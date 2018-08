11 x de mooiste bibliotheken wereldwijd LDC

09 augustus 2018

13u54 0 Vrije tijd Vandaag is het dé dag van de boekenwurmen: international book lovers day. Het uitgelezen moment om je favoriete boek nog eens vanonder het stof te halen, maar het mag ook wat meer zijn. Wij sommen de meest bijzondere bibliotheken, verspreid over heel de wereld, op. Je hoeft niet eens graag te lezen om er een dagje te willen spenderen.

Voor het lijstje baseerden we ons op 'The World's Most Beautiful Libraries', een uitgave van Taschen. Voor het boek heeft de Italiaanse fotograaf Massimo Listri onze aardbol afgereisd op zoek naar de oudste, mooiste en meest adembenemende bibliotheken overal ter wereld. Wij hebben er alvast enkele uit geselecteerd.

Stiftsbibliothek Admont , Admont, Oostenrijk

One for the books Een foto die is geplaatst door null (@hafuusa) op 28 mei 2018 om 05:47 CEST

Biblioteca do Convento de Mafra, Mafra, Portugal

Trinity College Library, Dublin, Ierland

Biblioteca Statale Oratoriana dei Girolamini, Naples, Italy

Stiftsbibliothek Kremsmünster, Kremsmünster, Oostenrijk

Bibliothek im Stift Kremsmünster #stiftkremsmünster#kloster#benediktinerkloster#bibliothek#klosterbibliothek#stiftsbibliothek#kremsmünster#oberösterreich#ig_österreich#ig_austria#ig_oberoesterreich#ig_oberösterreich#österreich🇦🇹#austria🇦🇹#österreich#austria#fotopertepiwi Een foto die is geplaatst door null (@fotopertepiwi) op 23 mei 2018 om 07:39 CEST

Real Gabinete Português de Leitura, Rio de Janeiro, Brazilië

Stiftsbibliothek Sankt Gallen, St Gallen, Zwitserland

Bibliothèque Sainte-Geneviève, Parijs, Frankrijk

Merci à Thomas Laconis pour cette superbe photo 📸 https://www.instagram.com/timexplorerfromparis/?hl=fr https://www.flickr.com/photos/thomaslaconis @timexplorerfromparis Een foto die is geplaatst door null (@bibliothequesaintegenevieve) op 17 jul 2018 om 14:20 CEST

Rijksmuseum Research Library , Amsterdam, Nederland

Q U I E T P L E A S E 🤫 Een foto die is geplaatst door null (@mandykemp_) op 15 jul 2018 om 17:54 CEST

Strahovská Knihovna, Praag, Tsjechië

#prague #library #old #historic #books #history #strahovskaknihovna #paintings #monastery #vacation Een foto die is geplaatst door null (@kinghoste) op 02 aug 2018 om 12:13 CEST

Biblioteca Joanina, Coimbra, Portugal

