijen, biercafés en hopvelden.

Vlaams-Brabant

Viva vino

Bij wijngaarden denken we spontaan aan Frankrijk of Italië, maar ook in België kan je aan wijntoerisme doen. En daarvoor hoef je niet verder te zoeken dan het Hageland. In het Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn leer je meer over de wijncultuur in Rotselaar, maar kan je ook enkele flessen proeven of de streek verkennen.

Scooterend door het Pajottenland

Een leuke manier om het Pajottenland te verkennen is per scooter. Kies je voor de geuzeroute, de Bruegelroute of de Pajottenland-route? Onderweg ontdek je de mooiste plekjes van het Pajottenland en de Zennevallei, zoals het Kasteel van Beersel, het Hallerbos of de lambiekbrouwerijen.

Aarschot in beeld

Aarschot blijft vaak wat onder de radar. Onterecht, want het is er fijn wandelen. Ontdek het kunstzinnig kantje van deze provinciestad via de Beeldenwandeling. Op de route van een drietal kilometer langs een twintigtal beelden (met uitleg) kan je verschillende bezienswaardigheden bewonderen zoals de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Begijnhof of de ’s Hertogenmolens.

Leuven

Bed met een verleden

Logeren in het verleden van de stad? Boek een nachtje in Martin’s Kloosterhotel in een voormalig klooster, het Begijnhof Hotel of in De (voormalige) Pastorij van de Sint-Michielskerk. Er lopen momenteel enkele straffe hoteldeals.

Zomercultuur

De grote festivals moeten we deze zomer missen, maar Leuven maakt dat goed met een goed gevuld programma op verrassende locaties. Pop-up bars, concerten, zomerfilms ... Zomer van 2020 biedt heel wat bubbelproof evenementen.

Lokaal leuks

Leuvenaars doen niet geheimzinnig over hun eigen favoriete adresjes en delen graag hun hidden gems. Lokaal terrasje, fijn restaurantje of een topzicht over de stad? Via ‘Leuven like a local’ krijg je tips van een Leuvenaar met een gelijkaardig profiel.

Antwerpen

Verkoeling in ‘t stad

Zin in water? De Schelde is nooit veraf in Antwerpen. Geniet van de skyline op een van de vele terrasjes. Wie per se een plons wil nemen, kan terecht in het openluchtzwembad De Molen. De ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark – met ligweide en plonsbadje – is een andere optie. Of installeer je in het Galgenweelpark, waar je eveneens ligweides en pontons aan het water vindt.

Openluchtkunst

Openluchtmusea zijn een veilige en bubbelproof manier om kunst te ontdekken. Bezoek het beeldenpark van het Middelheimmuseum, ontdek de streetart in de stad of exploreer Maritiem Openluchtmuseum Boeienweide.

Op stap met P.P. Rubens

Meer geïnteresseerd in de kunst van Rubens? De meeste Antwerpse kerken zijn gesloten in augustus, maar de influencer avant la lettre liet sporen na over de hele stad. Die verken je veilig in je eigen bubbel via een route met de museumapp.

Kempen tot Scheldeland

Gezinsverpakking

Het Blaasveldbroek is ideaal om te wandelen en vogels spotten, met of zonder natuurgids. Het gebied is bovendien een topper met kinderen. Er is de wandellus ‘Samen op Pad’, het otter- en bevereiland met zandspeelberg en een avontuurlijk boomstammenparcours.

Gent

Hop on hop off

De gratis Gentse Fietsen Route met app toont de stad vanuit een andere hoek, langs de favoriete plekjes van drie echte Gentenaars. Op de 37 kilometer fietsplezier zijn er twee shortcuts voor wie liever wat blijft hangen op een terras. Een fiets - of tandem! - kan je huren bij De Fietsambassade.

Van Eyck met extra’s

De Seven Senses Tour is een originele stadswandeling. Je bekijkt Gent door de ogen van Van Eyck, net zoals hij, met al je zintuigen. Je ontdekt historische parels, streetart en Gentse makers, vaart door een tunnel met digitale projecties en krijgt op verschillende locaties uitleg van een gids die je daar opwacht.

Mechelen

Groen genoeg

Mechelen heeft heel wat groene picknickplekjes, zoals de Kruidtuin, de binnentuin aan het ondernemershuis Oh! (zie foto hierboven, nvdr.), het Vrijbroekpark, Tivoli, De Stiltetuin Aartsbisschoppelijk Paleis, Sintemette Tuin en Rik Wouterstuin. Niet om te picknicken, maar wel om mee te pikken bij een bezoek aan Hof van Busleyden: het museum heeft ook een mooie, gezellige tuin.

Familie-fun

In Mechelen valt er heel wat te beleven voor kinderen. Zo nemen de twee interactieve gezinswandelingen van ‘Mechelen stuurt je stappen’ jullie mee op een beestige ontdekkingstocht of een avontuur voor waterratten. Ook het Speelgoedmuseum ligt op een steenworp van het centrum.

Bourgondisch bolwerk

Je voelt nog steeds de invloed van de Mechelse gouden eeuw in de stad. Het museum Hof van Busleyden zit in een Bourgondisch Stadspaleis en neemt je mee naar het tumultueuze leven van Bourgondische vorsten, hun rijkelijke optrekjes, de kunsten en ambachten en andere getuigen uit die tijd.

Meer info vind je op de website van Vlaanderen Vakantieland.