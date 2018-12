‘Voeg hier en daar een takje toe’ en nog 5 manieren om je gasten te imponeren (zelfs als je niet kunt koken) Valérie Wauters

Bron: Goed Gevoel 0 Vrije tijd Niet zo’n keukenprinses? Dan helpen wij je deze eindejaarsperiode graag uit de nood met enkele handige serveertips waarmee je gegarandeerd scoort bij je gasten!

1. Gebruik mooie serveerschalen

Investeer in enkele mooie schalen om hapjes op te serveren. Je feestje krijgt meteen een upgrade wanneer je bijvoorbeeld de kaasblokjes niet zomaar in een kommetje op tafel ploft, maar ze mooi presenteert op een houten dienblad.

2. Maak cocktails in grote kommen of gebruik een barkarretje

Een feestje is het ideale moment om te variëren in de presentatie van je drankjes. Maak bijvoorbeeld je cocktails in een grote kom klaar, of stal al je flessen drank uit op een mooie barkar en laat je gasten zelf hun lievelingscocktail bereiden.

3. Kies voor kleine dessertjes

Hoe je het ook draait of keert, kleine dessertjes scoren altijd beter op een feestje. Hou het nagerecht dus mini, en ga voor vele kleine versnaperingen in plaats van voor één grote taart.

4. Zet overal een labeltje bij

Minimale moeite voor een maximaal effect. Gasten zijn er gek op als er een klein bordje met de naam van het gerecht wordt toegevoegd aan het buffet. Bovendien is er altijd wel iemand in het gezelschap die graag exact weet wat hij naar binnen werkt.

5. Wees creatief met je servies

Meer gasten over de vloer dan je servies in huis hebt? Kies dan niet voor saaie plastic bordjes, maar ga voor een kleurrijke mix van feestelijke borden in melamine. Ziet er leuk uit, en je kan ze de jaren nadien ook nog gewoon blijven gebruiken

6. Voeg een takje toe hier en daar

Ziet dat water er maar wat gewoontjes uit, of is die Pinterest-perfecte naked cake toch wat té naakt naar je zin? Voeg een paar takjes kruiden toen (rozemarijn of munt zijn hiervoor perfect geschikt) en je zult zien dat elke drank of elk gerecht meteen een upgrade krijgt.

