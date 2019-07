“Vooral tijd die je met collega's, vriendinnen of buren doorbrengt, wordt tof”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

22 juli 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het kost je deze week moeite om te zeggen wat je bedoelt. Je komt verkeerd over of je wordt niet goed begrepen. Hoe dan ook, de kans op enige misverstanden is groot. Dit geldt ook voor de communicatie met je lief. Doordat jullie elkaar verkeerd begrijpen, ontstaat er snel ruzie. Sta hier gewoon wat meer bij stil.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt een prettige week voor je, Stier. Zeker wanneer je lekker op vakantie bent. Je hebt gezellige momenten met je lief en je ontmoet toffe mensen waar je veel plezier mee kunt beleven. Er valt in ieder geval veel te lachen en te genieten, iets wat je graag doet. Je budget laat daarbij weinig te wensen over.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Eindelijk kun je je overgeven aan rust en ontspanning! De planeten laten je in ieder geval lekker met rust deze week. Je kunt lekker je ding doen, zonder dat iemand iets van je wil. Je ervaart nu volledige vrijheid, ook wanneer je (nog) geen vakantie hebt. Profiteer hier gewoon van en doe er je voordeel mee.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit wordt vooral een topweek om te socializen. Staat er een party, borrel of barbecue op de planning met collega’s, vrienden of buren, dan komt het helemaal goed. Alles verloopt naar wens en het wordt super gezellig. Je vindt het heerlijk om onder de mensen te zijn en te kletsen over van alles en nog wat. Die kans krijg je.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je wilt deze week graag de baas spelen, Leeuw. Bepalen wat je gaat doen en met wie. Je sleept je lief daarin mee en die is hier niet altijd van gediend. Laat hem ook de ruimte en onderneem een keer iets wat hij voorstelt. Op die manier houd je het tenminste gezellig en ontstaan er niet zo snel irritaties.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Vooral tijd die je met collega’s, vriendinnen of buren doorbrengt, wordt tof. En dan met name wanneer je het combineert met een lekker hapje en drankje, dan amuseer jij je prima. Ben je nog aan het werk, dan gaat je dat prima af, ondanks dat er nu meer te doen is vanwege de vakantie van collega’s.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Net als de Ram, loop jij tegen wat communicatieproblemen aan deze week. Je bent minder diplomatiek dan anders en je hebt weinig geduld wanneer iemand je iets vertelt. Dit speelt vooral tussen jou en je lief, waardoor de sfeer niet altijd top is. Probeer iets meer begrip op te brengen, zowel voor jezelf als voor je lief.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je loopt deze week niet over van de ideeën en inspiratie, Schorpioen. Ben je op vakantie, dan weet je niet goed wat te doen. Je laat het initiatief dan ook liever aan je lief over. Zolang hij daar geen problemen mee heeft, is dat prima, anders kan het regelmatig tot discussies leiden. Geef toe dat je het zelf niet weet.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je bent volledig in de vakantie mood, Boogschutter, ook wanneer je nog helemaal geen vakantie hebt! In dat geval wordt het lastig voor je, omdat je met je gedachten overal bent, behalve bij je job. Stilzitten binnen vier muren valt je eveneens zwaar, veel liever ben je actief bezig in de buitenlucht. Doe dit dan in je vrije uurtjes.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Helaas krijg je deze week met de nodige strubbelingen te maken, Steenbok. Ben je onderweg naar je vakantieadres, dan kun je helaas met files te maken krijgen. Jij en je lief zijn het niet met elkaar eens, wat de sfeer in de auto niet bepaald tof maakt. Laat je planning liever wat meer los, dat scheelt alvast veel stress.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Ben je aan het werk deze week, dan valt je dat zwaar. Je vindt het lastig om je hoofd bij je job te houden. Hierdoor doe je overal langer over dan gewenst. Zorg dat je in je vrije tijd dingen doet waar je van ontspant of die je leuk vindt. Dan kun je je job veel beter handelen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Wanneer er feestjes, concerten of andere evenementen op het programma staan, ziet het er top voor je uit. Het wordt nog toffer dan je denkt. Het is echt genieten en het gezelschap waar je mee bent, is super gezellig. Maak je niet teveel zorgen over je budget, dat is niet nodig. Planeet Venus belooft voldoende geld op je rekening.