20 klussen voor binnen en buiten om nú te doen: coaches helpen je op weg

De kasten zijn uitgemest, de fotoalbums besteld. Geen excuses meer om niet aan de écht grote rotklussen te beginnen. Al was het maar om achteraf heerlijk na te genieten. Blogster en mamaexpert Nele De Winter en opruim- en mamacoach Riet Van Rompaey zetten je stap voor stap op weg. Meer tips vind je in onze ‘ Thuisblijfgids ’.

Mama-expert Nele De Winter

“Vervelende klussen plan ik in in mijn agenda: één werkje per dag bijvoorbeeld of een hoop klusjes geclusterd. Je kunt ze ook combineren met je dagelijkse of wekelijkse schoonmaakroutine. Zo was ik om de twee weken het beddengoed op hoge temperatuur, wat meteen de wasmachine proper maakt. De stofzuiger maak ik wekelijks op vrijdag leeg, de gordijnen was ik één keer per jaar op Goede Vrijdag. Daarna lap ik ineens de ramen. Ik probeer mijn kinderen van jongs af aan zoveel mogelijk bij die klussen te betrekken.”

Opruim- en mamacoach Riet Van Rompaey

“Ik help mama’s bij het organiseren van hun tijdsbesteding, leven en huishouden. Als professioneel organizer ben ik uiteraard waakzaam dat er niet te veel rommel in huis belandt. Ik heb sowieso enkele routines en goede gewoontes. Rotklussen stop ik als ‘terugkerende taak’ in Google Tasks, de taken-app die je slim kan integreren met andere Google-apps. Superhandig als herinnering! En als er weer een rotklus op zit, mag je jezelf best belonen.”

BINNEN

Stofzuig je matras

Om je matras tien jaar lang in topvorm te houden, draai je ze het best elke drie maanden. Wissel de boven- en onderkant en promoveer het voeteinde tot hoofdeinde. Stofzuig je matras en strooi er wat soda over. Laat een halve dag intrekken en stofzuig. Da’s meteen goed voor je stofzuiger. Vul vervolgens een plantenspuit met een mix van water, azijn en wat tea tree-olie en verstuif over je matras. Laat drogen en je matras is weer als nieuw!

Blaas radiatorstof weg

Met een compressor kun je razendsnel alle stof uit je radiator wegblazen. Leg wel eerst een vochtige doek onder de radiator, kwestie van al dat stof ook te vangen, maar ook zonder hoge druk hoef je de klus niet uit te stellen. Wat heb je nodig? Een opvangbak, een gieter en een blik. Plaats de opvangbak onder je radiator, maak een sopje van lauw water en wat allesreiniger en doe dit in een gieter. Houd het blik schuin op de radiator, begiet met het sopje en al het stof spoelt weg in de opvangbak.

Maak je stofzuiger schoon

Als je wil dat je stofzuiger zijn werk blijft doen, geef je hem nu een groot onderhoud. Heb je een exemplaar zonder papieren zak, schud hem dan buiten goed leeg, ga er met een natte vod over, spoel de filters af en check of je die moet vervangen. Ook bij een gewone stofzuiger klop je de filters uit of vervang je die. En als het toestel onfrisse luchtjes verspreidt, gooi dan wat waspoeder op de grond en laat het ding zijn gang gaan. Frisse lentegeur gegarandeerd!

Spoel de wc-borstel

Vul een emmer met warm water en wat bleekmiddel en laat de borstel een tijdje weken. Zo verdwijnen alle bacteriën. Plaats de borstel onder de toiletbril en spoel door: zo is hij gespoeld en kan hij perfect drogen.

Ontvlek je strijkijzer

Bestrooi een houten snijplank met een flinke dosis zout en leg daar bakpapier over. Zet je strijkijzer superheet en strijk een minuut over het bakpapier. Het zout trekt al het vuil weg. Geen houten snijplank? Drenk een doek in azijn en laat je strijkijzer er een half-uurtje op rusten. Maak de onderkant nog even schoon met een vochtige doek.

Ontvet je afzuigkap

Er is vettig en supervettig. Je dampkaprooster behoort tot de laatste categorie. Wil je weten hoe erg het gesteld is, houd dan een vel keukenpapier ertegen. Blijft het hangen? Dan is de zuigkracht nog tiptop en kun je de klus nog uitstellen. Zoniet, vervang dan de wegwerpfilter of maak de roosters los. Laat ze even meedraaien in de vaatwasser of een paar uur in een sopje weken met een vaatwastablet of afwasmiddel. Dan met de spons erover en laten drogen. Een aangekoekt boeltje? Zet eerst een pot met water en citroensap op en breng aan de kook zodat het grofste vuil al losgeweekt wordt.

Laat je oven blinken

Is je oven nog warm? Smeer dan snel de wanden in met groene zeep. Zet een bakje met water en wat ammoniak in de oven en laat dit een nachtje staan. ’s Morgens kun je meteen aan de slag en krijg je je oven in geen tijd proper. Aangekoekte bakplaten? Giet er heet water in, voeg een vaatwastablet toe en laat een nachtje trekken. ’s Anderendaags kun je de plaat afspoelen en schoonwrijven. Houd je roosters en bakplaten schoon door er voortaan een vel aluminiumfolie in te leggen met de doffe kant naar boven.

Ontgeur je snijplanken

Vieze geurtjes verwijder je moeiteloos met citroen en wat zout. Neem een halve citroen en wrijf je houten plank goed in. Het zuur doodt de bacteriën. Bestrooi je plank daarna met grof zout, dat neemt alle geuren en vlekken op. Of kies voor een scrub met wat baking soda. Even laten intrekken en goed afspoelen met heet water en droogdeppen. Neen nu wat noten- of lijnzaadolie en wrijf er je houten plank mee in.

Stofzuig je plafond

De klus der klussen. Dek voor je begint alle meubels af. Houd altijd een droge doek bij de hand, in geval er toch wat druppels rondspetteren. Wie over een lichtgewicht stofzuiger beschikt, kan de boel stofzuigen, de rest van de mensheid behelpt zich met een swiffer. Maak daarna een sopje van lauw water met wat soda, doop er je spons in en knijp goed uit. Wrijf lichtjes over het plafond, laat drogen en ga er daarna nog met een droge doek over zodat je niet met strepen eindigt. Vergeet ook de hoeken van het plafond niet.

Geef ook lampen een beurt

Een stoffen lampenkap krijg je makkelijk schoon door er met een kledingroller over te gaan. Alle stof blijft immers meteen plakken. Wie gezegend is met een kristallen luchter, heeft meer werk. Zet de stroom af, leg een krant of oud laken onder de luchter en haal een emmer met warm water en wat ammo-niak. Demonteer nu alle onderdelen, spoel ze een voor een schoon en wrijf ze droog. Nu nog alles terug in de juiste volgorde monteren en de stroom opnieuw aanschakelen.

Ontkalk toestellen

Door af en toe een wasje te draaien op 90 of 95 °C voorkom je vetluis en een muffe geur in je wasmachine. Geen was om op hoge temperatuur te wassen? Gooi er een vaatwasblokje in en laat ‘m leeg draaien. Het koffie-apparaat ontkalk je­ idealiter om de 3 maanden ­met een gelijke mix van heet water en schoonmaakazijn. Giet het mengsel in het waterreservoir en laat doorlopen. Herhaal eventueel. Hetzelfde kan je doen met je stoomstrijkijzer, maar check eerst op de instructies of je azijn mag gebruiken. Indien wel, maak hetzelfde mengsel, giet het in je toestel en laat even stomen. Schakel je strijkijzer uit. Laat het ruim een uur staan en laat daarna leeglopen. Spoel nog enkele keren na met puur water. Het azijnwatermengsel dat je gebruikte, kan je perfect in de afwasmachine gieten om ook die te ontkalken.

Sop de muren

Ook de muren afwassen hoort bij een jaarlijkse lenteschoonmaak. Gebruik een laddertje en een emmer warm water waarin je sodakristallen oplost. Leg een doek of afgedankt laken op de grond. Soda laat immers vlekken na op je vloer.

Ontvet tegels en werkbladen

Keuken- en badkamertegels ontvetten lukt perfect met groene zeep, soda of schoonmaakazijn. Haal alle apparaten van het werkblad. Maak een warm sopje, neem enkele microvezeldoekjes en schrobben maar. Droog na met een schone doek. Fijn vuil tussen het randje tussen het fornuis en het aanrecht ga je te lijf met een afgedankte tandenborstel of cocktailprikker. Ook vieze douchevoegen maak je schoon met een oude tandenborstel, gedoopt in een mengsel van bleekmiddel en water. Of, handiger, vul er een plantenspuit mee, spuit, laat intrekken en haal dan die borstel boven.

Ontstop je afvoer

Giet wat soda en warm water in je afvoer. Onvoldoende resultaat? Giet er nogmaals een kopje soda in en laat een uurtje zitten. Volg op met een kopje azijn en laat die combinatie een nachtje weken. Zet er wel een kom over om gassen tegen te houden. ’s Morgensvroeg even spoelen en je afvoer is vrij van blokkades.

BUITEN

Sla aan het oliën

Raam- en deurkozijnen en zelfs complete tuinhokken en carports bescherm je tegen weer en wind door ze één keer per jaar te oliën. Schilderen, lakken en beitsen is ook een optie, maar heel wat arbeidsintensiever. En met olie behoud je de natuurlijke uitstraling van het hout. Roer de olie goed om en verdun de eerste laag, zodat ze beter in het hout trekt. Ga nu aan de slag met een verfkwast of -rol tot het hout verzadigd is. Dat kan even duren. Laat die eerste laag goed drogen en breng dan een tweede . onverdunde laag aan.

Installeer een wasdraad

Tijd zat nu. Onnodig dus om die energieverslindende droogkast te gebruiken. Laat je wasgoed lekker buiten drogen aan een simpele waslijn of hang het op de droogmolen. Of installeer nu dat uitrekbare exemplaar. Online vind je tal van opties, geschikt voor elke tuin of balkon.

Verlucht je donsdeken

Het ene donsdeken mag je wassen, het andere niet. Lees dus de wasvoorschriften en check vooral of het wel in je wasmachine past. Is dat niet zo, hou het dan bij een verluchtingsbeurt. Hang je donsdeken op een mooie dag buiten in de schaduw. Uv-licht is dé remedie tegen bacteriën. Wil je ook de huisstofmijt kwijt? Stop het dan enkele uren in de diepvriezer. De kou maakt er snel komaf mee.

Mag er wél gewassen worden, doe dat dan op lage temperatuur en met een wasprogramma met een laag toerental. Gebruik een beetje wasmiddel, blijf weg van de wasverzachter. Drogen doe je kort en krachtig. Anders zit je met een muf ruikend donsdeken opgescheept. Voeg één of meerdere tennisballen toe voor extra luchtigheid en laat het dekbed daarna nog even luchten.

Leeg de dakgoot

Neem een schepje en verwijder al het losse afval, takken, blaadjes en mos, uit de dak-goten van je huis en tuinhuis. Dat gaat iets makkelijker als het opgehoopte vuil vochtig is. De tuinslang kan je daarbij helpen.

Zodra de goot leeg is, pak je opnieuw de tuinslang, leg je ze in de goot en laat je flink wat water vloeien. Hardnekkig afval kun je verwijderen met een staalborstel of hogedrukreiniger. Alles weg? Spoel nog eens goed na.

Poets je terrastegels

Je terras al grondig schoongemaakt, maar ogen je tegels nog wat groenig? Maak een mengsel van water met schoonmaakazijn (twee gelijke delen) en giet dit in een gieter met een groot opzetstuk. Sproei over je terras en laat opdrogen.

Was je auto grondig

Zelf de auto wassen? We zijn het niet meer gewend. Maar nu de wasstraat gesloten is, moet het wel. Zo begin je eraan...

Spoel de wagen even af met water om het stof te verwijderen. Ga dan aan de slag met een zachte spons of microfiber washandschoen en zeep. Was je auto altijd in de lengte. Maak dus geen draaiende bewegingen, die kunnen cirkelvormige krassen achterlaten. Spoel en droog af met een zachte autodroogdoek die de lak beschermt. Vergeet niet om je nummerplaat schoon te maken.Geef ook de binnenkant een beurt. Haal papiertjes en rommel uit alle vakjes en bakjes, maak de binnenkant van de ramen proper, stofzuig de matten, stof het dashboard af, reinig de zetels. Om je auto opgeruimd te houden, kun je investeren in een kofferbak organizer met compartimenten.

Door de maatregelen tegen corona zitten we veel meer thuis dan normaal. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen.

