"Vooral wanneer je niet veel onder de mensen kunt zijn, word je een beetje onrustig": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

23 maart 2020

08u05 2 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je kunt enige onrust ervaren deze week. Je gevoel en verstand liggen niet altijd op één lijn en dat kan vooral lastig zijn wanneer je keuzes of beslissingen moet maken. Het is belangrijk dat je jezelf de tijd geeft en niets pusht. Neem echt je tijd en ga dan pas over tot een eventuele volgende stap.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je aandacht ligt deze week vooral bij je lief en wanneer je nog single bent, doe je je best om een date te scoren. Je hebt planeet Venus in je teken, dus het zit je op liefdesvlak mee. Let wel op dat je niet teveel geld uitgeeft of overmatig snackt. Dat gaat helaas ten koste van je figuur.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Onverwacht ligt er nog een rustige week voor je, Tweelingen. En hoewel je daar even aan moet wennen, begin je er steeds meer de voordelen van in te zien. Je kunt je op een nieuw project storten of eindelijk dingen doen waar je eerder niet aan toekwam. Op die manier kun je je steeds beter overgeven aan deze periode.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Ook voor jou wordt het een vrij relaxte week, Kreeft. Toch ga jij je waarschijnlijk absoluut niet vervelen! Met inventieve planeet Uranus aan je zijde, heb je toffe plannen en verrassende ideeën. Wellicht ga je ze niet allemaal ten uitvoer brengen, maar alleen erover nadenken is super tof. Je energie en enthousiasme werkt in ieder geval aanstekelijk!

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Voor jou ligt komende week helaas wel enige verveling op de loer. Je weet je soms met jezelf geen raad. Wanneer je veel thuis bent, komen de muren soms op je af en dat heeft een negatief effect op je humeur. Probeer jezelf af te leiden met een goede film, serie of boek. Dat is een easy fix.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je blijft een beetje onrustig deze week, zeker wanneer er van alles gaande is in je leven. Je kunt het niet opbrengen om het allemaal naast je neer te leggen. Je wilt iets doen, jezelf nuttig maken, ook al weet je soms niet precies hoe. Vraag waar iemand behoefte aan heeft, dat maakt het een stuk gemakkelijker om te helpen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Voor jou ligt er eveneens een relaxte week voor de boeg en daar kun jij je prima aan overgeven. Eindelijk heb je tijd om je garderobe uit te zoeken, iets aan je look te doen of je interieur te veranderen. Jij weet de tijd prima door te komen, verveling is echt niet aan de orde.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Voor jou is het goed om extra aandacht aan je gezondheid te besteden met planeet Uranus aan je zijde. De kans op een infectie kan hierdoor namelijk iets groter zijn. Toch is er geen reden tot paniek. Wanneer je goed voor jezelf zorgt, veel rust, slaapt en stress vermijdt, is er niets aan de hand.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De kans is groot dat jij deze vrij rustige week benut om meer te gaan sporten of de buitenlucht in te gaan. Dat is een goed plan. Het stelt je in staat om serieus na te denken over jezelf en je huidige leven. Wellicht kom je tot de conclusie dat er dingen anders kunnen. Deze week brengt belangrijke inzichten.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Jij hebt deze week genoeg te doen, hoewel de druk er gelukkig wel van af is. Hierdoor kun je lekker je ding doen, zonder stress te ervaren. Je krijgt veel gedaan en het kost je weinig moeite. Je kunt deze week grote sprongen maken en zeer positieve resultaten boeken, zeker wat betreft je job. Ga er dus voor!

Waterman 21-1 t/m 18-2

Net als de Leeuw weet jij met jezelf af en toe geen raad. Vooral wanneer je niet veel onder de mensen kunt zijn, word je een beetje onrustig. Zeker wanneer het niet je eigen keus is. Wees creatief en neem contact op met vriendinnen via social media, telefoon of Skype. Dan voel je je meteen een stuk minder alleen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je hebt deze week veel gesprekken met anderen. Collega’s, vrienden of familie en dat doet je goed. Het helpt je te dealen met de dingen die nu spelen en het stelt je gerust. Ook kom je tot een aantal belangrijke inzichten en conclusies die je verder op weg kunnen helpen. Schrijf het op, zodat je ze niet vergeet.