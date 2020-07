“Voor onervaren fietsers is rijden in peloton net vermoeiender”: Tom Boonen vertelt hoe je het samen op pad gezellig kan maken

Fietsen is plezant, samen fietsen nog plezanter. Want als je met gelijkgezinden op pad gaat kan je niet alleen gezellig bijpraten, je helpt elkaar ook om uit de wind te rijden en betere resultaten te behalen. Al vraagt fietsen in een peloton ook enige oefening. Tom Boonen geeft je enkele vuistregels zodat je ook

Volg de verkeersregels

“Met je gezin of met vrienden gaan fietsen is iets helemaal anders dan eropuit trekken in een peloton”, zegt Tom Boonen. “Plan je een fietstocht met kinderen, dan helpt het om met evenveel volwassenen te vertrekken, zeker als je het verkeer in gaat. Ik ben al een paar keer alleen met mijn twee dochters de baan op geweest, maar eigenlijk is dat niet te doen. Als Lore erbij is kunnen we elk eentje in de gaten houden door naast of achter elkaar te rijden.”

“Ga je op pad met een vriend of vriendin, fiets dan gewoon naast elkaar zodat je gemakkelijk kan babbelen. Maar let op de verkeersregels, het is gemakkelijk om afgeleid te raken. Gebruik ook je verstand: een zondags fietstochtje is niet hetzelfde als een wielerkoers. Ik krijg het ervan als ik mensen op zo’n manier over het fietspad zie snellen dat iedereen zich maar uit de voeten moet zien te maken. Als jij de snelste bent is het jouw verantwoordelijkheid om anderen op een veilige manier te passeren. Zij moeten niet aan de kant gaan voor jou.”

Ga eerst vaak genoeg in je eentje fietsen als voorbereiding. Zo bouw je een fietsconditie op en weet je bovendien hoeveel kilometer je aankan Tom Boonen

Zorg voor een goede basisconditie

Wil je de stap zetten om in een groter, meer ervaren gezelschap te gaan rijden? Dan is het leuk als het niveauverschil niet te groot is. Je wil tenslotte niet dat je fietsgenoten constant op jou moeten wachten. “Ga daarom eerst vaak genoeg in je eentje fietsen als voorbereiding”, adviseert Boonen. “Zo bouw je een fietsconditie op en weet je bovendien hoeveel kilometer je aan kan.”

Ontspan je

In theorie verbruik je in een peloton een pak minder energie dan wanneer je alleen gaat fietsen omdat je minder luchtweerstand ondervindt. Je moet dus niet zo hard trappen om snelheid te maken. Maar verwacht niet dat je tijdens je eerste groepsritten vlotjes vooruit zal vliegen. “Voor onervaren fietsers is rijden in een peloton net vermoeiender omdat ze de juiste technieken nog niet beheersen”, weet de voormalige wielrenner. “Verkeerd bochten nemen is een typische beginnersfout. Ervaren fietsers trappen een paar keer extra voor ze een bocht ingaan en laten zich naar het wiel van hun voorganger toe glijden. Iemand die de juiste snelheid niet goed kan inschatten, kan te snel aankomen in een bocht en gedwongen zijn om af te remmen. Of die is na een bocht net genoodzaakt om bij te trappen om geen gaten te laten. Dat constante versnellen en afremmen is heel uitputtend.”

“Beginnende fietsers zijn meestal ook mentaal leeg na een dag fietsen in groep. Ze zijn tijdens de hele rit erg gespannen en proberen aan alles tegelijk te denken. Dat is normaal. Maar probeer toch vooral te genieten. Naarmate je vaker in groep gaat rijden leer je beter te anticiperen en zal je meer en meer gebruik kunnen maken van de voordelen van de slipstream.”

Signaleer elke beweging die een beetje tegennatuurlijk is. Een klein gebaar kan echt veel miserie voorkomen Tom Boonen

Communiceer

Als er een iets is waar je wél altijd aan moet denken wanneer je in groep fietst, is het communicatie. “Door goed te communiceren kan je heel wat valpartijen voorkomen. Signaleer elke beweging die een beetje tegennatuurlijk is. Wil je afwijken van je lijn? Geef een teken. Wil je even rechtstaan om je benen te strekken? Geef een teken, want je zal automatisch vertragen. Wil je afremmen? Dan moet je zeker een teken geven. Dat is even wennen, maar een klein gebaar kan echt veel miserie voorkomen.” Het is ook de regel dat je renners achter jou waarschuwt voor bochten, oneffenheden of eventuele obstakels op de baan.

Sluit je aan bij een fietsclub

Het is zeker geen slecht idee om met een groep vrienden een pelotonnetje op te richten. “Maar wil je snel veel bijleren als beginnende fietser, dan zou ik toch aanraden om met meer ervaren renners op pad te gaan”, voegt Boonen er nog aan toe. “Zij zullen je heel gerichte tips kunnen geven tijdens je tocht. Als je geen kennissen hebt in de fietswereld kan je altijd aankloppen bij een fietsclub in je buurt. De meeste verenigingen zijn erg verwelkomend naar nieuwe leden toe.”

