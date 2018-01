10 compleet overbodige huishouditems die we tien jaar geleden nog dagelijks gebruikten

30 januari 2018

18u02

Bron: The Telegraph 2 Vrije tijd Eerlijk: hoe lang is het geleden dat je nog iets in het telefoonboek hebt opgezocht? En dat faxapparaat staat waarschijnlijk ook ergens te verstoffen op zolder. Deze 10 toestellen wilden we tien jaar geleden massaal hebben en gebruiken, maar zijn intussen redelijk verouderd. Noem het gerust al bijna vintage als jij ze nog bezit.

1. Video- en dvd-spelers

Die videocassettes met de verhalen van Sneeuwwitje, Doornroosje en co, zijn mogelijk al bij de kringloopwinkel beland. Want wie heeft er nu nog een videospeler om die portie nostalgie af te spelen? De kans dat je nog ergens een dvd-speler hebt staan is waarschijnlijk groter, maar echt nieuwe dvd's kopen, is dankzij diensten als Netflix en Play More waarschijnlijk al net iets langer geleden.

2. Desktop computers

Op kantoren worden vaste computers nog regelmatig ingezet, maar wie heeft ze zelf nog standaard in huis staan? Voorbijgestoken door de tablets, laptops en zelfs smartphones, dalen de verkoopcijfers van deze grote bakken steeds meer.

3. Vaste telefoontoestellen

Wie belt er nog op een vaste lijn als iedereen een mobiel toestel heeft waarop je quasi altijd bereikbaar bent? Vaste telefoontoestellen zijn een uitstervend ras, en wie thuis nog eentje met een draaischijf heeft staan, heeft al bijna een museumstuk in handen.

4. Een faxtoestel

"Fax je me dat dan even door?" De fax is nooit écht doorgebroken en al snel ingeruild voor mails en scanners. Het enige wat nog vage herinneringen aan het faxapparaat oproept, is wanneer je het foute nummer draait en per ongeluk naar een faxtoestel belt. Gesteld dat je naar een vast telefoonnummer wilde bellen, natuurlijk.

5. MP3-speler of minidisc

Proficiat als de jouwe nog steeds functioneert na al die jaren, maar reken maar dat iemand in het gezelschap een opmerking maakt als jij in het openbaar je MP3-speler bovenhaalt. Tegenwoordig is een smartphone de multifunctionele tool, ook voor je muziek. En wie kent er de minidisc nog? Dit vierkante toestelletje met een speciaal soort cassette kon heel wat muziek bewaren.

6. Een wegenatlas

Wie kan zich nog hevige discussie in de auto voor de geest halen, met de wegenkaart in de hand onderweg naar Zuid-Frankrijk? De meeste wegenkaarten zijn ingeruild voor GPS-toestellen of smartphones met Google Maps of Waze. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel die nog steeds een papieren houvast verkiezen.

7. Een papieren adresboekje

In de eerste lade onder het vaste telefoontoestel lag ongetwijfeld een papieren boekje met alle namen en adressen van je familie, vrienden, de dokter enzovoort. Anno 2018 is dat waarschijnlijk ingeruild voor een digitaal exemplaar.

8. Een wekkerradio

Wie een digitale detox plant, grijpt er net massaal naar terug. Maar die revival komt er ook pas nadat ze even verdwenen waren: de digitale wekkerradio's, die met zijn rode cijfertjes naar jou loenst om 7u 's ochtends.

9. De Gouden en Witte Gids

Telefoonnummer nodig? Even opzoeken op internet is vandaag de dag de eerste reflex. Waar is de tijd dat je een telefoongids op alfabetische volgorde ging afspeuren, in de Gouden of Witte gids die je jaarlijks voor de voordeur kon verwachten?

10. Fotoalbums

Je hebt mogelijk al 100 keer gedacht dat je nog eens foto's zou moeten afdrukken om in een album te kleven. Maar door grote hoeveelheid foto's die we dagelijks overal nemen, is het zo onoverzichtelijk geworden dat het er waarschijnlijk niet meer van komt. Doen we het toch, dan is de kans klein dat je manueel met een lijmstift foto's in een boek gaat plakken. Vandaag kan je online een heel afgewerkt fotoboek laten bestellen, wat je heel wat knutselwerk uitspaart.