20 x hotspots in Barcelona getipt door locals en insiders Timon Van Mechelen

31 januari 2019

14u04 0 Vrije tijd Zin om nog eens naar Barcelona te gaan, maar wil je niet als sardientjes in blik op Barceloneta strand liggen of omver gelopen worden door toeristen met selfiestick aan De Ramblas? Wij bezochten de stad onlangs met Fujifilm en vroegen enkele locals en insiders naar hun ultieme tips. De beste cappuccino’s, het allerlekkerste ijs, het meest Instagramwaardige hotel: je vindt ze allemaal hieronder. Vamos!

Koffie

Spanje mag dan het land van de sangria zijn, er zijn ook heel wat hippe koffiebars waar barista’s met bijhorende snor, tatoeages en petje heerlijke koffie zetten. Je moet alleen weten waar te zijn. Zo dronken we bij Syra Coffee bijvoorbeeld een geweldige flat white (een dubbele espresso in plaats van een enkele, overgoten met opgeklopte melk in plaats van opgeschuimde melk zoals bij een cappuccino, nvdr) met daarbij een vegan kaneelrol. Ook Citizen Café is een aanrader, al drink je bij Satan’s Coffee Corner wellicht nog de allerbeste koffie in heel Barcelona.

1. Satan’s Coffee Corner, Carrer de l’Arc de Sant Ramon del Call 11.

2. Nomad Roaster’s Home, Carrer de Pujades 95.

3. Citizen Café, Plaça d’Urquinaona 4.

4. Syra Coffee, Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats 8.

Bezienswaardigheden

Uiteraard zijn Park Güell, Casa Milà en al die andere prachtige bezienswaardigheden in Barcelona de moeite waard om te zien. Maar ze zijn ook erg toeristisch, een beetje té zelfs. Bezoek daarom bijvoorbeeld eens Casa Vicens. Een gebouw van Gaudi dat lang onder de radar is gebleven omdat het privébezit was. Ondertussen kocht de stad Barcelona het over, maar het is er nog steeds stukken minder druk in vergelijking met de andere kleppers. Ook het Museu d’Art Contemporani de Barcelona is zo’n aanrader omdat het merendeel van de toeristen niet naar Barcelona trekt voor de moderne kunst.

5. Casa Vicens, Carrer de les Carolines 20.

6. Museu d’Art Contemporani, Plaça dels Àngels 1.

7. Turó Park, Av de Pau Casals 19.

8. Playa Nova Mar Bella, Passeig Marítim del Bogatell 128.

Eten

Je kunt niet naar Barcelona gaan zonder tapas te eten, maar er is nog (veel) meer dat je moet proeven. Zoals de beste ijsjes ooit bij DelaCrem, alles dat te maken heeft met chocolade bij Chök The Chocolate Kitchen, de brunch bij Brunch & Cake en Trópico, verse ramen noodles bij Koku Kitchen en burrito’s en taco’s bij Rosa del Raval.

9. DelaCrem, Carrer d’Enric Granados 15.

10. Chök The Chocolate Kitchen, Carrer de les Ramelleres 26.

11. Brunch & Cake, Carrer d’Enric Granados 19.

12. Trópico, Carrer del Marquès de Barberà 24.

13. Koku Kitchen, Carrer d’en Carabassa 19.

14. Rosa del Raval, Carrer dels Àngels 6.

Shoppen

De beste winkelstad is Barcelona niet, tenzij je fan bent van Desigual. Wel zijn alle winkels van Inditex (denk Zara, Mango en Bershka) er een stukje goedkoper en zijn er ook nog outlets van al deze ketens. Verder is BeTheStore een toffe conceptstore, bij Wonder Photo Shop van Fujifilm kun je dan weer meteen al je digitale en analoge foto’s afdrukken en ter plekke versieren of in kaders stoppen. Natura is een keten waar je naast kleren ook tal van andere prullaria koopt en bij The Outpost shop je dan weer wat duurdere designmerken.

15. BeTheStore, Avinguda Diagonal 609.

16. Wonder Photo Shop Barcelona, Carrer Gran de Gràcia 1.

17. Natura, Carrer de Pelai 38 (er zijn vestigingen in elke wijk).

18. The Outpost, Carrer del Rosselló 281.

Slapen

Aan leuke boetiekhotels geen gebrek in Barcelona. Zelf sliepen we in Hotel Praktik Bakery, een hotel met onderaan een bakkerij. Elke ochtend wakker worden met de geur van vers brood en dat daarna ook kunnen eten op het ontbijtbuffet is in ieder geval een aanrader. Wie van iets exclusiever houdt en in de creatieve sector werkt - anders geraak je er namelijk niet binnen - is bij Soho House Barcelona aan het juiste adres. Alleen al voor het zwembad op het dakterras met uitzicht over de stad.

19. Hotel Praktik Bakery, Carrer de Provença 279.

20. Soho House Barcelona, Plaça del Duc de Medinaceli 4.