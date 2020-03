101 tips om kinderen actief te houden (van ouders voor ouders)

Uiteraard kunnen ze even tv-kijken, gamen of lezen, maar vroeg of laat komt het gevreesde moment: ‘Mama, ik verveel me!’ En omdat het niet evident is om een vijfjarige uit te leggen dat verveling de creativiteit stimuleert, is er dit lockdown-lijstje van ouders voor ouders. Van een Skype Birthday Party en wildplukken tot berenjachten. Meer tips voor de lockdown vind je in ‘ Mijn Thuisblijfgids ’.

• Nele Van Hulle, docente, mama van Arwe (10) en Mare (6)

“Krijtboodschappen en raamspelletjes”

“Sowieso stimuleren we hier het buitenleven. Mare schreef op de stoep krijtboodschappen voor de buren. Arwe en buurjongen Akke spelen met elkaar door de bal heen en weer over de haag te gooien. Leuk en toch op afstand. Mares verjaardag hebben we gevierd door cakejes te bakken en brieven te schrijven, en die daarna aan deuren en vensterbanken van klasgenootjes te bedelen. Het voorbije weekend gingen we beren spotten en we zorgen zelf ook voor wat vensterbankvertier door een teddybeer voor het raam te zetten. Zo kunnen andere kinderen tijdens hun wandelingen op ‘berenjacht’. Of je kunt raamspelletjes spelen met kinderen die voorbijkomen.”

• Karolien Vanhaverbeke, HR-specialist, mama van Fons en Fil (10)

“We hebben een planning gemaakt waarop ze zelf plakken wat ze willen doen. Tweemaal 45 minuten schoolwerk moet er sowieso dagelijks op, net als gitaarspelen en tweemaal per dag buiten spelen. Taakjes zoals de tafel dekken en de vaatwas vullen en legen, moeten ze zelf verdelen. Om 17.30 uur ronden we de werkdag af met een wandeling. Ik ben heel dankbaar voor onze pingpongtafel in de tuin. Dat is echt een zegen.”

• Hilde Witpas, bediende, mama van Max (20), Jill (16), Alex (11)

“We starten de dag met wat ochtendgymnastiek: YouTube-filmpjes die de hele familie aan het bewegen krijgen.”

• Cindy Brouwers, accountmanager, mama van Jax (7) en Oscar (4)

“Wij spelen Homo Coronavisalis, elke dag een opdracht voor het hele gezin. Er zijn geen verliezers, maar er is wel telkens een winnaar. En diegene die na heel dit coronagedoe de meeste punten verzameld heeft, krijgt een verrassing.”

• Liesbeth Deblonde, thuiswerkende mama van Willem (13), Merijn (10) en Suzanne (9)

“Jonge moestuiniers”

“Het doel: een vierkante meter moestuin per kind. Een werkje dat we over verschillende dagen spreiden. Dag één is afbakenen van elk perceel. Zaadjes heb ik nog liggen, maar die vind je sowieso ook in elke supermarkt.”

• Anne Poelmans, ondernemer biotylab.com, mama van Rosalie (6) en Augustin (7)

“Een keer per dag laat ik ze een online yogalesje volgen om wat rust te brengen. Filmpjes bij de vleet.”

• Leen Persoons, art director, mama van George (7,) Theodoor (6) en Philomene (3)

“Op Spotify mochten ze elk een muzieklijstje maken. Zo kunnen ze met de iPad en oortjes luisteren en dansen. Win-win want het is even stil. Een leuke extra: wij moeten raden waarnaar ze aan het luisteren zijn. Een zesjarige die Engels probeert te zingen: zalig!”

• Rozemarijn Lippens, begeleidster leefgroepen, mama van Boris (4 )en Asa (1,5)

“We hebben al kampen gebouwd met snoeihout, insecten gezocht in de tuin en wanneer mama moet dweilen, verandert de vloer in een woelige zee.”

• Inge Mersseman, kok en patissier, mama van Jakob (4) en Rune (13)

“Elke dag een verse lading pudding”

“Alles begint met pudding! Zo ben ik zelf begonnen en dit is het moment om die liefde wat mee te geven of aan te wakkeren. Dus elke dag maken Jakob en ik een verse lading pudding klaar.”

• Ann Mauroo, bediende, mama van Jasper (7) en Olivia (2)

“Voor Jasper maak ik spelletjes met getalbeelden: Memory, kaarten, broek af of hinkelen. Het cijfer waarop hij zijn steentje gooit, bijvoorbeeld 3, moet hij splitsen. Online zag ik nog een supertip: het gazon laten groeien en met de grasmachine een parcours door het gras maken om te lopen, fietsen of met auto’s te racen.”

• Ilse Jonckheere, manager, mama van Sam (10) en Louis (8)

“Wij maakten een nestkastje uit houtafval, met een mix van hout dat klaarlag voor het containerpark en in de tuin rondslingerde. De jongens volgen nu ook online gitaarlessen. Naar oudere buren schreven we een brief om hun isolement wat te doorbreken.”

• Sophie Mommaerts, thuiswerkmama van Antonio (7,) Zoé (4), Clémence (4), Héloïse (2)

“De trampoline redt mijn leven! Ideaal om ze even stoom te laten afblazen. En nog een zelfzorgtip: als ze ruziemaken, negeer ik dat en ga ik zelf even springen.”

• Tine Vandamme, kunstenares, mama van Léon (10)

“Insectenhotel”

“Wij hebben geen tuin, wel een terras, dus bouwden we samen een insectenhotel. Het brengt wat leven op het terras en het is fijn om dat gekriebel in de gaten te houden.”

• Evy Van Schoorisse, toeristisch manager, mama van Leonie (5) en Norah (4)

“We hebben onze tent in de tuin gezet voor de meisjes. Zo komen ze ook buiten als het regent en hebben ze hun eigen plekje.”

• Sylvie De Baets, fietsenmaker, mama van Sam (13) en Bes (11)

“Ons nieuwe huis is bijna klaar, dus mogen de meisjes helpen schilderen.”

• Inge Lagage, juf, mama van Lena (7) en Suzanne (9)

“Elke avond presenteren de dochters een goednieuwsshow met alleen maar goed nieuws. Leuk om de dag af te sluiten.”

• Miek Maes, gezondheidscoach, mama van Amelie (11) en Julie (6)

“We doen zoveel mogelijk buitenklusjes: de hond wassen, de fietsen en auto’s schoonmaken, en Amelie en Julie zijn ook volop bezig met alle buitenspeeltuigen schoon te maken. Ze willen die toestellen ook schilderen.”

• Sophie Vanhulle, PO-leerkracht, mama van Ward (10) en Nand (8)

“Papier maché”

“Het kost niets en het is meteen een meerdaags project: knutselen met papier maché. Je hebt veel kranten nodig, schilderkleefband en behangers­­lijm, iets wat iedereen wel in zijn garage of tuinhuis liggen heeft. Vul een grote lege waterfles met een bodempje behangerslijm, voeg water toe en schud dan goed. Vul dan tot je fles helemaal vol is en zet ze even ondersteboven. Boetseer met de kranten en zet die basis vast met kleefband. Leg daarna stroken krant geweekt in wat behangers­lijm over die basisvormen. Na enkele dagen drogen is het werk klaar om te schilderen en vernissen.”

• Cathy Jansens, ondernemer lunchlocal.be, mama van Pia (2), Rozie (9) en Tille (12)

“De oudsten zijn om beurten verantwoordelijk voor het kiezen of maken van het tienuurtje. In de voormiddag wordt er gewerkt, in de namiddag geklust of gespeeld. We hebben een krijtbord waar we het klusje van de dag op schrijven: de kleerkast lenteproof maken, het kot uitmesten, bloembollen planten, was plooien, het terras kuisen... Als het geen klusdag is, trekken we een briefje uit onze familiebokaal. Iedereen heeft vijf leuke dingen genoteerd en erin gestopt. Gisteren won Tille. Zij wou naar een film kijken, langer opblijven dan anders en veel eten en drinken tijdens het kijken naar de film. We hebben er allemaal van genoten.”

• Katia Braeckevelt, leerkracht en zelfstandige, mama van Wieske (8) en Nout (6)

“Hier worden er kampjes met lakens en wasspelden gemaakt, zo kunnen ze zich even verstoppen en wat lezen of prutsen. Ik laat de kinderen ook een parcours maken door het huis en de tuin dat ze blind moeten afstappen.”

• Leen Maenhout, restaurant­uitbater, mama van Max (7), plusmama van Manon (17) en Estee (14)

“We hebben onze kids leren manillen en spelen elke avond twee uur samen. Zo hoeven we geen tv te kijken. Voor we beginnen, spelen we ‘De Drie Wijzen’. Elk op zijn beurt vertellen we twee waarheden en een leugentje. De rest moet raden. Ambiance! Max gaat wandelen met de hondjes uit de buurt en helpt bij het broodbakken.”

• Kelly De Vreese, kindertolk, mama van Zoë (12) en Jules (10)

“Tijd om samen fotoalbums te ontwerpen en te bestellen. De kinderen houden ook een Corona-dagboek bij, we plannen elke dag een stiltemoment met een rustig muziekje, kussentjes en dekens en dat terwijl alle gsm’s en iPads in een schermpjesdoos worden gestopt.”

• Eline Rousseau, ondernemer roomblush.com, mama van Ella (12) en Anna (7)

“Zomerkleding passen”

“Ik laat de meisjes hun outfits van vorig jaar nog eens aantrekken om te controleren wat er nog past, en dat maken we wat leuker door er een fotoshoot van te maken. Ondertussen kunnen ze ook nieuwe zomeroutfits testen en wat gekke sprongen maken in de tuin. Nu en dan organiseer ik een tekenwedstrijd met een opgelegd thema. De winnaar mag die dag haar klusjes overslaan.”

• Christine Van Liedekerke, juriste, mama van Amélie (9) en Arno (5)

“Verkleedkleren zijn hier een echte hit. Ze wisselen wel tien keer per dag van outfit. En ik probeer hen altijd te laten helpen met koken. Morgen maken we pizza’s van bodem tot beleg. En dan spelen ze restaurantje. Amélie staat graag al om 6 uur op om het ontbijt klaar te zetten.”

• Sophie Allegaert, journalist, mama van Madeleine (11)

“Madeleine heeft nu tijd zat om te oefenen met onze jonge, enthousiaste hond, die nogal trekt als we gaan wandelen. Met wat geluk gaat dat dus een pak relaxter binnenkort. We wandelen sowieso veel en kiezen nu volop voor onbekende, wilde paden in de buurt. Kwestie van de regels te respecteren en heerlijk eenzaam de natuur in te trekken. Over beken springen dus, balanceren op richels, natte weides doorkruisen...”

• Elisabeth De Vleesschauwer, beleidscoördinator, mama van Amber (2) en tante van Jarne (11), Lars en Quin (9)

“De mama van onze neefjes zit vast in het buitenland, dus nemen wij hen onder onze hoede. Omdat ze grote fan zijn van ‘The Hobbit’, maakten we in de tuin een Hobbit Hole met mos, karton, hout, verf, lijm zodat ze filmscènes kunnen naspelen met Lego. Elke scène wordt gefotografeerd. Zo wordt hun creatief knutseltalent aangescherpt en leren ze probleemoplossend denken.”

• Stefanie Faveere, fotografe, mama van Matteo (13) en Méraud (15)

“Na lang twijfelen heb ik dan toch maar de GoPro en iPad aan Matteo durven uit te lenen en het resultaat is verbluffend. Hij wou altijd al cameraman worden, nu pas begrijp ik goed waarom.”

• Floor Morel, juf, mama van Elias (5) en Freya (2)

“Meesterstukken”

“We hebben een stukje muur van wat lagen magneetverf (vijf lagen) en bordverf voorzien. Een instant succes, zo kunnen ze voortdurend grote meesterstukken maken.”

“Het is binnenkort mijn mans verjaardag en we zijn fan van het boekje ‘Ik vind je lief papa’. Dus heb ik grote stukken karton verzameld, we zullen die in het thema van het boekje beschilderen. Het wordt zeker een imposant cadeau.”

• Sabine Minutillo, ondernemer Parclife, mama van Sam (5)

“Mijn dochter en ik maken graag Tiktoks samen. Zo stap ik wat in haar leefwereld en bewegen we een beetje samen. En samen met Ellen Schoenaerts richtte ik www.parcapp.be op, waar we leuke, kindvriendelijke adresjes bundelen. Intussen hebben we de site omgetoverd tot een forum waar ouders elkaar tips kunnen geven om hun kroost bezig te houden.”

• Riet Van Rompaey, Coach (Happy Werkende Mama), mama van Andrea (13) en Caro (9)

“Ik sta ’s ochtends heel vroeg op en werk gefocust van 6 tot 12 uur, mijn echtgenoot van 12 tot 18 uur. Tijdens onze vrije blokken krijgen onze kids onverdeelde aandacht: wandelen, picknicken, maar ook brood bakken en poetsen. Want het echte leven leer je niet alleen op Smartschool. Als er toch virtuele afspraken zijn, halen we de iPads uit. We proberen de schermtijd te beperken, kwestie van de magie wat te bewaren. Op onze volgende gezinsmeeting bekijken we om onze werkblokken in te korten en over zes dagen te verdelen. Kwestie van tijdens de week wat meer tijd samen te kunnen doorbrengen.”

• Koen Vanwynsberghe, leraar, papa van Storr (12) en Lune (15)

“Op bubblydoo.be maakten we een corona- heldenposter voor en op maat van Storr. Leuk en gratis!”

• Lieslot Denoyette, adjunctdirecteur, mama van Arthur (3) en Rosalie (10 maand)

“We hebben met ons gezin een kunstwerk uitgebeeld in opdracht van de familie. Niet evident, want onze kinderen zijn nog klein. Met grotere kinderen kun je de opdracht combineren met een virtueel museumbezoek: wat ronddwalen, samen een kunstwerk kiezen en op zoek gaan naar al het nodige om dat kunstwerk zo goed mogelijk te evenaren.”

• Katja Janssens, preventieadviseur, mama van Arno (10)

“Belleketrek”

“We hebben een halve dag pret beleefd door cakejes te bakken en te garneren. ’s Anderdaags hebben we ze ingepakt voor de opa’s, oma’s en tantes, samen met wat lieve briefjes en mooie tekeningen en daarna zijn we ze, belleketrek­gewijs, met de fiets aan huis gaan leveren. Twee dagen pret op een rij.”

• Lieselot Toussein, begeleidster jeugdzorg, mama van Zarah (16), Jules (14) en Nanou (10)

“Ik wil met hen vijf grote uitdagingen aangaan. Lopen voor gezonde longen (9, 6 of 3 km), een mondmasker naaien, solidair zijn met Italië door een Italiaans nummer te zingen, tweemaal per week iets leuks doen voor moesje en bompa in kader van social distancing en een video maken over ons leven in lockdown light. Per opdracht kunnen ze een ster verdienen, als ze elk minimum drie sterren verzamelden, plannen we na dit gedoe een citytrip.”

• Claire Defoort, gepensioneerde juf, oma van Madeleine (11)

“Stuur naar enkele vriendjes een vijftal dezelfde woorden en laat ze, elk apart, een versje of verhaaltje maken daarmee. Zo krijg je vijf andere versjes en verhaaltjes die ze elkaar via Facebook of WhatsApp kunnen voorlezen. En maak een cadeautje voor een vriendje en zet het aan de deur.”

• Hilde Defoort, bediende, oma van Remi (2), Gust (1) en BABY Léa

“Maak verjaardagskaartjes voor het hele jaar. Nu heb je tijd om iets leuks te verzinnen met de kroost en dan hoef je daar een jaar lang niet meer mee naar om te kijken.”

• Nathalie Lermytte, runt vakantiewoningen Blue Hill House en Blauwpoort, mama van Noémie (7) en Ruby (20)

“Wij zitten vast op Ibiza, maar we genieten met volle teugen van de kleine dingen. We plukken fruit, frissen onze goocheltrucs op en experimenteren met chemie. Wat gebeurt er als je cola en Mentos-muntjes mengt?”

• Valerie Vanwalleghem, bankbediende, mama van Lily (10) en Luca (12)

“Jokari!”

“Jokari is een soort squash met een bal die via een elastiek verbonden is aan een blok. Er werd al jaren niet meer mee gespeeld, maar nu hebben we het herontdekt en komt het aardig van pas.”

• Loes Maveau, persverantwoordelijke, mama van Flo (6) en Len (4)

“We zijn een tipi aan het maken, nog een paar stokken te gaan, en die versieren we met pareltjes en natuurvondsten. En nu is hét moment om eindelijk werk te maken van die trampoline. Nu graven we de kuil uit. Reden genoeg voor Flo en Len om geregeld een modderbadje te nemen.”

• Karla Bosschaerts, eventmanager, mama van Daan (10), plusmama van Sam (14) en Suzan (11)

“Technopolis online stilt Daans wetenschapshonger, hij leert er bijvoorbeeld hoe hij van de keuken een proeflab kan maken…”

• Stéphanie Leleu, model, mama van Theo (3)

“Met zijn eigen poetsset helpt Theo me bij het huishouden. En we hebben net een mini-springkasteel gekocht zodat hij ook binnen wat energie kwijt kan.”

• Melissa Devoogdt, digital marketeer, mama van Magnus (5)

“We storten ons enthousiast op origami. Op www.origamivoorkinderen.nl vind je haalbare plooiopdrachten.”

• Kay Polfliet, veiligheidscoördinator, mama van Vic (6), Remi (5), Aimé (2)

“Zwaaien naar rusthuisbewoners”

“Wij maken tekeningen en geven die af aan de balie van het rusthuis. We gaan ook zwaaien naar de rusthuisbewoners, zodat ze toch even iemand zien. Ons pictogrammenbord toont wat er die dag gepland staat. Brandt het rode fietslampje, dan moeten ze even alleen of met elkaar spelen want dan moet moeder werken. En een meevaller: mijn kinderen vinden het zalig om onkruid te wieden.”

• Jannetien Veireman, ondernemer, mama van Harrie (4) en Rosalie (2)

“We schilderen met patatjes, geen werk en toch zeer fijn. Met leuke resultaten.”

• Kathy Geiregat, bouwkundig ingenieur, mama van Kobe (17)

“Via www.puzzleyou.be lieten we van een mooie vakantiefoto een puzzel maken. Het maakt dat puzzelen nog leuker.”

• Suzanne Bauwens, verkoopster, mama van Roos (10) en Anna (12)

“We maken elke dag een grote wandeling en dan gaan we wildplukken. Telkens weer een ontdekking. Thuis slaan we aan het kokkerellen met die oogst. Gegrilde brandneteltoppen, een slaatje met paardenbloemblad, azijn met bloembladeren van de magnolia. Lekker, gezond en overal gratis te vinden. Als we gaan wandelen en het is windstil, dan nemen we snel een frisbee mee. Ergens een open veld of leeg voetbalterrein? Heerlijk om met het gezin te frisbeeën.”

• Tuur Dewilde, kleutermeester, papa van June (2)

“De kindjes van mijn klas krijgen opdrachten via filmpjes doorgestuurd. En June mag die taakjes testen. Een van de eerste was: verzamel voorwerpen die met de letter ‘k’ beginnen, stop ze in een doos en stel ze voor in een filmpje.”

• Melissa Van Boxstael, eindredacteur, mama van Emmy (4)

“Knutselen met restmateriaal”

“Kartonnen dozen worden een boot, vliegtuig of hok voor de knuffels, eierdozen verknip ik tot kikkers, bloemen, rupsen, maskers of vulkanen, die Emmy vervolgens beschildert. Pinterest biedt inspiratie. De stokken die ze verzamelt tijdens wandelingen gaan in een ‘kampvuur’ of krijgen een verflaag, en ze maakte een indoor tent door haar klimrek met doeken te bekleden. Bosgeluiden (via Spotify) maken de sfeer compleet. Nog een topper als je moet werken: raamstiften! Zo kan ze zich alleen uitleven. Zelfs het raam afwassen is een leuke klus. Ook de luisterverhalen op Spotify houden Emmy even bezig.”

• Thomas D’Hooge, docent, papa van Lara (9) en Thor (7)

“Op www.whereby.com heb ik voor de klas van Lara en Thor een videochatroom opgestart. Over de middag mogen ze elke dag een half uurtje ongestoord kletsen met hun klasgenootjes. Het geeft wat structuur aan hun dag, ze kunnen naar iets uitkijken en ze blijven in contact met elkaar.”

• Lieselot Vander­ostyne, juf, mama van Wietse (10), Marthe (14) en Jappe (12)

“De jongens hebben gisteren een oude BMX uit elkaar gehaald en daarna weer in elkaar gekregen. Het is goed gelukt. Met een oude verfspuit hebben ze die gepimpt en dat vonden ze supercool. Dat er ook wat verf op het terras belandde, vonden wij minder geslaagd. En Marthe maakt met mijn oude digitale fototoestel overal foto’s van. Vooral natuurbeelden die ze daarna bewerkt. Soms mogen wij model zijn.”

• Joni Vandenbroucke, juf, mama van Lizzie (5) en Vince (11)

“Speel cijferverstoppertje. Check welke cijfers je kleuter kent, schrijf die op verschillende bladeren papier en verstop ze in de tuin of op de zolder. Zet je kleuter daarna in actie. Zoek de rode zeven, zoek de blauwe zes… Als alles gevonden is, kunnen ze de cijfers op volgorde leggen. Eentje te kort? Om het eerst vinden! Je kunt variëren met woorden, afbeeldingen van beroepen…”

“Maak foto’s met een optische illusie. Spring in een blikje cola, zit in de schoen van je mama, til een flatgebouw op, spring uit een ontploft blik…”

“Maak een naaikaarthartje, een makkelijk cadeautje waarmee je aan oma of opa laat weten dat je ze mist. Je tekent een hart en knipt het uit. Vouw het dubbel en perforeer de randen. Neem wol of touw en rijg door de gaatjes, willekeurig of volgens een patroon. De start en het einde kleef je vast met wat tape.”

“Ontwerp samen tegoedbonnen. Voor een paasei, voor een ijsje in de lentezon, voor een warme knuffel, voor een natte kleverige zoen, voor een kop verse gemberthee…”

• Evie Van Belle, kapster, mama van Sien (7) en Jelmer (12)

“Wij houden het simpel, mountain­biken in het bos om de hoek. Zo zijn we allemaal bekaf.”

• Karel Delameilleure, elektricien, papa van Babette (3)

“Koop een koptelefoon”

“Zij voelt zich groot en elke keer dat jij niet naar ‘10.000 luchtballonnen’ moet luisteren, zul je je gelukkig prijzen. Pure zelfzorg!”

• Koen Bonte, it-consultant, papa van Jolien (4), Laure (5) en Elise (9)

“’s Middags plannen we telkens een turnlesje in de tuin. Met blindemannetje, tikkertje…”

• Lies Noë, verpleegster, mama van Stella (1.5) en Odette (3)

“We rapen samen takjes in de tuin, stoken vuurtjes en leggen daar hamburgers op. Gezellig buiten barbecueën dus. Net als op vakantie.”

• Nathalie Leenknegt, manager, mama van Roxan (7) en Arno (9)

“Roxan heeft zich al twee dagen weten te entertainen met het grote Ketnet-spelletjesboek Ik verveel met nooit. Grote bellen blazen met een metalen kapstok, bellenkunst door kleurstof toe te voegen aan het sopje en daarna die bellen op een blad of doek blazen… De rest van de zeep wordt gebruikt om het terras af te schuren en alle tuinstoelen een poetsbeurt te geven.”

• Sandra Vermeulen, Hospitaliy consultant, mama van Viktor (8) en Lukas (12)

“Lukas tekent heel graag en kreeg de 30-dagen Teken-challenge van het MuseumAtelier doorgestuurd. Hier een groot succes. 30 dagen lang een opdracht. Ondertussen heeft hij zijn eigen YouTube-kanaaltje, Lukske, waarop je dat tekenproces kunt volgen.”

• Turid Hoekstra, thuiswerkende mama van Mabel (4)

“Tafeltekenen”

“Ik graaf wat serviesspullen of plastic dieren in, in zand of aarde, en Mabel mag die zoeken, opgraven en weer schoonschrobben. Iets gelijkaardigs lukt met ingevroren figuurtjes of kralen: die kunnen ze uit hun vorm bevrijden met water en zout. Nu is er ook tijd voor kleurrijke knutselprojecten die veel gedoe meebrengen: glitterslijm maken of tafeltekenen. Daarbij pak je de tafel in met tekenpapier. Daarop kan ze blootvoets haar gang gaan.”

• Charlene Moulin, runt webshop Hello August, mama van Briek (11) en Lena (7)

“We maken van de gelegenheid gebruik om Briek te leren blind typen. En dat via www.gratisleren­typen.nl.”

• Severine Maes, tussen twee jobs,mama van Quinten (10) en Margaux (9)

“Teakmeubelen poetsen met sodawater is hier populair. De tafel proper, de kids vuil maar tevreden en moe en weer een halve dag gepasseerd.”

• Saskia Neirinckx, pr-consultant, mama van Spike (11)

“Spike is een introverte jongen en dus perfectly happy met wat gamen en wat gezelligheid. Hij heeft een computer en een VR-bril en een draaitafel, PlayStation, Nintendo Switch... Dus als ik mij moet concentreren, mag hij gamen. Op voorwaarde dat er ook tijd wordt uitgetrokken voor lezen, tekenen of Lego. Hij heeft nog een hoop onafgewerkte Lego waar hij mee bezig is.”

• Line Reynaert, account director, mama van Cas (12) en Vic (18)

“Voor Cas zijn verjaardag hebben we een Skype Birthday Party georganiseerd met quizvragen, zoekopdrachten en zelfs een taart met kaarsjes. Iedereen mocht helpen blazen. Het was top!”

“Onder de vrienden circuleert er een bakbox. We hebben de box aan onze voordeur gevonden met wafels erin en moeten nu voor de volgende in de rij ook iets bakken.”

• Kathleen Amant, schrijfster en illustrator van ‘Anna’ en ‘Heksje Mini’, mama van Noa (16), Arend (19) en Din (21)

“Gratis downloads voor kleuters”

“Ik ben al 16 jaar thuiswerkende mama en dus een beetje een ervaringsdeskundige. Daarom heb ik op mijn website een resem gratis downloads gezwierd. Honderd kleurplaten, een dagstructuurkaart voor thuiswerkende ouders en hygiënetips. Inspiratie in overvloed dus. Ondertussen zitten we al aan meer dan 10.000 down­loads.”

• Sabine Forrier, op zoek naar een nieuwe job, mama van Eline (11)

“Als mijn mama vroeger vond dat de ramen vuil genoeg waren, mochten wij met vingerverf ons ding doen. Heerlijke herinneringen. Dus mag Eline ook vingerverven op het schuifraam.”

• Marleen Goussaert, bankbediende, mama van Eline (14) en Jonas (12)

“We zijn samen mondmaskers aan het naaien om te geven aan wie ze nodig heeft. Onder het mom van alle kleine beetjes helpen.”

“Jonas ging in de paasvakantie een MTB-kampje volgen. Dat gaat niet door, dus hebben Dirk, mijn man, en Jonas samen een hindernissenparcours gebouwd in de tuin zodat hij zich toch nog met die mountainbike kan uitleven.”

• Sandra De Busschere, lichtconsulente, mama van Nina (13) en Elise (10)

“Mijn dochters staken een escape room in elkaar waar ik uit moest ontsnappen. Ze waren er heel lang zoet mee en het vergde best wel wat tijd voor ik alle zelfgemaakte raadsels, puzzels en rebussen opgelost had. De jongste had zich laten inspireren door vlogger Enzo Knol. We hebben er met drie veel plezier van gehad.”

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken thuis met de kinderen. Lees in ‘Mijn Thuisblijfgids’ allerlei tips hoe je deze periode positief kan doorstaan.

