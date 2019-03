18 dingen om te doen, lezen of zien op Internationale Vrouwendag Liesbeth De Corte

08 maart 2019

08u47 0 Vrije tijd Vandaag worden dames wereldwijd in de bloemetjes gezet, want het is Internationale Vrouwendag. Weet jij niet goed wat aan te vangen? Wij verzamelden 18 tips om te doen, lezen of zien. Veel plezier!

Doen

In Leuven wordt voor de vijfde keer het gratis festival VeelZIJdig georganiseerd. Zowat alles wat te maken heeft met seks en intimiteit komt hier aan bod. Denk aan workshops over erotisch schrijven of blowjobs, maar evengoed serieuze gesprekken over het vrouwelijke schoonheidsideaal of monogamie. In dit kader kan je nog tot en met 6 april de expo ‘Lush & lust’ van artieste Ine Lammers gaan bekijken, waarin - hoe kan het ook anders - de vrouw centraal staat.

In Roeselare kan je gaan luisteren naar documentairemaker Elien Spillebeen en schrijfster Dalilla Hermans. Zij gaan met z’n tweetjes babbelen over de relevantie van Internationale Vrouwendag en over racisme. Kans is groot dat het een pittig gesprek wordt!

Mag het wat minder serieus zijn? Wat denk je dan van een burleske spektakel van Sassy Cabaret in de Brusselse Cinema Palace of een flamencofestival van de beroemde danseres en choreografe Rafaela Carrasco? Voor dat laatste moet je eveneens in onze hoofdstad zijn, in Bozar om precies te zijn.

Muziekliefhebbers kunnen dan weer gaan luisteren naar een Belgische popnimf: Alice on the roof. Eind deze maand stelt ze haar nieuwe plaat voor in Vorst Nationaal, maar vanavond geeft ze al een voorproefje met een try-out in Nosta. Een zaal in Opwijk, of all places.

Heb je vandaag geen tijd of ben je volledig uitgeput door een vermoeiende werkdag? Dan kan je dit weekend terecht bij De Roma in Borgerhout, die een gloednieuw festival organiseert: Female Focus. Dé vraag die gesteld wordt: wat betekent het anno 2019 om een vrouw te zijn? Door middel van hiphop-optredens, workshops, lezingen, slam poetry, babbels en brunch proberen ze daar een antwoord op te geven.

Lezen

Vers van de pers: ‘Wat zou Cleopatra doen?’. In dit gloednieuwe boek doen Elizabeth Foley en Beth Coates het levensverhaal van 50 uitzonderlijk vrouwen uit de doeken. Meer zelfs: ze vertellen welke levenslessen we uit deze verhalen kunnen trekken. Wat je kan verwachten? Liefdesadvies van Dorothy Parker, tips van Frida Kahlo om je eigen stijl te ontdekken of Coco Chanel die toont hoe je moet rebelleren.

Who run the world? Girls! Kans is groot dat je onmiddellijk denkt aan de opzwepende lyrics van Beyoncé, maar bij ons gaat er nog een ander belletje rinkelen. Elke Jeurissen en Tine Maenhout hebben immers recent een boek op de markt gebracht met exact dezelfde titel. Het doel: het belang van vrouwelijk leiderschap in de verf zetten. Het is een wake-upcall voor mannen, CEO’s en overheden om meer aandacht te hebben voor vrouwelijk talent.

Feminisme is tegenwoordig overal: de Vrouwenstaking, #MeToo, de ‘body positivity’-beweging ... Toch bestaan er nog veel hardnekkige misverstanden over het fenomeen. Feministen hebben allemaal okselhaar, haten mannen en dragen geen lippenstift, toch? In ‘Feministen dragen geen roze (en andere leugens)’ vertellen allerlei vrouwen hun verhaal. Onder meer Emma Watson en Keira Knightley komen aan bod.

‘V - Van vulva tot vagina’ is niet het zoveelste boek over de vagina. 7 experts doen een boekje open over àlles wat je moet weten over de vulva. Van pilmoeheid tot uitstrijkjes, bevallingen en de orgasmekloof. “We hebben dit boek gemaakt om een einde te maken aan de schaamtecultuur en de onzekerheden die die met zich meebrengt.”

“Ik vraag mij vaak af waarom er zo weinig vrouwen zijn aan de top. Waarom worden wij zo vaak en op zo vele domeinen onderschat?” Aan het woord is politica Assita Kanko. Met haar boek ‘Leading Ladies’ wil ze vrouwen helpen om hun ambities waar te maken. Dat doet ze aan de hand van handige tips en getuigenissen van 15 krachtige vrouwen zoals Catherine Pugh, burgemeester van Baltimore, of Yuriko Koike, de eerste vrouwelijke gouverneur van Tokio.

“Mannen en vrouwen zijn hier gelijkwaardig, dat staat in de wet. In Saudi-Arabië, dáár is het pas erg.” “Wees blij dat je nageroepen wordt.” Of na een ongepaste seksistische mop: “Het was maar een grapje, daar hoef je niet zo serieus op te reageren, hoor.” Van zo’n opmerkingen draait mijn maag zich om. Een gevoel dat herkenbaar is voor schrijfsters Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen, want zij penden hun frustraties neer in ‘Damn, Honey’. Zelf noemen ze het een feministisch pamflet én een pleidooi om te doen waar je zelf zin in hebt.

‘Wat zou Cleopatra doen?’ van Elizabeth Foley & Beth Coates, € 22,50, online te koop.

‘Who run the world?’ van Tine Maenhout, Elke Jeurissen, € 29,50, online te koop.

‘Feministen dragen geen roze (en andere leugens)’ van Scarlett Curtis, € 19,99, online te koop.

‘V - Van vulva tot vagina’ van Mariah Mansvelt Beck en 5 co-auteurs, € 24,99, online te koop.

‘Leading Ladies’ van Assita Kanko, € 22,95, online te koop.

‘Damn, Honey’ van Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen, € 6,50, online te koop.

Zien

Op aanraden van een vriendin ben ik nog maar net naar ‘Grace and Frankie’ beginnen kijken, maar ik ben nu al fan. In deze serie zijn de deftige Grace en de excentrieke Frankie allesbehalve dikke maatjes. Maar wanneer hun mannen plots uit de kast komen én besluiten om te trouwen, groeien ze toch naar elkaar toe. Ontroerend, hilarisch én helemaal 2019.

‘The Handmaid’s Tale’ is zowat de meest maatschappijkritische en feministische serie van het moment. Voor de enkelingen die de reeks nog niet gebingewatched hebben: het verhaal speelt zich af in een dystopische toekomst waar een regime van christelijke fundamentalisten - a.k.a. een bende religieuze gekken - de macht heeft gegrepen. Slechts een handvol vrouwen zijn nog vruchtbaar: zij worden gedwongen om als dienstmaagd te werken en kinderen te baren. Kortom, een krachtige proteststem vóór vrouwenrechten en feminisme.

Iets minder bekend is ‘Glow’, waarbij de afleveringen zich afspelen in de jaren 80. Het hoofdpersonage is Ruth Wilder, een actrice die maar niet aan de bak geraakt. Uiteindelijk doet ze auditie voor een tv-serie over vrouwelijke worstelaars, genaamd ‘Glorious Ladies Of Wrestling’ (snap je: Glow?). Het resultaat is een ontspannende, kleurrijke reeks met een scherpe feministische en antiracistische ondertoon. Leuk weetje: ‘Glow’ is van dezelfde makers als ‘Orange is the new Black’, ook een serie die geprezen wordt om het feit dat anders onzichtbare vrouwen eindelijk een stem krijgen.

Wie meer zin heeft in een cinema-uitstapje, kan opteren voor de nieuwste Marvel-film ‘Captain Marvel’. Met Brie Larson in de hoofdrol brengt de populaire filmstudio voor het eerst een vrouw in beeld als de krachtigste superheld van het hele ‘Avengers’-collectief. Van girlpower gesproken.

Nog een film met meerdere vrouwen in de hoofdrol is ‘Widows’. Zoals de titel al verklapt, gaat het over een aantal weduwen die samen een overval plannen. Op het eerste zicht doet dit scenario je misschien denken aan die andere misdaadprent met een feministisch randje, zoals ‘Ocean’s 8'. Maar het is zo veel meer dan dat. Regisseur Steve McQueen entertaint, verrast én slaagt erin om zaken als vooroordelen, sociale ongelijkheid, racisme en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te kaarten.

Last but not least is er nog ‘Period. End of sentence’. Redelijk onverwacht sleepte deze prent een Oscarbeeldje in de wacht voor de categorie ‘Beste korte documentaire’. De documentaire speelt zich af in Inda en duurt amper 26 minuten, maar ondertussen leer je een heleboel. Zo kom je te weten dat minstens 1 op de 4 jonge Indiase vrouwen niet naar school durft gaan als ze ongesteld zijn. De reden? Ze kunnen zich geen maandverband of tampons veroorloven, en blijven daarom thuis. Het doel van de makers: het taboe over menstruatie doorbreken en ervoor zorgen dat vrouwen toegang krijgen tot de producten die ze nodig hebben.