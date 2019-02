11 boeken lezen we per jaar Redactie

28 februari 2019

00u00 0

Driekwart van de Vlamingen leest boeken. We doen dat wegens de positieve invloed op onze woordenschat (87%) en op ons concentratievermogen (72%), omdat het helpt rust in ons hoofd te vinden (76%) en omdat het ons gelukkiger maakt (58%). Dat blijkt uit een rondvraag van iVOX in opdracht van Standaard Boekhandel, die zijn 100ste verjaardag viert. Voor 40% van de Vlamingen is lezen de ideale manier om te ontspannen. We lezen gemiddeld 11 boeken per jaar -mannen 8, vrouwen 13. Zo'n 20% leest enkel op vakantie. We verliezen tijdens het lezen vaak de tijd uit het oog (85%) en leven erg mee met de gevoelens van het hoofdpersonage (54%). Vaak lezen we langer dan voorzien (64%) en kunnen we een boek moeilijk opzij leggen eenmaal we erin begonnen zijn (72%). Toch leest 25% van de Vlamingen nooit een boek. Bij mannen is dat 34%, bij vrouwen 13%.

