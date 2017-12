Winter in Antwerpen Gesponsorde inhoud 24 uur feest: van 2017 naar 2018 in Antwerpen Aangeboden door Stad Antwerpen

Vier je oud-op-nieuw in Antwerpen? Zorg dan dat je goed uitgerust bent, want de stad aan de stroom biedt voldoende feestfun voor 24 uur. Van warme wensen tot knallend vuurwerk en een hele nacht dansen: er is voor elk wat NYE-wils!

Vanaf 20u : In de straten verdwalen

Een gezellige stadswandeling is ideaal om het laatste avondmaal van het jaar te verteren. Kuier de laatste uren van 2017 op je gemak over de kerstmarkt aan de Groenplaats en het Steenplein en geniet van de feestelijke opwinding in de straten.

Meer zin in een digestiefje met wat vuur en cultuur? Op de site van Spoor Oost serveert het Wintervuur-festival muziek, een vuurspektakel en het laatste gedicht van stadsdichter Maarten Inghels.

Vanaf 22u : The final countdown…

Heb je je wensen al klaar voor het nieuwe jaar? Vereeuwig ze dan op de valreep nog op de interactieve wensenmuur aan de Suikerrui. Zak nadien af naar de Scheldekaaien: partyband Level Six verwarmt er vanaf 23u de op het vuurwerk wachtende menigte met een feestelijk optreden.

Om 00u : Knallend het nieuwe jaar in

5 voor 12? Haast je dan pijlsnel naar de waterkant voor het steeds spetterende middernachtsvuurwerk. Laat grote tassen en glazen thuis, maar breng zeker wél je mooiste smile mee, want Eén zendt het Antwerpse vuurwerk live uit op TV.

Tip: voor een echt uniek uitzicht op het vuurwerk én de Antwerpse skyline wandel je (best op tijd) door de voetgangerstunnel naar Linkeroever.

Van 01u tot 08u : Waar is dat feestje?

Keuze te over voor wie dansend het nieuwe jaar in wil gaan. Party with a view doe je bijvoorbeeld tijdens de beroemde Millenniumnacht in de Waagnatie . Wie wil, kan er ook vooraf dineren én een front-row zitje voor het vuurwerk reserveren. Ook onder de treinsporen van Antwerpen-Centraal wordt er stevig gefeest. DJ Nina Kraviz (in een vorig leven een Siberische tandarts) draait in de hippe nachtclub Ampère plaatjes tot het ochtendgloren.

Tips & tricks: eerste hulp bij 24 uur feest

• Nachtelijk hongertje?

Bij Finjan (Graaf Van Hoornestraat 1) kan je tot 4u ’s nachts terecht voor een heerlijke pita of falafel. Pita D’Oude Stad (Oude Koornmarkt 13) doet het nog net iets straffer en serveert kebab tot 7u ’s morgens!

• Vlot van A naar B?

De Lijn trakteert all night long met gratis feestbussen en –trams. Registreer je op www.delijn.be voor je digitale oudjaarsnachtbiljet.

• Uitgeteld?

Wie op hotel verblijft in de stad, doet er slim aan om bij reservatie een late checkout aan te vragen. Zo kan je lekker uitslapen op de eerste dag van het nieuwe jaar.