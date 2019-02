1 op de 4 leest nooit een boek: tips waardoor je wél overstag gaat Liesbeth De Corte

28 februari 2019

17u11 0 Vrije tijd Of je het nu doet onder een warm deken of in de zon tijdens een vakantie: een spannend verhaal lezen is heerlijk ontspannend. En toch doet 1 op de 4 Vlamingen nooit een boek open. Om alle anti-boekenwurmen te overtuigen, zochten we enkele gezondheidsvoordelen van lezen bij elkaar én delen we onze favoriete boeken van het laatste jaar. Graag gedaan!

Zo'n 25% van de Vlamingen leest geen boeken. En de rest die het wel doet, geeft hen dik ongelijk. Niet alleen is het de ideale manier om te relaxen, lezen helpt om rust in het hoofd terug te vinden, maakt je gelukkig en neemt het gevoel van eenzaamheid weg. Dat blijkt uit een rondvraag van onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Standaard Boekhandel.

Het is niet de eerste keer dat de wetenschap beweert dat boeken lezen goed voor je is. Een overzicht van de gezondheidsvoordelen:

Lezen vermindert stress

Volgens een studie uit 2009 is lezen de ideale manier om stress tegen te gaan. Onderzoekers van de Britse universiteit van Sussex hebben toen aangetoond dat lezen je stressniveau met 68% kan doen dalen. “Het maakt niet uit welk boek je leest. Door helemaal op te gaan in wat je leest, kan je ontsnappen aan de zorgen en de stress van elke dag”, reageerde neuropsycholoog David Lewis destijds.

Lezen verbetert sociale vaardigheden

Altijd gedacht dat fanatieke boekenwurmen graag op hun eentje zijn? Niet echt de sociaalste jongens van de hoop? Mispoes. Verschillende studies hebben bewezen dat mensen die fictie lezen empathischer zijn. Wie zich laat meeslepen door het verhaal, kan meer begrip tonen voor de gedachten, verlangens en overtuigingen van anderen.

Je slaapt beter

De televisie en onze smartphone zijn onze vaste bondgenoten geworden. En we weten ondertussen allemaal dat het blauwe licht van de schermen geen deugd doet aan onze nachtrust. Wat wel een ontspannende routine is die je slaperig maakt? Je raadt het al: een boek lezen.

Lezen houdt je brein jong

Als je ouder wordt, durft het geheugen je al eens in de steek te laten. En dat kan gaan over de kleinste dingen, zoals het herinneren van een naam of een huisnummer. Maar volgens studies kan lezen helpen om je brein fit te houden. Zo zouden mensen die zich op jonge en op latere leeftijd bezighouden met mentaal stimulerende activiteiten, zoals lezen, minder last hebben van geheugenproblemen.

Nog niet overtuigd? Birte en Nathalie, de 2 boekenwurmen van de redactie, delen hun favoriete boeken van het laatste jaar en vertellen naar welke nieuwkomers ze uitkijken.

Birte: “Ik ben nogal fan van de literaire thrillers. De beste die ik recent las, zijn ‘Gespleten’ van Karin Slaughter en ‘De vrouw na mij’ van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks. Is romantiek meer je ding? Dan is ‘My Favorite Half-Night Stand’ van Christina Lauren een aanrader. Het boek is ook vertaald, maar ik lees boeken van Engelstalige auteurs het liefst in ‘t Engels.”

Nathalie: “Ik lees best veel, maar slaag er altijd in om de titels te vergeten. Het enige boek dat me echt is bijgebleven is ‘Kukolka’ van Lana Lux. Niet voor gevoelige zieltjes, maar ik heb het in 3 dagen uitgelezen!”

Birte: “Ik lees voornamelijk fictie, maar deze drie non-fictieboeken wil ik jullie niet onthouden. ‘Liefde na liefde’ van Frauke Heyde is een prachtig boek met poëzie voor de romantische zielen onder ons, ‘#nietaankindengezinverklappen’ van Hanne Luyten énorm herkenbaar voor mama’s. En de laatste topper die ik ten zeerste kan aanbevelen, is ‘Ik zal verdwijnen in het donker’ van Michelle McNamara. Het boek gaat over de zoektocht naar de Golden State Killer, die tussen 1974 en 1986 verdacht werd van talloze verkrachtingen en moorden in Californië. Tragisch weetje: McNamara onderzocht deze zaak jarenlang en schreef er dus dit boek over, maar was al overleden op het moment dat de Golden State Killer vorig jaar uiteindelijk gearresteerd werd.”

Boeken om naar uit te kijken

Birte: “De Australische Jane Harper brengt dit voorjaar met ‘Verlaten’ haar derde literaire thriller uit. Ik heb de eerst twee, ‘De Droogte’ en ‘Wildernis’, verslonden in enkele dagen, dus ben héél benieuwd naar nummer drie. En had ik al gezegd dat ik fan ben van literaire thrillers? Ook Karin Slaughter komt binnenkort met een nieuwe, en ook daar kijk ik reikhalzend naar uit.”

‘Gespleten’ van Karin Slaughter, € 19,99, online te koop.

‘De vrouw na mij’ van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks, € 19,99, online te koop.

‘My Favorite Half-Night Stand’ van Christina Lauren, € 33,99, online te koop.

‘Kukolka’ van Lana Lux, € 21,99, online te koop.

‘Liefde na liefde’ van Frauke Heyde, € 14,99, online te koop.

‘#nietaankindengezinverklappen’ van Hanne Luyten, € 19,99, online te koop.

‘Ik zal verdwijnen in het donker’ van Michelle McNamara, € 22,50, online te koop.