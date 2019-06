10 buitengewone uitstapjes om deze zomervakantie te maken Timon Van Mechelen

28 juni 2019

13u43 0 Vrije tijd Geen zin om de hele zomervakantie met je (klein)kinderen aan huis gekluisterd te zitten? Wij vroegen 10 leuke uittips aan Mariska Blommaert, oprichtster van online platform Buitengewoonanders.be en schrijfster van het boek ‘Maak elk moment buitengewoon’. Geniet ervan!

1. Op kasteelbezoek

Sla je deze zomer eens tot ridder en word teruggekatapulteerd naar de tijd van de kasteelheer en jonkvrouw. Het meest romantische kasteel in Vlaanderen vind je in Lennik, het Kasteel van Gaasbeek. Het mooie park nodigt uit voor lange wandelingen en het kasteel ontpopt zich vaak tot museum met tijdelijke tentoonstellingen van hoog niveau. In Wallonië komen de kinderen dan weer tot hun trekken in het Kasteel van Vêves of in de volksmond het Kasteel van Doornroosje. De buitenkant lijkt echt op een burcht met omwallingen en torentjes waar prinsessen vroeger gevangen werden gehouden. In dit geval Doornroosje. Binnenin waan je je ook al in een decor van pakweg Romeo + Juliet. Wat deze uitstapjes volgens Mariska buitengewoon maakt, is dat de kinderen zich mogen verkleden in ridders en prinsessen zodat ze echt het gevoel krijgen alsof ze zich in een andere wereld bevinden. Het “Doornroosje Kasteel” is trouwens nog volledig gemeubileerd, wat het ook voor volwassenen boeiend maakt.

Meer info: kasteelvangaasbeek.be en chateau-de-veves.be.

2. Als een vis op het water

In Vlaanderen heb je mogelijkheden genoeg om van het water te genieten. Met een speedboat op zee, peddelsurfen op een rivier of varen op een meer. In de Nekker in Mechelen kan je bijvoorbeeld bij de Pelican School een peddel (of sup) huren om op jouw eigen tempo de vijver te gaan verkennen. Maar ook in het centrum van Mechelen kan je met Benny’s SUP School de Dijle afpeddelen. Tijdens je tocht bewonder je de historische plaatsen van de stad en ontdek je Mechelen op een buitengewone manier. Op het Donkmeer in Berlare kan je dan weer een motorbootje huren dat de kinderen zelf kunnen besturen. Kapitein voor één dag.

Meer info: sup-school.com, pelicanschool.be en botenverhuur.be.

3. Hoog in de lucht

Fietsen doorheen het water was al een groot succes in Limburg. Dit jaar gooien ze er een extra beleving bovenop. Ze bouwden een iconische fietsbrug in het Pijnven ( Bosland) in Hechtel-Eksel. Op dit buitengewoon fietsparcours geraak je veilig in hogere sferen. Letterlijk, want je fietst via een dubbele cirkel tot op 10 meter hoogte tussen de bomen. Je ziet, voelt en ruikt de natuurpracht. Daarmee bewijst Limburg nog maar eens dat ze trendsetter zijn in fietstoerisme.

Meer info: visitlimburg.be.

4. Escapen uit de realiteit

Escape games – in 60 minuten puzzels kraken en uit de kamer geraken - zijn hot maar in Maaseik doen ze er een buitengewone beleving bovenop volgens Mariska. Bij Entered stap je namelijk binnen in een verlaten ziekenhuis en waan je je zelf in een horrorfilm. Gooi de film ‘Escape Room’, de serie ‘The Walking Dead’ en ‘Hannibal’ in de mixer en je komt uit bij deze real life horror game in Maaseik. Bang zijn van het donker, stroboscopen en veel wanorde ben je beter wel niet. “Draag hiervoor zeker niet je beste outfit want als je leven ervan af hangt, zijn mensen in staat tot vreemde dingen. Geloof mij,” vult Mariska nog aan.

Meer info: entered.be.

5. Het lekkerste museum in België

Antwerpen is sinds een paar maanden een uniek museum rijker; Chocolate Nation. Daar kan je alles ontdekken over - je raadt het al - chocolade. Van de cacaoboon tot het afgewerkte product, alle stappen komen aan bod. In veertien gethematiseerde ruimtes reis je doorheen het verhaal van onze Belgische chocolade. Een reusachtige fantasiemachine toont hoe chocolade wordt gemaakt en het beste van al … je mag er naar hartenlust van proeven. Als je er daarna nog niet genoeg van kan krijgen, is er ook een shop en een restaurant.

Meer info: chocolatenation.be.

6. Een lekker modderbad

In Brunssum in Nederland kunnen jij en je kinderen je dan weer uitleven in het BloteVoetenPark. Volgens Mariska doen de wandeltochten op blote voeten je volledig ontspannen en ervaar je het bos met al je zintuigen erdoor. Al hoeft het niet rustig te blijven. Er is bijvoorbeeld ook een hindernissenparcours op water, modderpoelen en bomendoolhoven. In de horecagelegenheid die verbonden is aan het park, kun je dan weer bekomen met een drankje of hapje. Met of zonder schoenen aan.

Meer info: blotevoetenpark.nl.

7. Secret cinema

Heerlijk dineren, gelijktijdig een topfilm bekijken en perfect getimed dezelfde gerechten proeven als in de film! Dat is Secret Cinema in Antwerpen. Het kleine broertje van Cinema Culinair uit Rotterdam. Een unieke cinema ervaring waarbij eten centraal staat en de film letterlijk en figuurlijk heerlijk smaakt. Ideaal voor bij slecht weer.

Meer info: secretcinema.be.

8. Citytrip in eigen land

In 2015 had Bergen de eer om de titel van Culturele Hoofdstad van Europa te dragen. Reden te meer om eens een citytrip in eigen land te organiseren naar de stad van de ‘Doudou’. Laat je bijvoorbeeld eens rondrijden met een Triobalade, een Italiaanse triporteur of ook wel de grote broer van de Vespa genoemd. Tijdens je traject door Bergen rij je doorheen smalle steegjes naar vergeten pleinen, toeristische oorden, mooie kerken, door groene parken en naar prachtige uitzichtpunten helemaal doorspekt met de trotse verhalen van de chauffeur. Bergen is trouwens een stad die je vooral in de zomer moet ontdekken want hun festivalprogramma is bijzonder divers. Zo heb je het Festival au Carré in juli, maar overal in de stad duiken er kleine versies op die overgoten worden met sfeer, ambiance en gezelligheid. Een stad die vooral cultuur hoog in het vaandel blijft dragen.

9. Street art spotten

Kunst moet je niet alleen in musea gaan zoeken. Een goedkoop alternatief is street art spotten in één van onze Vlaamse steden. Dus trek je wandelschoenen aan of pak de fiets en ontdek de leukste streetartparcours van Vlaanderen. In Gent heb je het Sorry, not Sorry straatkunstfestival. Je kan de streetartmap ophalen bij de Stadswinkel, bij Visit Gent of Cultuur Gent en gewapend met de gratis folder kan de ontdekking dan beginnen. Maar ook onze hoofdstad weet je te verrassen. Al jaar en dag staat Brussel bekend voor zijn stripmuren maar met het project PARCOURS kan je aan de hand van vijf wandelroutes kunst van internationale en nationale artiesten gaan bewonderen. In Oostende vindt dan weer voor het vierde jaar op rij The Crystal Ship plaats, waar je wederom kan genieten van talloze streetartwerken.

Meer info: sorrynotsorry.gent, parcoursstreetart.brussel en visitoostende.be.

10. Leuk handenarbeid

Vooral kinderen houden ervan om met hun handen te werken, en jij kunt er nog letterlijk iets van mee plukken ook. Voor aardbeitjes te plukken moet je net over de grens zijn waar je bij het Aardbeienterras in Rijsbergen met een knipschaartje aan de slag kan. Gewapend met een bakje en schaartje trek je naar de serres om een leuk karretje uit te kiezen en tussen de aardbeien te lopen en te plukken. Nadien kunnen de kleinsten naar hartenlust spelen op de speeltuin, terwijl jij geniet van een aardbeimilkshake. Op 25 augustus moet je dan weer in Steenhuffel zijn waar ze elk jaar opnieuw het Hopplukfestival organiseren. Je kan er genieten van heerlijke foodtrucks, animatie of een unieke ervaring beleven door zelf hop te plukken. Wil je graag fruit én bloemen plukken dan zak je beter eens af naar de Bloemenplukweide in Aartselaar. Op de biologische Bloemenplukweide kan je van maart tot november terecht van zonsopgang tot zonsondergang. Niet alleen om bloemen te plukken, maar ook om klein fruit – zoals aardbeien, frambozen, rode bessen, bramen en rabarber – uit te zoeken.

Meer info: hetaardbeienterras.nl, hoppluk.be en bloemenplukweide.be.

Voor nog meer buitengewone tips, surf je naar buitengewoonanders.be of volg je Mariska via Instagram.