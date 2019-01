“Voor de liefde is dit een prachtige week, of je nu nog single bent of niet”: jouw horoscoop voor de week van 21 tot en met 27 januari Esther van Heerebeek-Spijkers

21 januari 2019

08u01 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je kunt deze week zeer direct zijn. Voor tere zieltjes iets té direct. Planeet Mars zorgt ervoor dat je zeer impulsief reageert en daarbij denk je niet altijd aan de gevoelens van anderen. Dat kan emotionele reacties opleveren. Probeer iets subtieler te zijn in je uitspraken. Daarmee beperk je de schade en kwets je niemand te zeer.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hebt deze week goede gesprekken met diverse mensen. Planeet Mercurius ondersteunt je hierin. Of je nu een zakelijk gesprek hebt of iets te bespreken met je lief of beste vriendin. Je weet je gevoelens en gedachtes goed onder woorden te brengen. Verder is de kans groot dat je deze week veel op pad of onderweg bent.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je bruist deze week van de ideeën, Tweelingen. Planeet Uranus zorgt voor veel inspiratie. Maar ook voor oplossingen. En dat kan handig zijn bij een aantal uitdagingen die deze week je pad kruisen. Verder is het wel zaak dat je je rust pakt. Ook al ben je niet moe. Het helpt je in balans te komen en te blijven.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Tussen jou en je lief kan het helaas flink botsen. En het kost je heel veel moeite om de juiste woorden te vinden en uit te leggen wat je voelt. Neem je tijd hiervoor. En vraag je lief je deze ruimte te geven. Het is namelijk belangrijk dat jij ook kunt zeggen wat je denkt. Dan kan het opgelost worden.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt zin om je interieur op te pimpen. Om er wat nieuwe trends in te brengen. Je hebt ideeën en inspiratie genoeg, dus daar ligt het niet aan. Waar je voor moet opletten, is je budget. Dat is minder dan jij misschien voor ogen hebt. Toch kun je er met wat goedkope, creatieve oplossingen iets tofs van maken.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Er staan deze week veel afspraken in je agenda. Zowel zakelijk als privé. En hoewel je jezelf soms afvraagt hoe je hier mee moet dealen, lukt het je wel. Doordat je een organisatietalent bent en het overzicht behoudt, kom je een heel eind. En beleef je er uiteindelijk nog plezier aan ook. Dus ga er deze week voor!

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je kunt deze week niet veel hebben, Weegschaal. Je bent snel op je teentjes getrapt. Ook al bedoeld iemand het niet zo, jij trekt het je meteen persoonlijk aan. En dan haal je meteen uit. Het is belangrijk dat je tijd voor jezelf neemt. En even afschakelt. Soms ben je gewoon overprikkeld en moet je jezelf ontladen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Ben je nog single, dan staat je een toffe ontmoeting te wachten. De vlam slaat misschien niet meteen in de pan, maar een klik is er wel. En je hebt een super tof gesprek. Dat al snel naar meer smaakt. Laat merken wat deze persoon met je doet. Hij kan nu eenmaal geen gedachten lezen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Voor de liefde is dit een prachtige week. Of je nu nog single bent of niet. De passie kan met planeet Venus in je teken in alle heftigheid toeslaan. Ook tussen de lakens. En hoewel je dat niet ziet aankomen, kun je je er wel aan overgeven. En er intens van genieten. En dat is precies de bedoeling.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Raak deze week vooral niet in paniek, Steenbok. Hoe druk, chaotisch of hectisch het ook wordt. Houd je hoofd koel en doe je ding. Dan weet je alles weer in goede banen te leiden. Zoals iedereen van je gewend is. Beloon jezelf daarna. Dat doe je veel te weinig. Trakteer jezelf op een luxe etentje of hippe pumps.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Jarig of niet deze week, je wordt absoluut verrast. Ook al denk je alles te weten, je wordt toch om de tuin geleid! Maar wel met alle goede bedoelingen. Laat het dus gewoon over je heenkomen. Dan kun je er het meest van genieten. Durf verder eens van je planning af te wijken. Dat schept meer plezier dan je denkt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit is een prima week om te socializen, Vissen. Om als single iemand tegen het aantrekkelijke lijf te lopen of met vriendinnen af te spreken. Houd het wel luchtig. Het is nu niet de tijd voor zware of serieuze gesprekken. Dat kan een andere keer. Het is belangrijk dat je fun hebt en gezellig bijkletst. Ook humor mag niet ontbreken.