We hebben extra vrije tijd, maar genieten er niet van

10 april 2020

12u24 0 Vrije tijd Meer dan de helft van de Vlamingen ervaart sinds de lockdown meer vrije tijd, maar slechts 9 procent geniet er nog van. Dit meldt de vrijetijdsorganisatie Pasar vzw in een persbericht. Het coronavirus bewijst zo zijn impact op de beleving van vrije tijd van mensen.

Sinds de beperkende coronamaatregelen ervaren Vlamingen gemiddeld 6,8 uren per week meer vrije tijd dan normaal. Slechts 9 procent vindt zijn vrije tijd aangenamer dan vroeger, vooral door het rustigere levensritme met minder drukte (29%), de grotere hoeveelheid vrije tijd (21%), het gebrek aan activiteiten en sociale verplichtingen buitenshuis (20%) en de verminderde werkdruk (20%).



Een groot deel (46%) beoordeelt die extra vrije tijd echter als minder aangenaam, vooral omdat ze sociale contacten missen (37%). "Omdat ze door de maatregelen in een keurslijf gedwongen worden", zegt Isabel Haentjens van Pasar. "Blijkbaar is men pas echt gelukkig met zijn vrije tijd als men die kan delen met de anderen.”



Ook gebrek aan (bewegings)vrijheid (33%) en het gebrek aan restaurants, terrasjes en winkels (13%) zorgt voor een minder goede ervaring van vrije tijd. Zo geeft ook 1 Vlaming op 5 (21%) aan dat ze niet weten wat te doen met hun vrije tijd.



32% van de Vlamingen zegt ook meer stil te staan bij hun vrije tijd. Meer dan een derde denkt zelfs na over manieren waarop we in onze samenleving vrije tijd structureel beter kunnen aanpakken. Voor de coronacrisis deed slecht 26 procent van de bevolking dit.



In hun extra vrije tijd vindt 1 op de 4 Vlamingen (27%) een ideale moment om nieuwe hobby's uit te proberen. Meerdere vrijetijdsactiviteiten, zoals koken, tuinieren en klussen, hebben zo aan populariteit gewonnen ten opzichte van voor de coronamaatregelen.

