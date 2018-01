10 zomerse films op Netflix om dit hondenweer te vergeten TVM

19u11 0 Foto door Jens Kreuter op Unsplash Vrije tijd Het is grijs, het regent pijpenstelen en dat typisch Belgisch weer gaat nog de rest van de week zo blijven ook. Om die triestig situatie niet té hard te laten doorwegen op je humeur, maakten wij een lijstje van 10 zomerse films op Netflix. Kun je tenminste een paar uur wegdromen naar zonnigere tijden.

1. The Inbetweeners Movie (2011)

Vier Britse 18-jarige vrienden gaan op vakantie naar Malta, na een reeks vervelende voorvallen op school. Daar gaat natuurlijk alles mis dat kan misgaan, al ontmoeten ze er ook vier meisjes.

2. The Lifeguard (2013)

De 29-jarige Leigh (Kristen Bell) geeft na een moeilijke periode haar baan als journaliste in New York op om weer bij haar ouders in Connecticut te gaan wonen. Daar vindt ze een baantje als badjuffrouw en sluit ze een gevaarlijke vriendschap.

3. 6 Years (2015)

In de romantische film zien we Dan en Melissa in het zonnige Texas. Het vrolijke stel is al 6 jaar samen zijn en studeren bijna af. Onverwachte carrièremogelijkheden bedreigen echter de romantische toekomst die ze samen voor ogen hadden.

4. Blue Lagoon: The Awakening (2012)

In dit romantische drama stranden twee scholieren tijdens een schoolreisje op een tropisch eiland. Ze leren op elkaar vertrouwen om te kunnen overleven en een vonk slaat over.

5. Staten Island Summer (2015)

De vrienden Danny en Frank werken in de zomer na hun examens als redders, terwijl ze hun toekomst uitstippelen.

6. Sundown (2016)

De scholieren Logan en Blake gaan op Spring Break vakantie naar Puerto Vallarta, maar komen in een wilde zoektocht terecht nadat een meisje het horloge van Logans vader steelt.

7. Couples Retreat (2009)

In Couples Retreat met Vince Vaughn in de hoofdrol, probeert een stel hun huwelijk te redden door twee andere echtparen uit te nodigen voor een speciale vakantie op een tropisch eiland. In de hoop al hun huwelijksproblemen uit de weg te kunnen ruimen.

8. Verliefd op Ibiza (2013)

Deze zonnige Nederlandse film die zich afspeelt op Ibiza, draait om vakantie, feestjes, verliefdheden en drama.

9. SPF-18 (2017)

De luchtige film SPF-18 speelt zich af op Malibu, waar een mysterieuze muzikant het leven van de 18-jarige Penny en haar vriend op zijn kop zet. Oh en Pamela Anderson speelt ook een rolletje.

10. Grease (1978)

Dany (John Travolta) en Sandy (Olivia Newton-John) beleven samen een romantische zomervakantie. Ze vrezen dat ze elkaar niet meer zullen terugzien. Maar wanneer ze elkaar weer op school ontmoeten, botsen hun imago's. Sandy kent Danny als een romantische en lieve jongen, maar op school staat hij bekend als een stoere vrouwenverslinder…