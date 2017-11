10 leuke logeeradresjes in eigen land voor een 'staycation' met kerst Timon Van Mechelen

09u58 1 Evenbeeld Hotel Pilar in Antwerpen. Vrije tijd Geen al te groot budget om er met kerst op uit te trekken, maar wil je toch graag het gevoel hebben alsof je op reis bent? Blijf dan gewoon in eigen land en ga op 'staycation'. In deze 10 logeeradres is het alvast fijn vertoeven.

1. ZaligInAntwerpen – Antwerpen

Hou je niet van grote onpersoonlijke hotels? Dan is de boutique vakantiewoning ZaligInAntwerpen misschien wel iets voor jou. In hartje Scheldestad kun je daar met 10 personen overnachten na een dagje shoppen, een concertbezoek of als je iets te vieren hebt met vrienden en familie. In de eetruimte op het gelijkvloers kun je groepsactiviteiten organiseren, de living op de eerste verdieping is dan weer ideaal om in alle rust door te zakken in de zetel voor de gezellige gashaard. De natuurlijke inrichting van ZaligInAntwerpen creëert meteen een gezellige vakantiesfeer. De woning is af te huren voor een weekendje of voor een langere citytrip.

Leeuwenstraat 9, 2000 Antwerpen. Meer info: zaliginantwerpen.be.

2. 1898 The Post – Gent

Wandel 1898 The Post aan de Korenmarkt in Gent binnen, en je wordt precies teruggekatapulteerd naar het einde van de negentiende eeuw. Gelukkig bedoelen we dat op een positieve manier. Het majestueuze hotel straalt klasse en charme uit, zonder dat het aanvoelt alsof je een nachtje doorbrengt in een dure designwinkel waar je niets durft aanraken. Dat in de aanpalende bar ‘The Cobbler’ bekroond barman Jurgen Nobels cocktails maakt, is alleen maar mooi meegenomen.

Graslei 16, 9000 Gent. Meer info: zannierhotels.com.

3. B&B Arck – Tielrode

B&B Arck draait rond architectuur en design, net daarom is het zo bijzonder dat de bed & breakfast tussen de velden gelegen is. Je zou deze hotspot dan ook eerder verwachten in een grootstad. Het interieur is een mix van vintage en hedendaags Belgisch design, met veel Scandinavische en Japanse elementen. Ideaal voor architectuurfans die per fiets of te voet het Waasland willen ontdekken.

Kaaistraat 23, 9140 Tielrode. Meer info: arck-bb.be.

4. The Red Spot – Mechelen

Pal in het centrum van Mechelen bevindt zich een rode oase in de vorm van B&B The Red Spot. De vloeren, de muren, de kussens, bijna alles is er rood. Dat de bed & breakfast vooral populair is bij koppeltjes, is dan ook nogal voor de hand liggend. Het straalt er immers passie en vuur uit. De Deluxe suite heeft een dakterras met verwarmd openlucht-bad met een panoramisch uitzicht over de stad. Genieten!

Vijfhoek 14, 2800 Mechelen. Meer info: theredspot.be.

5. B&B Druum – Brussel

Uitblazen na een dagje shoppen in de Dansaertstraat in Brussel kan in B&B Druum. Alle zes kamers zijn er ingericht door verschillende kunstenaars, wat resulteert in prachtige en vooral erg unieke kamers. De bed & breakfast is ook gelegen op wandelafstand van het Mima Museum en van talloze trendy (koffie)bars.

Hopstraat 63, 1000 Brussel. Meer info: druum.be.

6. Hotel Pilar – Antwerpen

Hotel Pilar is een hotel, restaurant en shop in één op het hippe Antwerpse Zuid. Er huizen 17 kamers in het statige witte pand, met elk een eigen verhaal, een eigen selectie aan kunstwerken en designobjecten. Veel daarvan zijn te koop, wat zorgt voor een constante evolutie. Dankzij haar ligging op de zonnigste hoek van de beroemde Leopold De Waelplaats en haar grote ramen, heeft elke kamer een prachtig uitzicht op het bekende Museum Van Schone Kunsten, dat na een lange renovatie heropent in 2018.

Leopold de Waelplaats 34, 2000 Antwerpen. Meer info: hotelpilar.be.

7. The Cube Hostel – Leuven

Het moet niet altijd duur en design te zijn natuurlijk. Er zijn ook toffe hostels in ons land waar je voor geen geld kunt slapen, zodat je meer overhoudt voor andere zaken. The Cube Hostel in Leuven is daar een goed voorbeeld van. Het interieur is een mooie mix tussen retro en modern, met ook hier veel aandacht voor kunst. In de bar kun je gezellig iets drinken met gasten van over heel de wereld, of pik een filmpje mee in de mini homecinema.

Brusselsestraat 110, 3000 Leuven. Meer info: cubehostel.be.

8. YUP Hotel – Hasselt

YUP Hotel baadt in de sfeer van de jaren tachtig, met prachtige marmeren badkamers, een gouden telefooncel in de inkomhal en stijlvolle warme tinten. Het boetiekhotel lijkt peperduur, maar de prijzen voor een kamer zijn zéér betaalbaar. De locatie, pal naast het station en dichtbij de winkelstraat van Hasselt, is ideaal voor dagjestoeristen of voor wie een weekendje Hasselt plant.

Thonissenlaan 52, 3500 Hasselt. Meer info: yuphotel.com.

9. 3 Kings – Brugge

“Your home away from home” is de slagzin van 3 Kings in Brugge, je weet dus meteen wat je te wachten staat. Namelijk een gerenoveerd herenhuis waar alles draait rond gezelligheid en een persoonlijke aanpak, met de bedoeling dat je je er meteen thuis voelt. In de loungehut kun je heerlijk ontspannen voor een haardvuur in de winter, absoluut een aanrader.

Driekoningenweg 17a, 8310 Sint-Kruis, Brugge. Meer info: 3-kings.be.

10. Martin’s Patershof

Slapen in een kerk, waarbij het hele interieur niet zomaar gesloopt is maar zoveel mogelijk historische elementen bewaard zijn gebleven, dat kan in Martin’s Patershof in Mechelen. De kamers hebben glas-in-loodramen, je ziet nog alle prachtige gewelven en eten doe je het op het altaar en het koor. Kortom een unieke ervaring, die je met niets anders kunt vergelijken.

Karmelietenstraat 4, 2800 Mechelen. Meer info: martinshotels.com.