1 op de 3 houdt niet van kerstshoppen en andere kerstgewoontes van de Belgen Nele Annemans

11 december 2019

13u02 0 Vrije tijd Ohh, it’s almost the most wonderful time of the year, of toch niet? Want wat vindt de Belg nu écht over Kerstmis en alles wat erbij komt kijken? Het online veilingplatform VakantieVeilingen.be peilde ernaar bij meer dan 1.600 Belgen.

Kerstmis blijft een echt familiemoment, want meer dan 50% van de Belgen schuift met de hele familie rond de kerstdis. Het leuke gezelschap, het heerlijke eten én de kerstboom geven de feestgangers het grootste kerstgevoel. Cadeaus komen pas op de 4de plaats. En toch, jaarlijks duiken we met z’n allen de winkelstraten in om te kerstshoppen.

Zo geeft bij maar liefst 45% van de Belgen op kerstavond iedereen cadeautjes aan iedereen. 1 op de 3 families trekt namen en schenkt dus maar aan 1 persoon.

Kerstshoppen: hemels of hels?

De cadeauzoektocht begint al vroeg, want 50% van de Belgen slaat al een maand van tevoren aan het kerstshoppen. Vrouwen zijn er vaak op tijd bij, liefst 80% begint meer dan een maand op voorhand met zoeken. Mannen pakken het wat meer last minute aan, daar trekt 1 op de 3 een week voor Kerstmis pas naar de winkel. Bovendien blijkt niet iedereen zo’n fan te zijn van kerstshoppen: zo bekent 33% het best een opgave te vinden. Gelukkig maakt het veel goed eens de cadeautjes onder de boom liggen.

Bye bye kerstsokken

Van zelfgebreide truien tot slecht geurende badproducten, foute kerstcadeaus blijven (helaas) ook traditie. Amper 8% durft eerlijk vertellen dat hij of zij niet zo blij is met zo’n fout geschenk. Bij 60% verdwijnt een verkeerd kerstcadeau stiekem in een kast en 11% verkoopt ze opnieuw.

Wat krijgen Belgen dan wel graag op kerstavond? Waardebonnen blijken altijd een goed idee, want 24% geeft aan hier blij mee te zijn. 1 op de 3 vrouwen krijgt het liefst een waardebon of een juweel, mannen daarentegen maak je blij met een gadget (20%) of een persoonlijk cadeau.

Quanta costa?

Wat dat allemaal mag kosten? 40% geeft tussen € 30 en € 50 uit aan een geschenk. Wat opvalt? Vooral de leeftijdscategorieën 18 tot 29 jaar en 60-plussers geven meer geld uit aan geschenken. Belgen tussen de 30 en 59 jaren sparen meer voor andere zaken of hebben hogere kosten en daardoor dus een kleiner budget.

Hoe jonger we zijn, hoe meer we onze kerstaankopen afstemmen op solden of promo-acties als Black Friday en Cyber Monday. Maar liefst 70% van de jongere Belgen (18 tot 39 jaar) wacht op die promodagen, terwijl dat bij een oudere generatie (50+) maar 40% is.

Nog geen idee wat je voor je geliefden gaat kopen? Wij maakten een lijstje van cadeaus onder de € 25 die vrouwen en mannen écht willen krijgen.