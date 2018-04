1 april: comedians delen hun meest memorabele grappen Geertrui Mayeur

01 april 2018

Comedians vertellen welke practical jokes of aprilvis hen het meeste bijgebleven is. Om uit te proberen vandaag?

Philippe Geubels: optreden op 1 april

"Ooit heb ik op 1 april opgetreden op een personeelsfeest voor een zaal vol aannemers. Ik heb vijf moppen verteld en dan heb ik gezegd: 'De rest kom ik over twee weken doen.'"

Bert Gabriëls: vinde gij mijn gat...

"Ook al heb ik het zelf nooit geprobeerd, maar de kleerkast van je vriendin vervangen door exact dezelfde kleding, maar dan allemaal stuk voor stuk een maatje kleiner, dat lijkt me wel een originele aprilgrap."

Katinka Polderman: bij K3?

"Een paar jaar geleden zocht K3 een nieuw lid. ik heb op 1 april het impresariaat gebeld dat al mijn boekingen en aanvragen regelt en de directrice verteld dat ik gevraagd was om deel uit te gaan maken van K3 en dat ik dat zeer waarschijnlijk zou gaan doen. Want ik was wel toe aan een nieuwe stap in mijn carrière. Ze trapte er vol in.

Een jaar later heeft ze overigens revanche genomen door me, met een brief met logo en aller erop en eraan, wijs te maken dat ik gevraagd werd als voorprogramma van de pornografische vrouwenband Rockbitch. En daar trapte ik dan weer in."

Han Coucke: een hond op spacecake

