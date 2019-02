“Van nature ben je erg vasthoudend en dat wordt deze week alleen nog maar versterkt”: jouw horoscoop voor de week van 4 tot en met 10 februari Esther van Heerebeek-Spijkers

04 februari 2019

07u55 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Maak je op voor een drukke en hectische week, Ram. Gelukkig verschaft planeet Mars je de nodige energie om het allemaal aan te kunnen. Denk aan een chaotische werkweek, veel afspraken en nieuwe ontwikkelingen. Best veel om allemaal te behappen. Toch gaat het je lukken. Het is een kwestie van doorzetten en in jezelf geloven.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je werkt deze week keihard, Stier. Je gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Je neemt iedere verantwoordelijkheid op de schouders. Dit kan je wel een tikkeltje eigenzinnig en dominant maken. Je doet de dingen graag op je eigen manier. Input van een collega of je lief is niet gewenst. Dit kan natuurlijk tot discussies en meningsverschillen leiden.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Doordat je een drukke week te wachten staat, voel je je bekneld in je vrijheid. Je kunt niet doen en laten wat jezelf wilt. En dat maakt je onrustig. Zorg dat je het zelf leuk maakt op momenten dat het wel kan. Spreek af met vriendinnen of ga op stap met je lief. Er is meer mogelijk dan je denkt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Hoe je je ook inzet of je best doet, het lijkt alleen maar tegen te zitten. Planeten Saturnus en Pluto maken het je inderdaad niet gemakkelijk. Afspraken worden geannuleerd, de financiën vallen tegen of je wordt gekwetst door een goede vriend(in) of collega. Het valt dan niet mee om positief te blijven. Dat is begrijpelijk. Toch leer je hier veel van.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Gesprekken met anderen kunnen deze week moeizaam verlopen. Of het nu om zakelijke gesprekken gaat of een praatje met je lief of een vriendin. Je wordt al snel verkeerd begrepen of je kunt niet duidelijk overbrengen wat je bedoelt. Er wordt geduld van je gevraagd. Neem de tijd om jezelf te verduidelijken of het nogmaals uit te leggen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je werk vergt momenteel veel van je. En hoewel je dat prima volbrengt, heeft het wel effect op je humeur en energielevel. Je hebt in je vrije tijd weinig puf over om iets leuks te doen en daar is je lief weer niet over te spreken. Het valt niet mee om iedereen tevreden te stellen. Besef dat dit ook niet kan.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je job of studie kan je deze week eigenlijk niet zoveel boeien. Je spreekt veel liever af met je lief of vriendinnen. Of je trekt er op uit. Je hebt alleen interesse in de leuke dingen van het leven. Dit kun je tijdelijk doen. Dan zal het geen problemen opleveren. Maar wanneer dit te lang duurt, gaat je job eronder lijden.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Van nature ben je erg vasthoudend en dat wordt deze week alleen nog maar versterkt. Vooral op je werk blijf je bij je standpunt. Niemand kan je overhalen of ompraten. Hoewel dat te waarderen is, schiet je er niet veel mee op. Dit stagneert de boel alleen maar. Misschien dat je beter de gulden middenweg kunt kiezen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit is een goede week om op vakantie of wintersport te gaan. Mits je natuurlijk het budget en de verlofdagen hiervoor hebt. Zit een vakantie er niet in, plan dan een dagje weg of een avondje. Het gaat erom dat je de sleur doorbreekt. Het doet je goed en ook voor je relatie is dit een positieve stap.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Ben je een single Steenbok, dan is de kans groot dat Cupido je een bezoekje brengt. Zeker wanneer je op stap gaat of een feestje hebt. Heb je al een relatie, dan keert de romantiek terug. En ook tussen de lakens wordt het weer hot & happening. Je beseft dat je dit zeer hebt gemist.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt deze week de wind in de rug, Waterman! Of je nu een first date hebt of een belangrijk gesprek voor je werk. Planeet Jupiter zorgt ervoor dat je geluk hebt en dat het meezit. Wat je ook doet of op de planning hebt staan. Maak gebruik van deze positieve flow. Werk een aantal van je ideeën uit bijvoorbeeld.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De kans is aanwezig dat je deze week in de lappenmand belandt, Vissen. Zeker wanneer je de laatste tijd niet goed voor jezelf hebt gezorgd. Je weerstand is nu erg zwak. Probeer erger te voorkomen door je rust te nemen. Tijd voor jezelf te maken en gezond en gevarieerd te eten. Hiermee help je jezelf.