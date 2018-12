10...9...8...7... Oudejaarsavond overleven doe je zo Margo Verhasselt

31 december 2018

13u07 0 Vrije tijd Het kan het grootste feest van het jaar zijn, een nacht die je niet snel vergeet waarbij je feest tot in de vroege uurtjes. Of het kan een grote catastrofe worden en eindigen in een drama. Oudejaarsavond, you either love or hate it. We geven enkele tips voor een geslaagde avond!

Noem oudejaarsavond niet zomaar een avondje uit. Wat wordt er verwacht: dat je de tijd van je leven hebt. Wat krijg je op je bord: vaak heel wat minder spectaculairs.

1. Heb geen verwachtingen

Het is een open deur intrappen, maar hoe minder verwachtingen je hebt, hoe beter het zal gaan. Als je verwacht dat je de avond van je leven gaat beleven waarna de avond helemaal niet aan je eisen voldoet, begint je jaar meteen met een serieuze domper. Zeg nu zelf, dat vindt helemaal niemand leuk. Onthou ook dat het eigenlijk een avond zoals een andere is. Het enige dat je in principe viert, is dat er een getalletje bijkomt op de kalender.

2. Het is oké om geen plannen te hebben

Heel wat mensen hebben geen zin om zich op 31 december tussen een overvolle massa te wurmen en daar is helemaal niets mis mee. In plaats van je helemaal op te smukken, kan je uiteraard ook kiezen voor een gezellige avond thuis voor de televisie en open haard. Schenk je een goed glas cava in, kies een leuke film en geniet van leuk gezelschap!

3. Je moet geen ongemakkelijke kleren aantrekken

Torenhoge hakken, vreemde broekspijpen, lange rokken of lichtgevende oorbellen ... heb je er geen zin in? Begin er dan ook niet aan. Trek iets aan waarin jij je een hele avond gemakkelijk voelt, zodat je morgenvroeg om 4 uur ‘s morgens ook nog met een glimlach huiswaarts keert. En wat je ook doet, trek niet die gloednieuwe winterjas aan die je kreeg voor kerst. De kans is groot dat je hem nooit meer terugziet of dat hij volhangt met restjes alcohol of hapjes die gemorst werden.

4. Piek niet te vroeg

De avond draait niet alleen rond alcohol, maar meestal wordt er wel stevig wat gedronken. De reden waarom veel mensen de eerste dag van het jaar beginnen met een knoert van een kater? Omdat ze vaak erg vroeg beginnen te drinken en dus te vroeg pieken. Zorg ervoor dat je de cava’s afwisselt met watertjes en dat je niet omringd wordt door mensen die nooit drinken en om 23 uur al liggen te ronken in de zetel.

5. Maak je goede voornemens pas de volgende dag

Veel mensen besluiten vandaag nog snel hun goede voornemens op te lijsten, maar daar kan je toch het best nog een dagje mee wachten. Begin niet in zeven haasten aan jezelf te beloven dat je zal stoppen met roken, gitaarles zal nemen en eindelijk écht gaat beginnen te sporten. Denk er goed over na. Lastminutebeslissingen zijn vaak niet praktisch of onhaalbaar.

6. Doe een dutje

Een disco doze! Niet jouw gewoonte om tot in de vroege uurtjes wakker te blijven? Laad je batterijen dan op voorhand wat extra op en doe een dutje in de namiddag.