“Vooral financieel word je met je neus op de feiten geduwd”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

13 april 2020

08u00 2 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit kan een extra uitdagende week voor je worden. Je weerstand is laag en je motivatie is ver te zoeken. Dat maakt dat je weinig energie en zin hebt om iets te doen. Je humeur lijdt daar ook onder. Het is belangrijk dat je je zorgen deelt, blijf er niet alleen mee rondlopen. Ook al moet het online, praat erover.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je maakt je deze week zorgen. Meer dan anders. De huidige situatie lijkt nu pas echt tot je door te dringen en dat stemt je somber. Ook financieel zie je het niet al te positief in, ook al doe je je best om je werk zo goed mogelijk te doen en verstandig met je geld om te gaan.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Ondanks de situatie waar we allemaal inzitten, probeer jij er toch het beste van te maken. Je doet wat kan en je probeert kansen te zien. Dit zorgt voor de nodige afleiding en positieve doelen. Dat stemt je ondanks alles toch positief en je inspireert er anderen mee. Ook financieel lijkt er momenteel geen vuiltje aan de lucht.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het is echt belangrijk dat je ook goed voor jezelf blijft zorgen! Je hebt als zorgzaam type de neiging om voor iedereen te zorgen en klaar te staan en vergeet daarbij compleet jezelf. Blijf je dat op deze manier volhouden, dan is de kans groot dat het deze week misgaat, dan kom je jezelf gegarandeerd tegen. Probeer dat te voorkomen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Dit wordt een pittige week, Leeuw. Vooral financieel word je met je neus op de feiten geduwd. Planeet Saturnus dwingt je bijna, om goed naar je inkomsten en uitgaven te kijken. Geef geen onnodig geld uit en probeer ondanks alles toch iets te sparen. Hier doe je jezelf een groot plezier mee. Misschien niet meteen, maar wel later.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Ondanks alles voel jij je goed. Je hebt planeten Jupiter en Pluto aan je zijde en dat maakt je optimistisch en doortastend tegelijk. Je hebt duidelijke doelen voor ogen, die je graag wilt behalen. Je zelfdiscipline draagt daar aan bij. Toch is het belangrijk niet teveel hooi op je vork te nemen. Dat is niet verstandig.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Net als de Ram, staat je een uitdagende week te wachten. Vooral je energielevel laat enorm te wensen over. Je hebt nergens zin in en je hebt de neiging de toekomst somber in te zien. Probeer contact te houden met positieve mensen, die je aan het lachen maken of je kunnen opbeuren. Of kijk grappige filmpjes op internet.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het thuiszitten begint je nu echt op te breken. Je irriteert je snel aan je huisgenoten en je wilt graag je ding doen, wat nu natuurlijk een stuk lastiger is. Het is een kwestie van accepteren en de lange adem. Schrijf alvast je plannen op die je wilt doen, zodra het weer kan. Dat stemt je in ieder geval positiever.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je hobbelt de week een beetje door. Je hebt niet echt een doel, je kijkt per dag een beetje wat je wilt doen of waar behoefte aan is. Dat is een goede manier om met de situatie om te gaan, zolang je ook blijft kijken naar je eigen behoeftes. Je hoeft niet altijd voor lief of kids klaar te staan.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je kunt deze week veel dingen doen en neerzetten, zij het aangepast. Dat maakt je juist ontzettend creatief, je probeert overal kansen te zien of nieuwe mogelijkheden. Probeer dat vast te houden, want daar heb je later ook nog profijt van. Doe je voordeel met de huidige situatie, dan blijf je gemotiveerd en positief gestemd.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je bent deze week een stuk positiever gestemd dan vorige week. Je begint aan de situatie te wennen en je probeert er het beste van te maken. Je nieuwe insteek zorgt voor een beter humeur en dat maakt de sfeer thuis ook meteen een stuk toffer. Met je lief lach je veel en heb je mooie gesprekken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je laat je een beetje leiden door het moment, Vissen. Je hebt nu meer vrije tijd en je bepaalt ter plekke wat je daarmee doet. Dat is een prima insteek, vooral wanneer het goed voor je voelt. Zorg alleen dat je niet teveel afdwaalt en je werk vergeet. Voor de rest is het goed om waar het kan te genieten.