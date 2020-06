“Tussen jou en je lief botst het deze week helaas regelmatig”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

22 juni 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De week verloopt vlotjes voor je, Ram. Je job houdt je lekker bezig, zonder dat je enige druk ervaart en dat is prettig. Financieel zit het mee en met je lief heb je het super gezellig. Ben je nog single, dan krijg je hulp van liefdesplaneet Venus. De kans op een bijzondere ontmoeting wordt zo een stuk groter.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je steekt deze week extra veel tijd en energie in je job of studie. Niet per sé omdat het moet, maar omdat je dat zelf wilt. Dat is geen probleem, zolang je er geen last van krijgt in de zin van moe worden of geen tijd nemen voor jezelf. Wanneer je dat punt bereikt, is het raadzaam even te stoppen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je bent deze week ontzettend ondernemend en je neemt veel initiatieven. Je wilt (online) afspreken met vriendinnen of iets romantisch doen met je lief. Je hebt genoeg plannen voor je job en die wil je het liefst meteen realiseren. Het is belangrijk dat je niet teveel gaat doen, want dat gaat ten koste van je energielevel.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je bent deze week zeer actief en soms zelfs impulsief met vurige planeet Mars aan je zijde. Dat maakt je enthousiast en spontaan, maar soms ook ongeduldig en roekeloos. Het is komende week van belang, dat je hier een goede balans in weet te vinden, dan werkt het positief voor je uit en kun je er je voordeel mee doen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het is belangrijk dat je je budget deze week extra goed in de gaten houdt, Leeuw. Je houdt van shoppen of geld uitgeven op een andere manier en dat zit er nu helaas niet in. Je wordt snel verleid wanneer je mooie spullen of lekker eten in de etalage ziet staan. Probeer het dan toch te weerstaan.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het kan soms echt lastig worden tussen jou en je lief, Maagd. Planeten Mars en Venus werken niet bepaald mee en dat merk je vooral in je relatie. Jullie hebben weinig geduld met elkaar en je hebt je ruimte nodig. Dat is ook het beste advies nu. Doe dingen even apart van elkaar, zodat je op adem kunt komen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit wordt op meerdere fronten een prettige week, Weegschaal. Jij en je lief hebben het gezellig met elkaar en ben je single, dan raak je (online) onverwacht in gesprek met iemand met toffe gevolgen. Ook je job verloopt naar wens, je haalt er deze week veel voldoening uit. Wat budget betreft, kun je je best iets extra’s permitteren.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Vooral je job of studie stelt je deze week voor de nodige uitdagingen, Schorpioen. Hoezeer jij je best ook doet of hoe hard jij ook werkt, het wil gewoon niet. Planeet Saturnus ligt dwars en werkt niet mee. Daar kun je niet meer aan doen dan accepteren dat het even niet anders is. En doe iets minder hard je best.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Tussen jou en je lief botst het deze week helaas regelmatig. Jij gaat vaak te snel voor je lief en je hebt weinig geduld, wanneer hij je tempo niet kan volgen. Daarbij voel je je erg onrustig en dat zorgt voor een kort lontje en de nodige irritaties. Zorg deze week voor voldoende me-time en rust af en toe uit.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Nog steeds ben je met van alles bezig, Steenbok. Er verandert nog steeds veel in je leven, gelukkig wel in positieve zin. Je draagt hier zelf een steentje aan bij, door te doen wat je kunt om vooruit te komen. Heb je een toffe job op het oog, durf er dan deze week naar te solliciteren.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Dit wordt een positieve week voor je, Waterman. Je hebt het fijn en romantisch met je lief en daar geniet je zeer van. Je beleeft daarbij plezier aan je job en je hebt toffe gesprekken met collega’s. Het weekend ziet er helemaal super uit, zeker wanneer je er op uit gaat of met iemand afspreekt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je houdt je over het algemeen liever niet met geldzaken bezig, Vissen. Toch kun je dat deze week beter wel doen. Check wat je te besteden hebt en houd je daar aan. Doe je dat niet, dan kun je in de problemen komen en dat is echt niet nodig. Je hebt het zelf in de hand.