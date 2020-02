Exclusief voor abonnees 1 op de 7 Belgen koopt extra vakantiedagen: waarom willen we meer verlof? Liesbeth De Corte MK

04 februari 2020

09u21

Bron: Het Nieuwsblad, Eigen Berichtgeving 2 Vrije tijd Geef maar toe: door het gure winterweer hebben we allemaal zin om onze out-of-office in te stellen. Adios amigos, hola tropische trip. Helaas hebben we geen oneindig aantal vakantiedagen, dus daar gaan we het best doordacht mee om. Daarom zijn er ook steeds meer mensen die extra vakantiedagen kopen. Al spelen andere redenen ook mee, stelt expert Hélène Feuillat van Beter Minds At Work. “De lijn tussen werk en privé is steeds meer aan het vervagen.”

Zou jij loon inruilen voor extra vakantiedagen? Absoluut, klinkt het bij een heleboel Belgen. Dat blijkt althans uit een studie van Attentia. De HR-dienstverlener checkte bij 32.000 werknemers of ze ooit een deel van hun brutoloon of eindejaarspremie hadden opgegeven voor extra dagen vakantie. Maar liefst 16% - oftewel 1 op de 7 - had dat al gedaan. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Wil dat zeggen dat we over het algemeen te weinig vakantiedagen hebben? Toch niet, stelt Hélène Feuillat, coach en trainer bij consultancybedrijf Better Minds At Work. “Als we kijken naar Europa, bungelen we ergens in het midden. Tegenover de VS is de vergelijking nog frappanter. Daar hebben ze gemiddeld maar 10 vakantiedagen per jaar.”

Poepsimpel en goedkoper dan vroeger Volgens de expert is er nog iets anders aan de hand. Ze stelt dat onze reisgewoontes flink veranderd zijn in vergelijking met pakweg 30 jaar geleden. “Toen was het duurder om op vakantie te gaan. Én moeilijker. Vroeger gingen we systematisch naar een reisbureau om onze vakantie te boeken”, legt ze uit. “Dankzij de digitalisering kan je makkelijk vanuit de zetel je verlof organiseren en een hotel boeken. Twee kliks en het is gebeurd”. Omdat reizen simpeler en goedkoper geworden is, zijn we het ook meer gaan appreciëren, stelt Feuillat. “We zijn ons bewust geworden dat een vakantie niet alleen nuttig is om onze batterijen op te laden. Het is ook een goede manier om je nieuwsgierigheid te prikkelen. Zeker als je geen voldoening haalt uit je job. Dan kan reizen, andere culturen ontdekken en nieuwe talen leren een manier zijn om jezelf uit te dagen.” Werk-privébalans Bovendien hebben we ook steeds meer nood aan een moment om energie bij te tanken. Feuillat: “Studies tonen aan dat er steeds meer mensen geveld worden door een burn-out. Ik veronderstel dat er dus een correlatie is: als de werkomstandigheden stressvoller worden, willen we ook meer ontspannen.” Dat wordt nog versterkt door de werk-privébalans die steeds vaker uit evenwicht is. “De lijn tussen werk en privé is meer aan het vervagen”, erkent de coach. Hierdoor hebben we meer nood aan rust, maar het is evengoed een duwtje in de rug voor mensen om wél naar het buitenland te trekken, als ze het werk niet goed kunnen loslaten. “Op vakantie is het niet altijd even makkelijk om afstand te nemen van onze mails. Voor sommige werknemers is dat een pluspunt. Het is een geruststelling dat ze er even tussenuit kunnen en toch bereikbaar blijven voor hun team.” Evenveel loon én meer vakantiedagen Kortom, het is geen grote verrassing dat we vaker vrijaf willen nemen. Zij het om thuis te blijven en tot rust te komen, zij het om de wereld te verkennen. Maar wat als je geen extra vakantiedagen kunt kopen? Dan bestaan er toch enkele trucjes om je vakantiedagen te verdubbelen: • Wettelijke verlofdag: paasmaandag 13 april. Neem 14 tot en met 17 april verlof (vier dagen), en je kan negen dagen thuisblijven dankzij het paasweekend en het weekend van 19 en 20 april. • Als je paasmaandag wil trekken tot vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid), moet je 13 verlofdagen opnemen. Je kan dan in totaal 3 weken (23 dagen) vakantie nemen. • Wettelijke verlofdag: pinkstermaandag 1 juni. Neem 28 en 29 mei verlof op en krijg daar vijf dagen voor terug. • Wettelijke verlofdag: nationale feestdag op dinsdag 21 juli. Neem twee dagen verlof op op 17 en 20 juli, en je bent vijf dagen vrij. • Wettelijke verlofdag: Wapenstilstand op woensdag 11 november. Hier kan je vijf vrije dagen bijeen sprokkelen als je 12 en 13 november verlof opneemt. • Wettelijke verlofdagen: kerst op vrijdag 25 december en vrijdag Nieuwjaarsdag 1 januari 2021. Als je op 24 december en vanaf 28 december vijf dagen verlof opneemt, krijg je dankzij kerst (vrijdag 25 december) en Nieuwjaarsdag in totaal elf dagen vakantie. Twee wettelijke verlofdagen, O.L.V. Hemelvaart (15 augustus) en Allerheiligen (1 november), vallen in 2020 in een weekend.