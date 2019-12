“Tussen jou en je lief kunnen deze week de nodige irritaties ontstaan”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

30 december 2019

13u07 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je budget heeft het deze week zwaar te verduren, Ram. Je hebt je tijdens de feestdagen iets te veel laten gaan en ook rond de jaarwisseling kijk je nergens naar. Wanneer je aan het einde van de week de balans opmaakt, kom je het een en ander tekort. Probeer iets meer rekening te houden met je budget en beperk je uitgaven.

Stier 22-4 t/m 21-5

Wanneer je deze week tijd doorbrengt met vrienden en familie, wordt het supergezellig! Ook tijdens de jaarwisseling. Naast veel lol heb je ook goede gesprekken, die je aan het denken zetten en je inspireren. Zeker wanneer je jezelf bepaalde doelen hebt gesteld voor het nieuwe jaar, kan dit net het juiste duwtje in de rug zijn.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

De week verloopt rustig voor je, Tweelingen. Hier kun je je het beste aan overgeven. Doe je dat niet, dan ga je je hieraan irriteren. Om verveling te voorkomen is het goed om wat te doen te hebben. Lees dat spannende boek, kijk die blockbuster op tv of ga op stap met je lief. Dat helpt de sleur te doorbreken.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Tussen jou en je lief kunnen deze week de nodige irritaties ontstaan. Niet bepaald een toffe manier om het nieuwe jaar te beginnen. Ga zo snel mogelijk de confrontatie aan, ook al vind je dat lastig en vervelend. Des te sneller is alles weer koek en ei en kun je alsnog genieten van een fijne week.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt deze week de vrijheid om je week naar eigen inzicht in te vullen. De planeten laten je lekker met rust. Doe dus dingen die je al langer wilde doen, maar geen tijd voor had. Iets in huis, het lezen van een boek of eindelijk weer eens afspreken met die vriendin die je al tijden niet meer gesproken hebt.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je bent de hele week flink bezig en onderweg, Maagd. Stilzitten is geen optie. Nu zit dat ook niet in je aard, maar onder invloed van planeten Mercurius en Jupiter, komt er zelfs nog een schepje bovenop. Let op dat je jezelf niet voorbij loopt, want dan lig je na oud & nieuw voor pampus en dat zou jammer zijn.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De sfeer is deze week helaas niet altijd even gezellig, Weegschaal. Je hebt zelf weinig geduld en wanneer je vaak met dezelfde mensen in een ruimte bent, gaat je dat snel irriteren. Zorg dat je deze week ook aan jezelf toekomt en de ruimte voor jezelf neemt. Dan kun je overal veel beter mee dealen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Met planeet Mars aan je zijde, neem je deze week graag het initiatief. Wat er ook geregeld of georganiseerd moet worden, jij neemt het graag op je. Dit maakt de week soms wel wat drukker dan anders, maar dat vind je niet erg. Je maakt je graag nuttig nu en je familie en vrienden zijn er goed mee.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Deze week zit je in een lekkere flow, Boogschutter. Je reflecteert op het afgelopen jaar en je maakt alvast plannen voor 2020. Je vindt het heerlijk om hier over na te denken. Verder verloopt de week naar wens. Niet te druk, maar wel genoeg activiteiten om het tof en boeiend te houden. Je amuseert je in ieder geval prima!

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Voor je gevoel heb je deze week de wind in de rug en dat is ook zo! Of je nu nog moet werken of vrij bent, de week verloopt naar wens. Heb je met oud en nieuw plannen, dan pakken die positief uit. Het wordt super tof en je mag rekenen op leuke verrassingen. Al met al een prima weekje.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Ben je nog single, dan kun je deze week op de valreep nog iemand tegen het aantrekkelijke lijf lopen. Zeker wanneer je tijdens oud en nieuw gaat stappen, dan vliegt er in no time een vonk over. Heb je al een lief, dan wordt het een super romantisch weekje met planeet Venus aan je zijde.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je bent meestal niet haantje de voorste en dat wordt deze week alleen nog maar versterkt. Je laat je een beetje leiden door anderen en de week over je heenkomen. Dat is niet erg wanneer je daar in mee kunt gaan. Heb je kritiek of wil je het anders, dan zul je zelf in actie moeten komen.