1 op de 5 Belgen gaat graag in z’n eentje naar de cinema, jij ook? LDC

20 februari 2019

10u34 0 Vrije tijd Een uitstapje naar de cinema is vergelijkbaar met lekker uit eten gaan: we klasseren het vaak als een date. Iets dat je doet met je partner of een vriend. Maar klopt dat wel? Volgens een nieuwe studie gaat 1 op de 5 Belgen graag alleen naar de bioscoop.

Naar aanleiding van de uitreiking van de Oscars, die zondag plaatsvindt, heeft de Belgische social app Twoo zich verdiept in de filmvoorkeuren van Belgen. Voor het onderzoek zijn 2.000 Belgen ondervraagd. Daaruit blijkt dat 1 op de 5 Belgen er geen graten in ziet om in z’n eentje naar de cinema te gaan. Integendeel. Ze doen het zelfs met plezier. Een goede portie me-time met popcorn, zeg maar.

“Een groot deel vindt het nog steeds leuker om in gezelschap naar de film te gaan”, reageert datingexpert Lien Louwagie. “Wie ze precies meenemen, verschilt van man tot vrouw. 3 op de 4 Belgische mannen nemen het liefst een date mee naar de bioscoop, terwijl vrouwen even graag een filmuitje organiseren onder vrienden." Al is er één belangrijke voorwaarde: het filmmaatje moet op tijd zwijgen. Zo’n 35,8% ergert zich dood aan gebabbel zodra de film begonnen is.

Wat de filmgenres betreft vallen we blijkbaar terug op cliché’s. Voor 65,9% van de mannen zijn actie- en avonturenfilms overduidelijk favoriet. Bij 35,4% van de vrouwen staat de romantische komedie met stip op nummer één. Al wordt die voorkeur nipt gevolgd door actie- en avonturenfilms (33,8%). ‘Indiana Jones’ enkel voor mannen? No way José.

Ook opvallend: wie dacht dat animatiefilms enkel voor kinderen zijn, heeft het mis. Slechts 8,5% vindt dat animatiefilms voorbehouden zijn voor de jongsten onder ons. De rest (91,5%) kan een animatiefilm best smaken of vindt het genre gewoonweg de max. Zwart-wit-films vallen daarentegen niet bij iedereen in de smaak. Maar liefst 18,5% heeft zelfs nog nooit een zwart-wit-film gezien.

En hoe zit het bij jou? Ga jij graag alleen naar de cinema, of neem je liever gezelschap mee?