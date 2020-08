“Vergeet de waterballonnen, hou een sponzengevecht”: zo maak je van je tuin een waterpretpark

Met een plonsbadje kun je peuters wel een tijdje zoet houden, maar grotere kinderen hebben meer uitdaging nodig. Te druk in het waterpretpark? Bouw zélf een splashworld in je achtertuin! Sprinklers, wat afwasmiddel ,... : veel heb je er niet voor nodig, zo toont onze tuinexperte Laurence Machiels

Wildwaterparcours

Sprinklers die plots uit het gazon schieten en water in het rond beginnen sproeien… als je toevallig met je nette kleren voorbij wandelt, kun je er wellicht niet om lachen, maar op een warme zomerdag is het wél geweldig vertier voor de kinderen. Maak het nog spannender, en leg een heus watercircuit aan op het gazon. Sluit een zwenksproeier of een cirkelsproeier (al vanaf zo’n 20 euro) op de tuinslang aan, laat de kinderen los op het gazon en zet dan op een onbewaakt moment de kraan open – gegil en plezier verzekerd! Van de meeste sproeiers kun je het bereik aanpassen qua breedte of diameter, met een hoge of net schuine straal; varieer regelmatig, houd het spannend.

Plantenspuit in de aanslag

Met een waterpistool kun je flinke waterstralen ‘schieten’, maar voor heel kleine kinderen is zo’n straal vaak te hard. Haal je plantenspuit tevoorschijn, vul ze met lauw water en zorg voor een heerlijke nevel of zachte straal – een kwaliteitsplantenspuit heeft verschillende sproeistanden. Veel kindjes om je heen? Vul een grote drukspuit met lauw water, daarmee maak je nog meer nevel en fijne straaltjes water.

Een grote natte spons levert minstens een even flinke douche op als een waterballon

Sponzengevecht

Ach, zo geestig, een waterballonnengevecht. Ware het niet dat ballonnen, eens ze uit elkaar zijn gespat, als een zielig hoopje wegwerpplastiek achterblijven. Houd het ecologisch en haal de sponsen uit de poetskast. Zet emmers klaar om de sponsen regelmatig vol te laten zuigen. Een sponzengevecht, tikkertje-spons of een sponzenestafette? Dat laat je aan de verbeelding van je kinderen over. Een grote natte spons levert minstens een even flinke douche op als een waterballon.

Waterraket

Een wipplank en wat kartonnen bekertjes, meer heb je niet nodig om waterraketten af te schieten. Je kunt ook zelf een tijdelijke wip maken, met een plank met een dik stuk boomstam eronder, of een halve autoband als scharnier. Vul een bekertje met water en plaats het aan de ene kant van de wip. Laat de kinderen de andere kant hard naar beneden duwen: het bekertje vliegt de lucht in! Een onafhankelijke jury beslist wie het hoogst gaat.

Een lang recht pad in je tuin? Maak er een fietswasstraat van!

Fietswash

Een lang recht pad in je tuin? Maak er een fietswasstraat van! Meng wat afwasmiddel met water in de drukspuit en ga als een volleerde carwashspecialist uitvoerig over de velgen. Zet een zwenksproeier op een vaste stand, zodat de fietser die er langs rijdt flink nat wordt... oeps, mocht alleen de fiets nat worden? Doorprik een oud stuk tuinslang en span de ‘druppelslang’ over het pad, met een paar stevige bamboestokken, voor een mals gedruppel van bovenaf, precies zoals in de ‘echte’ carwash. Vodden en zemen mogen op het einde niet ontbreken, om koning fiets weer netjes droog te wrijven. Een onverwachte waterstraal uit de tuinslang, lukraak langs de wasstraat, zorgt voor extra waterpret en spanning. PS. Als de wasstraat over je gazon gaat, gebruik je beter geen zeepsop.

