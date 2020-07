“Zelfs met helm moet je opletten, ik heb ooit een schedelbreuk opgelopen terwijl ik er een droeg”: Boonen geeft tips om valpartijen en blessures te voorkomen

Wie regelmatig naar de koers kijkt, weet dat een valpartij in de wielersport om elke hoek loert. “Maar lig daar niet van wakker”, raadt oud-wereldkampioen Tom Boonen aan. “Gebruik je gezond verstand en neem enkele vuistregels in acht, zo rijd je de ‘ Ronde van HLN ’ veilig én blessurevrij uit.” Beginner of ervaren rot: waar moet je dan zeker op letten wanneer je bijvoorbeeld bergaf of over kasseien rijdt? En wat heeft Boonen zelf al meegemaakt tijdens recreatieve tochtjes?

“Een wielerkoers is niet te vergelijken met een ontspannende fietstocht met het gezin of een training op de weg”, gelooft Tom Boonen. “Koers is vechten voor je plaats, vechten voor je bochten... Koers is oorlog, verstand op nul en gaan. Tijdens een wedstrijd bestaat voorzichtigheid niet. Natuurlijk gebeuren er dan veel valpartijen. Tijdens trainingen daarentegen ben ik in mijn volledige carrière misschien twee keer gevallen.”

Wat liep er mis?

“Een keer is mijn ketting gebroken en kon ik mijn evenwicht niet bewaren. Een andere keer was tijdens een training in de Ardennen, in de gietende regen. In een afdaling had ik een olievlek niet gezien en ben ik uitgegleden. Eigenlijk had ik aandachtiger moeten zijn.

Als je bergaf gaat moet je altijd opletten voor olie of gravel in de bochten, zeker als je wat meer ervaring hebt en dus snelheid maakt. Daarnaast ben ik ook een keer bijna overhoop gereden door een auto. Die kwam de baan op, maar zag me niet. Ik hem gelukkig wel, dus ik week uit naar het voetpad zodat de wagen me zacht in mijn flank meehad. Ik had alleen een gebroken teen, omdat ik daarbij een paaltje raakte met mijn voet.”

Als je pas met een koersfiets rijdt, zal je verschieten hoe vlug je gaat als je met dertig kilometer per uur vooruit snelt. Geef jezelf de tijd om daarin te groeien

Goed zichtbaar zijn is duidelijk erg belangrijk op de fiets. Heb je nog tips om het verkeer te trotseren?

“Je ogen en je oren zijn je voornaamste sensoren. Doe daarom nooit oortjes in. Als je naar muziek luistert, hoor je niet wat er om je heen gebeurt en besef je misschien niet dat er een auto aankomt. Je ogen moet je gebruiken om goed rond te kijken. Anticipeer daarbij op fouten die anderen kunnen maken. Rijdt die wagen niet te snel? Heeft hij je wel gezien? Werp ook altijd een blik over je schouder als je afwijkt van je lijn. Zeker als je in groep fietst. Dat moet een automatisme worden.

Tenslotte moet je vooral zelf je verstand gebruiken. Als je pas met een koersfiets rijdt zal je verschieten hoe vlug je gaat als je met dertig kilometer per uur vooruit snelt. Geef jezelf de tijd om daarin te groeien. Voor je eigen veiligheid en voor die van andere, tragere fietsers. Want zij moeten niet uit de weg gaan voor jou, jij moet hen op een verantwoorde manier passeren.”

Aerohelmen, die pas de jongste op de markt zijn gekomen, bieden een betere bescherming. Ze hebben een meer gesloten vorm, tot rond je oren

De leukste en veiligste fietsroute is uiteraard eentje zonder verkeer. Maar zijn er nog zaken waar je rekening mee moet houden als je een traject uitstippelt? Verhogen kasseien bijvoorbeeld het risico op een val?

“Integendeel, ik vind dat kasseien net zorgen voor meer waakzaamheid. Als je even aan het fietsen bent begin je wat in slaap te vallen. Kom je op een kasseibaan, dan keert je concentratie vanzelf terug door de extra uitdaging. Niet dat fietsen op kasseien zo moeilijk is. Zeker als je snelheid kan maken: hoe vlugger je rijdt, hoe gemakkelijker het gaat. Tenzij je bergaf gaat natuurlijk. Afdalingen op kasseistroken vermijd je best wel. In de koers wordt dat ook al jarenlang niet meer gedaan. Vroeger daalden we de Kemmelberg nog af op kasseien, maar er vlogen bidons weg die je moest zien te ontwijken, als iemand een klapband kreeg kon die moeilijk stoppen omdat de remafstand langer is… Elk jaar lagen we daar op een hoop. Al is het gevaar natuurlijk veel kleiner als je alleen of met een paar vrienden gaat fietsen.”

Een helm blijft uiteraard een must. Hoe kies je een goed exemplaar?

“Slechte koershelmen bestaan niet meer, elk exemplaar is goed. Maar zelfs met een helm moet je voorzichtig zijn. Ik heb in Abu Dhabi een schedelbreuk opgelopen terwijl ik een helm op had. Dat komt doordat koershelmen hoog zijn uitgesneden en de zijkant van je hoofd niet bedekken. Aerohelmen, die pas de jongste jaren op de markt zijn gekomen, bieden op dat vlak een betere bescherming. Ze hebben een meer gesloten vorm, tot rond je oren. Daardoor zijn ze iets zwaarder en warmer, maar wel veiliger.”

Als je pas begint te fietsen kan je je gemakkelijk overdoen. Bestaan er manieren om blessures te voorkomen?

“Fietsen is eigenlijk geen blessuregevoelige sport. Het is veel minder belastend dan lopen. Als je fysiek in orde bent, altijd rustig vertrekt om op te warmen, je trainingen geleidelijk aan opbouwt en op de juiste manier op de fiets zit, kan je haast alle blessures voorkomen. Ik kan dus niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om professioneel advies in te winnen om je fiets juist in te stellen. Als je te veel naar voor leunt of te laag zit zal je pijn krijgen in je knieën, je polsen, je schouders of je nek omdat die punten niet in verhouding staan met de rest van je lichaam en overbelast raken.”

(lees verder onder de foto)

Heb je zelf nooit blessures gehad in de loop van je carrière?

“Door overbelasting? Neen. Wel heb ik een knieblessure gehad toen ik opnieuw ben beginnen trainen na een val, mijn peesblad is toen gescheurd. Ook ben ik lang buiten strijd geweest met een zitvlakblessure. Dat was na een hoogtestage in Livigno. Ik had er gewoon te veel gefietst. We reden bergaf en moesten uren klimmen om terug boven te raken. De hele tijd in dezelfde positie. Waardoor ik een bloedblein kreeg die open is gegaan. Dat geneest wel, maar als je enkele weken later terug op je fiets springt krijg je meteen weer een wonde. Uiteindelijk moest ik drie maanden rusten, anders was het fin de carrière. Mijn vader is destijds trouwens door zo'n blessure gestopt met koersen.”

Hoe ontsnap je als amateurfietser aan zitvlakblessures?

“Maak je geen zorgen, als je geen profrenner bent zal je nooit wondes krijgen. Professionele renners brengen zodanig veel uren door op hun fiets dat de huid op hun zitvlak erg dun wordt. Ze zijn ook erg mager, waardoor er geen extra buffer is. Als beginnende wielerliefhebber zal je pijn voelen aan je billen, daar ontsnap je niet aan. Maar na enkele weken gaat die vanzelf over. Doorbijten is dus de boodschap. En investeren in een goede koersbroek ook. Zo voorkom je wrijving en irritatie.”

