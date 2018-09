2 populaire influencers delen hun tips voor de mooiste Instagramfoto's TVM

10 september 2018

16u03 0 Vrije tijd Hoe kom ik aan meer volgers? Welke foto’s leveren mij de meeste likes op? Welke hashtags werken? Hoe creëer ik een picture perfect feed? In het boek INSTAproof geven Insta-experts @kirstenjassies en @joycenafzger antwoord op al jouw brandende Instagramvragen. Wij mogen met jullie alvast hun 8 ultieme tips delen voor Instafotografie én wat nu het beste tijdstip is om te posten.

Om te beginnen bij het begin, delen de twee Instagramexperts eerst hun 8 ultieme tips voor de beste foto's op het sociale medium.

1. Post alleen de beste foto's

Snel en rommelig geschoten kiekjes zullen het minder goed doen dan een foto waar aandacht aan is besteed.

2. Portretfunctie

De iPhone 7 Plus en iPhone 8 Plus, iPhone X en Samsung 8 hebben een portretfunctie in de camera-app waarmee je een mooie scherpte-diepte creëert in je foto’s. Daarmee lijkt het net alsof je met een spiegelreflexcamera fotografeert. De portretfunctie werkt perfect voor het egaler maken van je huid en maakt je ogen sprekender.

3. Gebruik de juiste foto-app

De app die ‘camera’ heet en standaard op je smartphone staat, ook wel je ‘native photo-app’ genoemd, werkt top als je een nieuwe(re) smartphone bezit. Heb je een ouder model? Dan is het raadzaam om een app als VSCOcam of Camera+ te gebruiken.

4. Maak je foto spannend

Probeer foto’s net even anders dan anders te maken. Denk hierbij aan de uitsnede, het licht, de kleuren en de verhouding hiertussen.

5. Experimenteer met lenzen

Check de speciale smartphone-cameralenzen, zoals de fisheye lens waarmee je meer ruimte op een foto krijgt.

6. Kies voor professionele tools

Neem een statief of tripod mee wanneer je de hele dag foto’s gaat maken. Dat klinkt misschien over the top, maar is het niet. Zeker niet als je voor het mooiste resultaat gaat!

7. Foto's bewerken

In de Instagram app kun je foto’s bewerken. Wanneer je een foto uploadt, krijg je de optie te kiezen voor filters of om zelf aanpassingen te maken aan bijvoorbeeld de helderheid, de schaduwen of het contrast. Wil je meer bewerkingsmogelijkheden? Dan is een andere foto-app, met eindeloze edit-opties, aan te raden. Probeer er een aantal uit, kies je favoriet en leer hier goed mee werken. Onze favoriete fotobewerkingsapps zijn: VSCO, snapseed, camera+, XSCO CAM en afterlight.

8. Rock de selfiestick

Heb je al een selfiestick met een kabeltje eraan? Zo niet, zet ’m op je wishlist. Een selfiestick is namelijk ideaal om selfies én groepsfoto’s te maken!

Wat is nu de beste tijd om te posten?

Door het algoritme, dat ervoor zorgt dat Instagramposts niet langer chronologisch maar op basis van populariteit worden weergegeven, is het moeilijk te zeggen welke posttijden het meeste effect hebben. De beste truc om ondanks het algoritme gezien te worden, is namelijk toch echt het verwerven van veel likes en comments. Want hoe meer vaste likes, hoe vaker je bovenaan in een feed verschijnt. Máár de timing is niet geheel onbelangrijk en kan nog steeds verschil maken.

Wil je jouw ideale postmoment bepalen?

Bedenk eerst wie er tot je doelgroep behoort en wanneer zij online zijn. Bestaat je doelgroep voornamelijk uit jonge moeders? Grote kans dat zij niet ’s morgens (want rennen, vliegen, vallen en weer opstaan), maar juist ’s avonds als hun kleintjes in bed liggen Instagram openen. Terwijl voor foodbloggers 15.00 uur à 16.00 uur een ideale tijd is, omdat mensen dan honger krijgen, nog boodschappen moeten doen en op Instagram inspiratie zoeken. Zo is er voor elke branche en elke doelgroep wel een goed postmoment te bepalen.

Is je Instagram account Engelstalig? Check dan uit welke landen het merendeel van je followers komen en stem je posttijden hierop af.

Ontdek in 3 stappen jouw ideale postmoment

1. Check je statistieken

Iedere Instagram gebruiker die overstapt naar een bedrijfsprofiel heeft Instagram statistieken. Maak daar dankbaar gebruik van en bekijk je groei, je doelgroep, maar ook vooral je beste dagen en tijden. Neem je piekmomenten als uitgangspositie en zie of en wat er gebeurt.

2. Test verschillende tijden

Post op totaal verschillende momenten: test eens een hele week wat posten om 08.00 uur voor je doet en post daarna een hele week om 19.00 uur. Is er verschil? Welke tijd leverde meer likes op? En welke meer reacties?

3. Post doordeweeks

Over het algemeen geldt dat je van maandag t/m vrijdag meer mensen bereikt dan in het weekend. Op werkdagen zijn er meer mensen onderweg, druk bezig en in de weer met hun smartphone. Al zijn er - zoals altijd - uitzonderingen op de regel. Zo piekt de interieurbranche juist op zondag. Ontdek zelf, door te experimenteren, wat jouw topdagen zijn. Is dit doordeweeks? Of toch in het weekend?

INSTAproof is verschenen bij Snor en is voor € 17,50 onder andere te koop bij Standaard Boekhandel en bij Bol.com. Meer info: instaproof.nl.