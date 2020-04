15 manieren om in 15 minuten (of minder!) te relaxen Margo Verhasselt

06 april 2020

11u02 4 Vrije tijd We wassen massaal onze handen, bedekken onze mond bij het hoesten en bewaren afstand wanneer we iemand kruisen op straat. Ons lijf beschermen tegen het coronavirus doen we. Wat we soms nog vergeten: ons hoofd. Je gedachten sussen is in deze tijden niet altijd makkelijk, maar wel belangrijk. Daarom deze 15 tips om in amper 15 minuten je hoofd leeg te maken. Al is het maar even.

1. Mediteer: dat kan door je eventjes af te zonderen van de wereld met een meditatie-app. Een goed voorbeeld is de Headspace-app. Die geeft de basishandelingen mee op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier. Het kan trouwens helpen om mediteren te combineren met een simpele activiteit als tandenpoetsen. Wanneer je een paar keer start met mediteren vlak nadat je je tanden begint poetsen, zal je brein na verloop van tijd de ene activiteit linken aan de andere. Steeds sneller zen: check.

2. Neem een warme douche of bad. Onderzoek toonde al aan dat een bad nemen je metabolisme zou stimuleren en het werkt dus ook ontspannend. Win-win!

3. Hou een virtuele lenteschoonmaak. Ken je Marie Kondo nog? Ze verkocht miljoenen boeken, en dankzij haar reeks op Netflix kroonde ze zichzelf helemaal tot ’s werelds bekendste opruimgoeroe. Heel ingewikkeld is de methode van de Japanse, die ook wel KonMari wordt genoemd, niet. Haar belangrijkste criterium? Hou alleen iets bij als het je gelukkig maakt. Easy does it, nietwaar? Ook digitaal. Verwijder apps die je niet meer gebruikt en ga eens door al die oude bestanden op je bureaublad.

4. Bel met iemand bij wie je op je gemak bent. Een oude schoolvriendin of je oma, bijvoorbeeld. Heb je een momentje waarop je panikeert of piekert? Praat dan even bij. Je zal waarschijnlijk ook hen een immens plezier doen.

5. Host een virtuele date of happy hour. Plots werden heel wat plannen gecanceld en ja, leuk is anders. Maar dat wil niet zeggen dat we thuis moeten zitten kniezen. Spreek af met vrienden om ‘s avonds virtueel samen te dineren of met familie voor die gezellige paasbrunch. Via een app is tegenwoordig (bijna) alles mogelijk.

6. Neem je favoriet boek nog eens vast. We hebben allemaal wel zo’n old time favourite dat een speciale plek in ons hart heeft. Doe jezelf een plezier en haal die nog eens van onder het stof.

7. Leg jezelf in de watten met een mini spa-dagje. Gezichtsmaskertjes, kaarsjes, een manicure. Heerlijk!

8. Schrijf het van je af. Spoken er heel wat gevoelens door je hoofd? Pen die dan neer. Een persoonlijk dagboek heeft het voordeel dat je bepaalde stressfactoren kan aankaarten waarover je liever niet praat met anderen.

9. Soms helpt een goede portie nostalgie. Verdwaal door oude fotoboeken en herbeleef eens een oude vakantie!

10. Kleed je op en breng make-up aan. Het is niet omdat je thuiszit, dat je wekenlang in pyjama moet rondlopen. Je leukste outfit aantrekken, kan je zelfvertrouwen al een boost geven.

11. Doe iets liefs voor een ander. Van boodschappen voor de buurman tot bloemen sturen naar een jarige collega. Dat warme gevoel vanbinnen krijg je er gratis en voor niets bij.

12. Doe dat taakje in huis dat je al een tijd uitstelt. Het terras een grondige schrobbeurt geven, bijvoorbeeld. Bijt op je tanden en doe het gewoon!

13. Maak een leuke puzzel of probeer een nieuwe hobby. Puzzelen is echt niet alleen voor de allerkleinsten!

14. Sport, sport en nog eens sport! Maak een wandeling, doe aan yoga of ga lopen. De endorfines geven je een instant natuurlijke boost.

15. Stuur eens een kaartje naar de mensen die je mist. Het is een old school manier om nog eens contact met iemand op te nemen en ook gewoon leuk om je creatieve pen nog eens boven te halen.