“Vergeet niet om je nieuwe binnenband eerst wat op te blazen": Tom Boonen toont hoe je een lekke band vervangt

Als je de fietsmicrobe te pakken hebt, ben je maar beter voorbereid op een lekke band. Anders kan één steentje of stukje glas op de weg al genoeg zijn om een abrupt einde te maken aan je fietstocht. En dat zou zonde zijn! Tom Boonen toont in deze handige DIY-video wat je moet doen als je fietspech krijgt tijdens je ‘ Ronde van HLN ’.

Merk je tijdens het fietsen dat je plots niet meer vooruitgaat? Een snelle blik is doorgaans genoeg om je vermoeden te bevestigen: een platte band... In tegenstelling tot wat je als fietsleek misschien zou verwachten, is het meestal niet je buitenband die kapot is. Buitenbanden krijgen heel wat te verduren. Ze zijn dus taai genoeg om ettelijke prikken van doorns, glas of metaal te overleven. Vaker is een gesneuvelde binnenband de oorzaak van je fietspanne. Want als een scherf erin slaagt iets té diep te dingen, is dat fragielere bandje gauw gescheurd. Gelukkig valt dat vlot te fixen.



1. Neem een reserveband mee

Je zou een lekke binnenband kunnen plakken. Maar volgens Tom Boonen is de snelste en gemakkelijkste oplossing als je gestrand bent langs de kant van de weg om je binnenband gewoon te vervangen. Controleer voor je vertrek dus altijd of er nog een reservebandje in je zadeltas zit, plus je luchtcartridges en het bijhorende adapterstukje om de band nadien te kunnen oppompen. Een fietspomp kan de klus uiteraard ook perfect klaren. Al houdt Bonnen zelf meer van bommetjes omdat die minder ruimte innemen.

2. Maak je wiel los

Start je depannage door het wiel van je koersfiets los te maken. “Bij fietsen met een steekas gebruik je een sleuteltje om de as eruit te draaien. Bij fietsen met een gewone snelsluiting doe je die sluiting gewoon open’’, legt Boonen uit. Zit het lek in je achterband? Plaats je ketting dan op het kleinste tandwiel voor je hieraan begint. Zo zit hij niet in je weg en kan je hem nadien gemakkelijker terugplaatsen.

Maak je buitenband los voor je hem eraf haalt. Je hebt de volledige lengte nodig om die voldoende op rek te krijgen

3. Haal je kapotte band weg

Eens je wiel van je fiets is zet je hem op de grond, met het ventiel bovenaan. Draai dat open zodat de lucht eruit kan. Boonen verkiest om vervolgens zijn volledige band van de velg te halen. “Zorg dat je band een beetje los zit, want je hebt de volledige lengte nodig om die voldoende op rek te krijgen. Dan begin je bovenaan te duwen en kan je de band eraf halen.” Je kan ook een bandenlichter gebruiken om dit klusje gemakkelijker te klaren, een soort lepeltje dat je als hefboom onder je fietsband steekt. Sommige fietsers verwijderen hun buitenband niet volledig van de velg bij deze stap, maar slechts één kant, en trekken dan de binnenband eruit. Ga zelf op zoek naar de methode die jou het beste ligt.

4. Plaats het nieuwe binnenbandje

Heb je je oude binnenband verwijderd? “Zet je nieuwe binnenband een beetje op spanning. Zeker niet proberen om die er heel plat in te duwen. Het volstaat als je die een klein beetje met je mond opblaast. Zo voorkom je dat de binnenband gekneld raakt tussen de buitenband en de velg. Als je de band dan oppompt, springt die opnieuw.” Eens de binnenband goed zit, breng je ook de buitenband terug op z'n plaats. Begin daarbij bovenaan aan het ventiel.

5. Pomp je band op

Als je binnenband vervangen is kan je het wiel terug aan je fiets bevestigen. Dan rest je enkel nog om je band op te pompen. Maak daarvoor het adapterstukje vast op je luchtcartridge en plaats het op je ventiel. Zet dan voldoende druk op je patroontje en draai het voorzichtig open. Je zal merken dat je band op slag harder wordt. “Dan moet je heel hard opletten, want het tussenstukje wordt verschrikkelijk koud”, waarschuwt Boonen. “Dat wordt -30ºC op twee seconden door de wrijving van de lucht.”

Is je buitenband ook gescheurd? Neem een briefje van vijf euro, plooi het dubbel en steek het tussen je binnen- en buitenband op de plaats van het lek

Buitenband gescheurd?

Merk je dat je buitenband ook beschadigd is geraakt? “Neem een briefje van vijf euro, plooi het dubbel en steek het tussen je binnen- en buitenband op de plaats van het lek. Zo kan je toch verder rijden”, tipt Boonen.

Moeilijk is het vijfstappenplan niet. Wil je geklungel langs de kant van de baan absoluut vermijden? Oefen het een keertje voor je de volgende keer vertrekt!

Ga de uitdaging zelf aan! Leg vast hoe je jouw band vervangt en stuur de foto door via het ‘Ronde van HLN’-platform.

