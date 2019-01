“Voor belangrijke gesprekken en ontmoetingen is dit een perfecte week”: jouw horoscoop voor de week van 14 tot en met 20 januari 2019 Ester van Heerebeek-Spijkers

14 januari 2019

08u01 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je kunt deze week zeer onrustig zijn. Je vliegt overal naartoe, zonder een moment stil te staan. Dit kost natuurlijk de nodige energie en het is maar de vraag of je je doelen bereikt. Je kunt je beter richten op één ding tegelijk en daar vol voor gaan. Dan heb je meer kans op succes en het is beter voor je.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit is een uitermate geschikte week voor het voeren van serieuze en diepgaande gesprekken. Met je lief, je moeder of een collega. Je komt nu helder, duidelijk en doortastend over. Je weet je gevoelens perfect onder woorden te brengen. Wil je aan jezelf werken, dan is dit tevens een goede week voor een therapeutisch gesprek.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Hoewel dit een chaotische week kan worden, weet je wel alle balletjes in de lucht te houden. Omdat je een goede planning hebt gemaakt of omdat je het overzicht weet te behouden. Hoe dan ook, je hebt alles onder controle. Zorg wel voor relax momenten. Zodat je even tot jezelf kunt komen. Dan blijf je goed in balans.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Helaas ontbreekt het je deze week aan ideeën of inspiratie. Lastig wanneer je een creatieve job hebt of van plan bent je look of interieur op te pimpen. Er zit niets anders op dan het even uit te stellen. Volgende week zit je weer volledig in de flow. Let ook een beetje op je energielevel. Die kan nu snel dalen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je bent toe aan een nieuwe uitdaging, Leeuw. Dat kan met je job, een hobby of relatie te maken hebben. Er mag wel weer wat nieuws op je pad komen. Gelukkig heb je planeet Uranus aan je zijde en die kan echt wel voor verrassingen zorgen! Je kunt alleen niets forceren of afdwingen. Het is een kwestie van afwachten.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Jij en je lief hebben deze week serieuze issues te bespreken. Dat is niet altijd even prettig, maar het brengt jullie wel verder. Eindelijk spelen jullie beiden open kaart en dat zorgt voor duidelijkheid. Nu kan er een oplossing komen. Op je werk is het druk, maar dat kun je gelukkig prima handelen. Je kent je kwaliteiten.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je hebt deze week de neiging om te vervallen in je valkuil: het eeuwig wikken en wegen! Je kunt maar geen keuze maken of beslissing nemen. Je piekert je suf en nog weet je niet wat de beste oplossing is. Laat de kwestie of situatie even los en richt je op iets anders. Dan komt het antwoord vanzelf.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Voor belangrijke gesprekken en ontmoetingen is dit een perfecte week. Zeker wanneer ze met je job te maken hebben. Of een belangrijk privé besluit. Je krijgt nu goed advies en een heldere kijk op zaken. Maak hier gebruik van. Financieel zit het eveneens mee. Reken op een leuk extraatje of bonus. En doe daar iets tofs mee.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Ben je nog single, dan kan daar deze week zomaar verandering in komen! Met planeten Venus, Jupiter en Uranus aan je zijde, kun je onverwacht de liefde van je leven tegenkomen. Of volledig van slag raken door alleen al de blik van een aantrekkelijk persoon. Heb je al een lief, dan keert deze week de passie volledig terug.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Jarig of niet, maak je op voor een pittig weekje. Zowel thuis als op je werk is het soms complete chaos. Gelukkig weet jij als Steenbok altijd je hoofd koel te houden. Jij slaat je hier wel doorheen. Dat lukt je zeker, alleen blijf je wel uitgeput achter. Probeer daarom het weekend zoveel mogelijk vrij te houden. Puur voor jezelf.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je kunt komende week zeer rusteloos zijn, Waterman. Die invloed heeft grillige planeet Uranus op je. Je kunt het beste zorgen, dat je bezig blijft. Of wat vaker gaat sporten of bewegen. Daar kom je van tot rust. Ga er in ieder geval niet teveel over nadenken. Daar wordt je alleen nog onrustiger van. Dat levert geen inzichten op.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je bent deze week druk in de weer. Je rent van de ene afspraak naar de andere. Toch vind je dit niet vervelend. Op deze manier ontmoet je een hoop mensen en kun je hier en daar bijkletsen. Aan het eind van de week ben je weer op de hoogte van het allerlaatste nieuws! Geef wel toe aan je moeheid.