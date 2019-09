“Voetbal is mijn leven: ik ben er dag en nacht mee bezig”: de Belgian Red Flames in NINA MV

27 september 2019

15u33 0 Vrije tijd De Belgian Red Flames stonden nooit eerder zo hoog op de FIFA-ranking. De kwalificaties voor het EK in 2021 zijn succesvol gestart. En sinds kort schopt het vrouwenteam zich ook netjes tot in jouw huiskamer: Q2 zendt hun thuiswedstrijden uit. De bal is eindelijk aan het rollen. Move over, mannen!

Tessa Wullaert (26) speelt bij Manchester city: “Voetbal vergt best veel van me”

Ik speel nu negen jaar bij de Red Flames en ik heb de aandacht voor onze sport zien evolueren. Ons eerste Europees kampioenschap in 2017 was een duidelijk keerpunt. Plots gingen meer jonge meisjes voetballen. Het aantal supporters nam toe. Jammer genoeg hebben we daarna onszelf – en iedereen anders – ontgoocheld, door ons niet te plaatsten voor het WK. De boel viel weer wat stil. Niet qua prestaties van ons team, maar wel qua aandacht.”

Meer aandacht krijgen: verhoogt dat ook de druk op het veld?

“Aandacht krijgen is leuk, maar ons beste antwoord als team? Dat is presteren, zoals we de laatste twee wedstrijden gedaan hebben, tegen Engeland en Kroatië. Vroeger waren de matchen al te zien op Proximus TV, nu op Q2. Hoe meer mensen kijken, hoe meer kritiek er ook komt. Dat zit nu eenmaal in het Belgisch bloed, om snel negatieve commentaar te geven. Daar moet je als speelster mee leren omgaan.”

