“Tussen jou en je lief botert het helaas niet zo”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Heerebeek-Spijkers

02 december 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Tussen jou en je lief botert het helaas niet zo deze week. Jullie zitten elkaar soms flink in de weg en dat botst. Zorg dat je af en toe tijd voor jezelf vrijmaakt of iets alleen of met vriendinnen gaat doen. Dat schept een beetje ruimte tussen jou en je lief en dat helpt de lucht weer te klaren.

Stier 22-4 t/m 21-5

Vooral op je werk wordt het deze week super druk. En hoewel je het allemaal wel aan kan, put het je ook uit. Zeker wanneer er thuis ook nog allerlei verplichtingen zijn. Dan valt het niet mee om alle balletjes in de lucht te houden. Maak af en toe pas op de plaats en trek je dan even terug.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Helaas zit je deze week niet bepaald lekker in je vel, Tweelingen. Wellicht heb je een griepje onder de leden, die maar niet naar buiten wil komen, of je bent emotioneel. Wat het ook is, ben niet zo streng voor jezelf! Je hoeft niet altijd paraat te staan of topwerk te leveren. Soms moet je even tijd voor jezelf nemen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je bent deze week veel met je job, studie of vriendinnen bezig. Daar beleef je zelf ontzettend veel plezier aan, maar je lief voelt zich een beetje benadeeld. Schenk daarom ook wat extra aandacht aan hem, om het thuis ook gezellig te houden. Heb je als single een date, dan kan dat helaas teleurstellend verlopen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je energielevel is deze week helaas aan de lage kant, Leeuw. Dat frustreert je zelf nog het meest, zeker wanneer je nog genoeg te doen hebt. Toch is het niet anders en je kunt je er maar beter bij neerleggen. Ga je ertegen strijden of ga je over je grenzen heen, dan maak je het alleen maar erger.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je bent deze week niet veel thuis, Maagd. Er staan veel afspraken in je agenda, zowel zakelijk als privé, waardoor je vaak op pad bent. Neem toch af en toe de tijd voor jezelf en je lief, dan blijft het leuk. Anders raak je uiteindelijk toch uitgeput of ontstaan er fricties in je relatie. Dat is echt niet nodig.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je houdt van shoppen, zeker nu de feestdagen in aantocht zijn. Helaas gooit planeet Venus momenteel roet in het eten en is je budget zeer laag. Je kunt je tijdelijk geen uitspattingen meer permitteren. Breng jezelf niet onnodig in de problemen en probeer je in te houden. Dit waait gelukkig vanzelf weer over, nu is het even zuinig aandoen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Ben je nog single, dan mag je rekenen op een toffe week. Tijdens het stappen heb je inspirerende gesprekken en bijzondere ontmoetingen. Hier kan echt meer uit voortkomen. Geef hem een kans, ook al is hij een ander type. Heb je al een relatie, dan hebben jullie samen fijne momenten en gesprekken. Hierdoor groeien jullie weer dichter naar elkaar toe.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je kunt deze week behoorlijk onrustig zijn, Boogschutter. Het kost je moeite om te relaxen of gewoon lekker thuis te zijn. Veel liever spreek je af of ben je op pad. Je lief wordt er stapelgek van. Vraag jezelf eens af waar die onrust vandaan komt, dan kun je het misschien ook oplossen. Meestal is het niet zo ingewikkeld.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Maak je op voor wederom een drukke week, Steenbok. Er lijkt maar geen einde aan te komen. Daarom is het zaak, dat je ook tijd vrij blijft maken voor jezelf en ontspanning. Dan kun je prima dealen met alle hectiek. Ga daarnaast iets romantisch doen met je lief of spreek af met vriendinnen. Dat ontspant eveneens.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Het kost je deze week moeite om in actie te komen, Waterman. Dat effect heeft planeet Mars nu op jou. Hoezeer je ook je best doet of goede wil toont, je komt maar niet vooruit. Je kunt je er maar het beste bij neerleggen, anders kost het je onnodig veel energie. Volgende week is het gelukkig weer anders.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je bent deze week lekker druk, Vissen, maar gelukkig wel op een prettige manier. Vooral wanneer je iets gezelligs gaat doen tijdens Sinterklaas, ben je lekker bezig. De voorpret vind je misschien zelfs nog leuker dan het feest zelf. Hoe dan ook, er staat je een fijne week te wachten waar je veel voldoening uit haalt.